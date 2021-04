撰文: 許育民 最後更新日期: 2021-04-23 14:15

電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),於星期初公開首預告,雖然男主角未夠有型仲嫌棄,但梁朝偉登場就加番唔少分。而在預告片中,一直有播放一首歌曲,有樂迷一聽便認出是韓國男團GOT7成員王嘉爾(Jackson),但當事人一直未有承認。

梁朝偉飾演男主角尚氣的爸爸「文武」(Wenwu)。(《尚氣與十環傳奇》截圖)

至嘉爾所屬的美國唱片公司,轉發了《尚氣》鯕告。(網上截圖)

《尚氣》預告5大彩蛋有蜘蛛俠伏線 周星馳「被客串」Marvel電影

在兩分鐘的電影預告中,去到中段背後出現一段充滿東洋風的音樂,兼有把男聲演繹,有王嘉爾fans就是憑這幾句獻唱,以及其英文咬字,認定是偶像發聲。而且更有力的證據是Jackson所屬的美國唱片公司「88rising」,其官方IG就轉發了電影預告,並tag了Jackson的IG賬號,令粉絲們更肯定背後歌曲是偶像所唱,只是暫未能發布相關資訊。

《尚氣》首預告梁朝偉大曬超流利英文 陳法拉以神秘造型登場?