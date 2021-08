Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)日前舉行首映,外國媒體率先欣賞後紛紛在社交網站分享評價,縱觀之下口碑非常正面!

《尚氣與十環幫傳奇》的首波影評相當正面。(劇照)

當中大部份人都激讚動作場面非常出色,當中有媒體指出「《尚氣》將港產片式功夫帶入Marvel,成個玩法唔同咗!」,相信香港觀眾睇戲時會相當有親切感。男主角劉思慕一直不被睇好,但媒體就大讚他成績演繹了一位全新英雄角色,另外有人形容梁朝偉「好X有型」。

梁朝偉獲讚「好X有型」。(預告截圖)

劇情方面,外媒指電影預告片段只透露了很少部份的劇情,而結局仲相當突破,唯一垢病的是節奏上控制稍為不足,不過有刺激的動作場面及笑料搭夠。