拆解《詭屋驚凶實錄》電影宇宙　仲有華倫夫婦3大奇案可拍

撰文: 王誦賢 最後更新日期: 2021-06-04 13:00

由溫子仁及Peter Safran聯合創造的「詭屋驚凶實錄宇宙」(The Conjuring Universe),不經不覺陪伴影迷8年,而第8部作品《詭屋驚凶實錄3:魔旨》終於上映。趁此機會,幫大家重新整理「詭屋驚凶實錄宇宙」的時間線。

《詭屋驚凶實錄3:魔旨》終於上映。(官方圖片)

《詭屋驚凶實錄3:魔旨》(The Conjuring: The Devil Made Me Do It)由《哭泣的女詭》(The Curse of La Llorona)導演Michael Chaves執導,故事改編自1981年發生的亞恩夏安強生審判案(Trial of Arne Cheyenne Johnson),此案又稱為「是惡魔逼我的血案」(“Devil Made Me Do It” case)。

《詭屋驚凶實錄3:魔旨》改編自亞恩夏安強生審判案。(官方圖片)

據了解,亞恩夏安強生用利刀刺死房東後,聲稱自己被惡靈附體才會行兇,之後他還以「鬼上身」作抗辯理由,成為美國史上首宗以此作抗辯理由的案例,而「是惡魔逼我的血案」由此誕生。

未知華倫夫婦會否《詭屋驚凶實錄3:魔旨》後再次回到「詭屋驚凶實錄宇宙」呢?(官方圖片)

然而為何亞恩夏安強生會刺死房東,據了解,亞恩夏安強生本是11歲男孩大衛姐姐的未婚夫,當時大衛被惡靈上身,其父母在苦無對策下,找來靈異現象調查者華倫夫婦協助。兩人之後找來神父幫大衛驅魔,但可惜未見起色,連亞恩夏安強生都開始失常,最終發生不幸事件。直到後來才發現,原來在驅魔時,有惡靈跑到亞恩夏安強生,讓他變得失常。

黛比莊臣指亞恩夏安強生希望幫助她的弟弟大衛,最後他竟然邀請魔鬼附到他身上。(官方圖片)

雖然華倫夫婦當時向警方解釋,亞恩夏安強生犯案的原因是「鬼上身」,而辯護律師也以此為抗辯理由,可惜最後主審法官及陪審團不接納,亞恩夏安強生罪成,判處監禁10-20年,然而他只服了5年刑期就獲釋,而這場審判吸引了世界各地的傳媒關注,而案件如今還改編成《詭屋驚凶實錄3:魔旨》。

黛比莊臣當時當時傳媒來採訪時,堅稱亞恩夏安強生「是被附身」,她還認為這就是真相。(官方製作特輯擷圖)

亞恩夏安強生的妻子黛比莊臣在40年後現身說服,憶述當年親眼目睹發生在丈夫身上的可怕事情。她表示這宗案件至今仍然揮之不去:「我一生沒有一天沒有回想起那件事,那件事成了終生的烙印。亞恩之所以牽涉在內,是因為他見證了大衛的驅魔儀式。」點擊下圖重溫「詭屋驚凶實錄宇宙」的時間線!!!

(《詭屋驚凶實錄3:魔旨》劇照)