【尚氣】周邊商品洩Awkwafina角色終極造型　附加長弓驚變花木蘭

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-23 12:00

由劉思慕、梁朝偉、Awkwafina及陳法拉等主演的《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）早前終於公開了首條預告，當中由金球獎影后Awkwafina飾演的角色Katy同樣非常搶眼。近日有網民從周邊商品發現，Katy這角色或者並不僅是尚氣的朋友這麼簡單。

Awkwafina在戲中飾演Katy。（《尚氣與十環傳奇》預告擷圖）

影迷終於可以從首條預告中見到主要角色的造型，當中包括由金球獎影后Awkwafina飾演的角色Katy。據了解，有網民從周邊商品發現，Katy是尚氣的朋友兼是一名服務員。據Awkwafina去年稱，她的角色捲入不知所措的世界，而她同時發現與她自己密切相關的事情。近日，有網民從周邊商品發現，Katy的角色真的如Awkwafina所言隱藏著不為人知的過去。

Katy與尚氣一樣是酒店服務員。（《尚氣與十環傳奇》預告擷圖）

從周邊商品可以見到，玩具的造型與預告見到的Awkwafina有很大分別。當時見到Awkwafina所演的Katy像普通市民一樣。而從周邊玩具見到，Katy換上紅色的長裙，並手持長弓，造型跟花十蘭非常相似，而且還有一隻Morris的動物。