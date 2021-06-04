拆解《詭屋驚凶實錄》電影宇宙　仲有華倫夫婦3大奇案可拍

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-04 13:00

由溫子仁及Peter Safran聯合創造的「詭屋驚凶實錄宇宙」（The Conjuring Universe），不經不覺陪伴影迷8年，而第8部作品《詭屋驚凶實錄3：魔旨》終於上映。趁此機會，幫大家重新整理「詭屋驚凶實錄宇宙」的時間線。

《詭屋驚凶實錄3：魔旨》終於上映。（官方圖片）

《詭屋驚凶實錄3：魔旨》（The Conjuring: The Devil Made Me Do It）由《哭泣的女詭》（The Curse of La Llorona）導演Michael Chaves執導，故事改編自1981年發生的亞恩夏安強生審判案（Trial of Arne Cheyenne Johnson），此案又稱為「是惡魔逼我的血案」（“Devil Made Me Do It” case）。

《詭屋驚凶實錄3：魔旨》改編自亞恩夏安強生審判案。（官方圖片）

據了解，亞恩夏安強生用利刀刺死房東後，聲稱自己被惡靈附體才會行兇，之後他還以「鬼上身」作抗辯理由，成為美國史上首宗以此作抗辯理由的案例，而「是惡魔逼我的血案」由此誕生。

未知華倫夫婦會否《詭屋驚凶實錄3：魔旨》後再次回到「詭屋驚凶實錄宇宙」呢？（官方圖片）

然而為何亞恩夏安強生會刺死房東，據了解，亞恩夏安強生本是11歲男孩大衛姐姐的未婚夫，當時大衛被惡靈上身，其父母在苦無對策下，找來靈異現象調查者華倫夫婦協助。兩人之後找來神父幫大衛驅魔，但可惜未見起色，連亞恩夏安強生都開始失常，最終發生不幸事件。直到後來才發現，原來在驅魔時，有惡靈跑到亞恩夏安強生，讓他變得失常。

黛比莊臣指亞恩夏安強生希望幫助她的弟弟大衛，最後他竟然邀請魔鬼附到他身上。（官方圖片）

雖然華倫夫婦當時向警方解釋，亞恩夏安強生犯案的原因是「鬼上身」，而辯護律師也以此為抗辯理由，可惜最後主審法官及陪審團不接納，亞恩夏安強生罪成，判處監禁10-20年，然而他只服了5年刑期就獲釋，而這場審判吸引了世界各地的傳媒關注，而案件如今還改編成《詭屋驚凶實錄3：魔旨》。

黛比莊臣當時當時傳媒來採訪時，堅稱亞恩夏安強生「是被附身」，她還認為這就是真相。（官方製作特輯擷圖）

亞恩夏安強生的妻子黛比莊臣在40年後現身說服，憶述當年親眼目睹發生在丈夫身上的可怕事情。她表示這宗案件至今仍然揮之不去：「我一生沒有一天沒有回想起那件事，那件事成了終生的烙印。亞恩之所以牽涉在內，是因為他見證了大衛的驅魔儀式。」點擊下圖重溫「詭屋驚凶實錄宇宙」的時間線！！！

（《詭屋驚凶實錄3：魔旨》劇照）