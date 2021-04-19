《尚氣》首預告梁朝偉大曬超流利英文　陳法拉以神秘造型登場？

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-19 23:25

由劉思慕、梁朝偉、Awkwafina及陳法拉等主演的《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），電影首條預告今日終於出爐。除了見到主角劉思慕的尚氣造型外，飾演「文武」（Wenwu）前稱滿大人的梁朝偉，霸氣盡現。

尚氣是文武的兒子。（《尚氣與十環傳奇》劇照）

《尚氣與十環幫傳奇》首條預告長約２分鐘，劉思慕、梁朝偉、Awkwafina、陳法拉、張夢兒及Florian Munteanu都有登場。電影講述文武與兒子尚氣的經歷，並由梁朝偉旁白，英文非常流利。據了解，旁白經過後製處理，難以即時認出是梁朝偉的聲音。從預告可以見到，尚氣從小就接受父親文武的嚴格訓練，把他訓練成「連世界上最危險的人也殺不了他」。

相信尚氣最終反抗父親，成為了超級英雄。（《尚氣與十環傳奇》劇照）

然而父親給予尚氣十年的時間過去，他要求兒子回到自己身邊。可是，尚氣的回覆竟是「沒可能」，至於父子為何未能合作，相信很大機會是尚氣知道父親是十環幫恐怖組織的首領。然而除了文武外，今集的反派似是由Florian Munteanu飾演的Razor Fist，皆因預告有數次他與尚氣戰鬥的畫面。至於陳法拉飾演個角色呢？從以下的預告截圖可以推斷一下。