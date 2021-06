【詭屋驚凶實錄3】天才童星1歲開始接戲　演鬼上身嚇怕觀眾獲激讚

由溫子仁監製;《哭泣的女詭》(The Curse of La Llorona)導演Michael Chaves執導的《詭屋驚凶實錄3:魔旨》(The Conjuring: The Devil Made Me Do It),電影改編自1981年轟動一時的發生的亞恩夏安強生審判案(Trial of Arne Cheyenne Johnson),又稱「是惡魔逼我的血案」。其中在戲中飾演邪靈首個宿主的9歲童星Julian Hilliard,他初段的演出,特別是水床一幕,絕對讓觀眾嘆為觀止。