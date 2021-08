【蜘蛛俠3】流出版預告網上瘋傳　八爪魚博士正式登場

由湯賀蘭(Tom Holland)、Zendaya及班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)等主演的《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)將在今年12月中上映,然而官方除了曾透過短片公開電影副題外,就一直沒有公布其他消息。日前Marvel Studios總裁Kevin Feige出席《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)全球首映時,承諾粉絲將會在《蜘蛛俠:不戰無歸》上映前看到預告,沒料到在數天後,網上即流出電影首條預告。



官方除了曾透過短片公開電影副題外,就一直沒有公布其他消息。(影片擷圖)

近日有消息指,《蜘蛛俠:不戰無歸》的首條官方預告將在CinemaCon獨家播映,並在北美時間本月23日至24日期間在線上公開。然而網上則流出了一條仍然未經後製的預告片,當中影迷可以見到由班尼迪甘巴貝治飾演的奇異博士率先登場,他與「蜘蛛俠」湯賀蘭會合。據了解,流出的預告多次提到多元宇宙。

流出版預告見到「蜘蛛俠」回到校園生活的片段,同學都知道 Peter Parker就是蜘蛛俠。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

除此之外,早已經表明會回歸,曾在2004年上映的《蜘蛛俠2》(Spider-Man 2)中,飾演反派八爪魚博士的Alfred Molina也有在流出版預告中登場。當時他在結尾說出一句「Hello,Peter」的對白作結。據了解,流出版的預告有Wassila Lmouaci的水印,他是《雷神奇俠3:諸神黃昏》(Thor: Ragnarok)的視覺特效設計師。

洛基製造的多元宇宙,衍生無限可能。(《復仇者聯盟4:終局之戰》劇照)

最後,據消息人士表示,《蜘蛛俠:不戰無歸》的預告將採用正片的首30分鐘劇情來剪輯,跟《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)的做法大致相同,當時《復仇者聯盟4》的預告是採用正片的首20分鐘來剪輯。他更確認安德魯加菲(Andrew Garfield)版的蜘蛛俠將在第二條預告登場。