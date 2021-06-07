【蜘蛛俠3】網上「劇透」三代蜘蛛俠同框奮戰　兩重要角色被賜死

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-07 13:45

由湯賀蘭（Tom Holland）主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），電影還沒上映就已經話題不絕。先由SONY及迪士尼談判失敗，甚至曾傳出前者會獨立開拍《蜘蛛俠：不戰無歸》，之後到奧斯卡影帝Jamie Foxx單方面宣布加入Marvel電影宇宙，再來就是三代蜘蛛俠同框的傳聞，全部都可謂非常重磅。近日新故事大綱在網上流傳，還表示將會有人要犧牲。

《蜘蛛俠：不戰無歸》將在今年12月上映，但官方至今未曾公開過任何電影預告。（官方圖片）

電影未上映已經話題不絕。（官方圖片）

這個最新的故事大綱由一位叫做「4chan」的網民提供，他不時在網上流出關於Marvel電影宇宙的消息，而他最厲害的功績是近乎99%「估中」當時在2018年上映的《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）故事大綱，唯一出錯是當時飾演變形俠醫的麥克雷法路（Mark Ruffalo）在瓦干達一戰中從沒有變成變形俠醫。

「4chan」近日公開《蜘蛛俠：不戰無歸》故事大綱，而他曾成功「估中」《復仇者聯盟3》99%劇情。（網上擷圖）

據「4chan」表示，《蜘蛛俠：不戰無歸》承接《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）的故事，講述蜘蛛俠遭到「神秘客」陷害，使他背負殺人兇手的罪名，之後還被《號角日報》主播J. Jonah Jameson公開真實身份。這時，鐵甲奇俠的好友「Happy」找來奇異博士幫忙，而後者把蜘蛛俠及其好友MJ及Ned Leeds藏於他的至聖所總部。此時蜘蛛俠發現前兩代的反派都被囚禁在奇異博士的總部，其中包括綠魔及八爪魚博士，後者已經確定由英國影星Alfred Molina重新飾演。

近日突然有傳「No Way Home」其實是反派被困地球，與目前新的故事大綱非常相近。（官方圖片）

入世未深的蜘蛛俠之後被綠魔控制，前者將所有囚禁在總部的反派釋放，各反派即時逃到紐約市。當時蜘蛛俠想收拾殘局，但卻寡不敵眾。於是奇異博士前往其他宇宙找救兵，而救兵就是前兩代蜘蛛俠。當時由杜比麥奎爾（Tobey Maguire）飾演的第一代蜘蛛俠已經與愛人Mary Jane Watson結婚，兩人育有一女；而由（Andrew Garfield）飾演的第二代蜘蛛俠，則成為了一名教授。

最後三代蜘蛛俠會否一齊出現呢？（網上圖片）

最終戰在自由女神前展開，最後蜘蛛俠的好友Ned Leeds及第一代蜘蛛俠在大戰中陣亡。當時蜘蛛俠想追殺綠魔，但被第二代蜘蛛俠勸阻，兩人最後齊齊出席喪禮。最後蜘蛛俠的案件由正職為律師的夜魔俠負責，並協助蜘蛛俠贏得官司，而蜘蛛俠即使真實身被公開，仍然擔任超級英雄保護人類。雖然這波「劇透」與早前「SpideyForever245」流出的非常接近，當時這位網民成功「預測」《飛隼與寒冬戰士》第五集的發展。但究竟《蜘蛛俠：不戰無歸》會如何發展，恐怕只有到上映一刻才會揭曉。

有傳Ned Leeds將要犧牲。（官方圖片）

點擊下圖重溫「SpideyForever245」的《蜘蛛俠：不戰無歸》「劇透」！！！