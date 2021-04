【尚氣】周邊商品洩Awkwafina角色終極造型　附加長弓驚變花木蘭

由劉思慕、梁朝偉、Awkwafina及陳法拉等主演的《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)早前終於公開了首條預告,當中由金球獎影后Awkwafina飾演的角色Katy同樣非常搶眼。近日有網民從周邊商品發現,Katy這角色或者並不僅是尚氣的朋友這麼簡單。