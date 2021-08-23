【蜘蛛俠3】流出版預告網上瘋傳　八爪魚博士正式登場

由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya及班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）等主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）將在今年12月中上映，然而官方除了曾透過短片公開電影副題外，就一直沒有公布其他消息。日前Marvel Studios總裁Kevin Feige出席《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）全球首映時，承諾粉絲將會在《蜘蛛俠：不戰無歸》上映前看到預告，沒料到在數天後，網上即流出電影首條預告。



官方除了曾透過短片公開電影副題外，就一直沒有公布其他消息。（影片擷圖）

近日有消息指，《蜘蛛俠：不戰無歸》的首條官方預告將在CinemaCon獨家播映，並在北美時間本月23日至24日期間在線上公開。然而網上則流出了一條仍然未經後製的預告片，當中影迷可以見到由班尼迪甘巴貝治飾演的奇異博士率先登場，他與「蜘蛛俠」湯賀蘭會合。據了解，流出的預告多次提到多元宇宙。

流出版預告見到「蜘蛛俠」回到校園生活的片段，同學都知道 Peter Parker就是蜘蛛俠。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

除此之外，早已經表明會回歸，曾在2004年上映的《蜘蛛俠2》（Spider-Man 2）中，飾演反派八爪魚博士的Alfred Molina也有在流出版預告中登場。當時他在結尾說出一句「Hello，Peter」的對白作結。據了解，流出版的預告有Wassila Lmouaci的水印，他是《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）的視覺特效設計師。

洛基製造的多元宇宙，衍生無限可能。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

最後，據消息人士表示，《蜘蛛俠：不戰無歸》的預告將採用正片的首30分鐘劇情來剪輯，跟《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的做法大致相同，當時《復仇者聯盟4》的預告是採用正片的首20分鐘來剪輯。他更確認安德魯加菲（Andrew Garfield）版的蜘蛛俠將在第二條預告登場。