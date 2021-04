Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)日前公開首回預告,飾演反派的梁朝偉以流利英語為預告旁白,驚艷大批網民,不少人仲大讚他字正腔圓冇口音,認不出偉仔把聲。其實不少香港演員都說得一口好英文,有些曾於外國留學,亦有部分土生土長,等小編為大家盤點一下!