【蜘蛛俠3】外媒率先揭三大反派全新造型　綠魔設計將更貼近漫畫

由湯賀蘭主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）將在今年12月中上映，然而官方至今未曾公開過預告。早前有外媒聲稱獲得知情人士爆料，公開了戲中三位反派的角色造型。



《蜘蛛俠：不戰無歸》將在今年12月上映，但官方至今未曾公開過任何電影預告。（官方圖片）

有關《蜘蛛俠：不戰無歸》的傳聞非常多，除了三代蜘蛛俠同框出現外，還傳出過不同版的反派都會回歸演出，然而官方至今未曾承認或否認過任何傳聞。據了解，目前的反派有電魔及八爪魚博士，前者由Jamie Foxx飾演；至於後者則由Alfred Molina擔任。有趣的是，這兩反派都是由演員自行公布，並非由官方發布。

官方在公布電影副題後，至今就沒有向外公開過任何電影消息。（官方圖片）

近日有外媒《One Take News》聲稱收到知情人士消息，率先公開了三位反派的造型，除了電魔及八爪魚博士外，第三位反派就是粉絲期待已久的綠魔。然而曾經盛傳會再次擔任綠魔的美國男星Willem Dafoe，日前接受外媒《TheWrap》訪問，回應了有關演出《蜘蛛俠：不戰無歸》的傳聞。他原本以「無可奉告」來回應，但之後卻說出讓粉絲模稜兩可的回應：「我現在有很多事發生，而你知道，我認為當一部電影上映時，才是該討論它的時候。」

傳聞綠魔這角色會再由美國男星Willem Dafoe擔任。（《蜘蛛俠》劇照）

據《One Take News》消息指出，在與知情人士確認後，率先公開《蜘蛛俠：不戰無歸》中，三大反派的全新造型。據了解，電魔將不會再以藍色現身，相反會穿上一件綠色的反光衣。其實Jamie Foxx都曾經公司表示，他的電魔將不再是藍色，而他的力量則會以黃色呈現。

傳聞綠魔這角色會再由美國男星Willem Dafoe擔任。（《蜘蛛俠2：決戰電魔》劇照）

除此之外，Alfred Molina曾表示將會透過電腦特效，讓他回復到《蜘蛛俠2》（Spider-Man 2）時較年輕的容貌。至於其造型，據《One Take News》表示，他的外觀將跟《蜘蛛俠2》沒有太大變化，原因是當時八爪魚博士的造型深受粉絲歡迎，故會保留這設計。

有指Alfred Molina的八爪魚博士造型深受粉絲歡迎，故角色在《蜘蛛俠：不戰無歸》將不會有太大改變。（《蜘蛛俠2》劇照）

最後則是綠魔，而該報道更聲稱百分之百由美國男星Willem Dafoe重新飾演這角色，而他的造型也會有新改變。據了解，綠魔仍然會穿上裝甲，但造型設計會更接近漫畫原著，故有很多地方將會用上紫色。然而目前一切都屬傳聞，一切有待電影上映時才會揭盅。