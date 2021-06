華倫夫婦5宗「詭屋宇宙」未拍到的駭人案　猛鬼性侵情節注定無份

由溫子仁創造的「詭屋驚凶實錄宇宙」(The Conjuring Universe),主要圍繞身為靈異現象調查者華倫夫婦曾經調查的靈異案件,而今次的《詭屋驚凶實錄3:魔旨》(The Conjuring: The Devil Made Me Do It)再次改編二人的真人真事,當年案件非常轟動,史上有殺人兇手以鬼上身辯護,而這審訊被稱為「惡魔逼我」(Devil Made Me Do It)案件。然而其實華倫夫婦還有其他比電影更可怕的案件,其中一宗連華倫太太都曾表示不會再到該地方,究竟當時發生過甚麼可怕事情呢?