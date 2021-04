《尚氣》首預告梁朝偉大曬超流利英文　陳法拉以神秘造型登場？

由劉思慕、梁朝偉、Awkwafina及陳法拉等主演的《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),電影首條預告今日終於出爐。除了見到主角劉思慕的尚氣造型外,飾演「文武」(Wenwu)前稱滿大人的梁朝偉,霸氣盡現。