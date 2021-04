【尚氣】劉思慕自爆為100蚊美金出賣色相：影相前真係要三思

撰文: 陳穎思 最後更新日期: 2021-04-22 17:30

Marvel Studios首部以華人為主角的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)日前公開首回預告,成為網民熱烈討論的話題,外間對男主角劉思慕的評價褒貶不一,但至少賺到人氣及關注度。

劉思慕為100蚊美金影「罐頭相」,到現在仍泛被使用,令他相當後悔。(網上截圖)

劉思慕入行前是一名會計師,2012年決心到荷里活闖事業,2016年憑情景喜劇《Kim's Convenience》走紅,現在更成為Marvel超級英雄,終於捱出頭。日前他在Instagram的限時動態分享幾張照片,貌似是擔任模特兒的硬照,他透露照片於2014年拍攝,只有100美元酬勞,這些照片屬於圖片公司的「罐頭相」,任何時候都可以賣給不同人使用,而且劉思慕不能買回版櫂,所以到現在仍可在不同廣告、教科書封面及小冊子上看到這些照片。

看著當年的樣子被無限Loop,劉思慕告誡網民拍攝「罐頭相」前要三思,因為照片版權永遠屬於別人,而有網民就笑言難怪覺得劉思慕好熟口面,原來早幾年已經從這些「罐頭相」見過他。

點擊下圖重溫《尚氣與十環幫傳奇》預告精彩畫面