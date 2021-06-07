【詭屋驚凶實錄3】天才童星1歲開始接戲　演鬼上身嚇怕觀眾獲激讚

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-07 08:30

由溫子仁監製；《哭泣的女詭》（The Curse of La Llorona）導演Michael Chaves執導的《詭屋驚凶實錄3：魔旨》（The Conjuring: The Devil Made Me Do It），電影改編自1981年轟動一時的發生的亞恩夏安強生審判案（Trial of Arne Cheyenne Johnson），又稱「是惡魔逼我的血案」。其中在戲中飾演邪靈首個宿主的9歲童星Julian Hilliard，他初段的演出，特別是水床一幕，絕對讓觀眾嘆為觀止。

9歲童星Julian Hilliard（右）在《WandaVision》中飾演William Maximoff。（《WandaVision》劇照）

《詭屋驚凶實錄3：魔旨》故事講述亞恩夏安強生審判案，但事源是David Glatzel遭邪靈上身，其父母在苦無對策下，找來華倫夫婦及神父幫David Glatzel驅魔。可惜在驅魔後未見起色，當時David Glatzel的姐姐Debbie Glatzel的男友亞恩夏安強生請求邪靈離開David Glatzel，最終邪靈果然離開了David Glatzel，但卻附到亞恩夏安強生身上。

Julian Hilliard在《詭屋驚凶實錄3》飾演11歲的David Glatzel，當時他遭邪靈上身。（《詭屋驚凶實錄3：魔旨》劇照）

其實在預告中，當時觀眾都被遭到邪靈上身的Julian Hilliard嚇怕，之後在電影中，無論是他在水床首遇邪靈，還是驅魔的過程，都可算是電影數一數二的驚嚇位，難怪Julian Hilliard的演技獲網民大讚，「天才童星」之名當之無愧。

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2011年6月20日出生的Julian Hilliard，他1歲的時候已經開始拍戲，據IMDb顯示，當時他參演了短篇電影《A Father》，而這部作品其實是由其父親Justin Hilliard執導。如今9歲的 Julian Hilliard，已參演過超過10部影視作品，除了剛上映的《詭屋驚凶實錄3：魔旨》，還有早前的Marvel迷你劇《WandaVision》，或者粉絲將來有機會繼續在Marvel電影宇宙中再見到Julian Hilliard的演出。

Julian Hilliard（右）在《WandaVision》中飾演William Maximoff，未來或仍有機會見到他在Marvel電影宇宙出現。（《WandaVision》劇照）

Julian Hilliard的演出除了獲高度肯定外，目前他還在美國著名私校哈佛西湖學校（Harvard-Westlake School）就讀，著名校友多不勝數，其中演員方面則有兩獲金球獎音樂及喜劇類劇集最佳女主角的美國女星Candice Bergen、《月光光新慌慌》女星Jamie Lee Curtis、美劇《欲骨查》女星Emily Deschanel、積佳蘭賀、美姬佳蘭賀（Maggie Gyllenhaal）、「莉亞公主」Carrie Fisher的女兒Billie Lourd及《艾蜜莉在巴黎》女星Lily Collins等。

Julian Hilliard飾演William Maximoff，而他的技能跟其母親「紅女巫」相似。（《WandaVision》劇照）