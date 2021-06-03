華倫夫婦5宗「詭屋宇宙」未拍到的駭人案　猛鬼性侵情節注定無份

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-03 13:15

由溫子仁創造的「詭屋驚凶實錄宇宙」（The Conjuring Universe），主要圍繞身為靈異現象調查者華倫夫婦曾經調查的靈異案件，而今次的《詭屋驚凶實錄3：魔旨》（The Conjuring: The Devil Made Me Do It）再次改編二人的真人真事，當年案件非常轟動，史上有殺人兇手以鬼上身辯護，而這審訊被稱為「惡魔逼我」（Devil Made Me Do It）案件。然而其實華倫夫婦還有其他比電影更可怕的案件，其中一宗連華倫太太都曾表示不會再到該地方，究竟當時發生過甚麼可怕事情呢？

「詭屋驚凶實錄宇宙」成本低，而票房高，相信會長拍長有。（《詭屋驚凶實錄》劇照）

「詭屋驚凶實錄宇宙」非常成功，在2013年上映的《詭屋驚凶實錄》全球收超過3.18億美元票房，成為史上最賣座的恐怖電影之一，而電影故事就是改編自羅德島鬼屋事件。據了解，Perron一家在1971年搬進位於羅德島的新屋，可是該處在19世紀初期住了一位名為Bathsheba Sherman的女巫，她詛咒所有搬進該地的人都會死去，這也是華倫夫婦經手過最有名的案件之一。

華倫夫婦的案件相信會繼續在「詭屋驚凶實錄宇宙」出現。（《詭屋驚凶實錄3：魔旨》劇照）

然而其實華倫夫婦尚有比電影更可怕的案件，還沒有在「詭屋驚凶實錄宇宙」出現。點擊下圖即睇華倫夫婦的5件極恐怖案件，其中一宗連華倫太太都曾表示不會再到該地方。