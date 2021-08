《尚氣》「爛番茄」評分揭曉　成Marvel電影宇宙第五高分作品

由劉思慕(Simu Liu)、Awkwafina、張夢兒(Meng'er Zhang)、陳法拉及梁朝偉等主演的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),於本月16日在洛杉磯的埃爾卡皮坦劇院及中國戲院舉行首映,電影下月2日正式在香港時間。隨著全球上映的日子愈來愈近,美國著名電影及電視評論網站「爛番茄」(Rotten Tomatoes)早前正式公開了《尚氣》的評分,獲得近乎一致的好評。



劉思慕的演出獲得極高評價。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

受制於新冠肺炎疫情的影響,Marvel電影宇宙(MCU)第四階段被迫延期一年展開,Marvel Studios繼今年7月推出《黑寡婦》(Black Widow)後,第二部電影作品《尚氣與十環幫傳奇》亦蓄勢待發。近日美國著名電影及電視評論網站「爛番茄」率先在電影全球上映前,公開了電影的評分。

《尚氣》獲得92%新鮮度,成為Marvel電影宇宙第五高分作品。(網上擷圖)

如果是94%新鮮度的話,《尚氣》將與《復仇者聯盟4:終局之戰》及《鐵甲奇俠》並列第二。(網上擷圖)

《尚氣與十環幫傳奇》在「爛番茄」一開始時的新鮮度高達94%,然而目前分數稍微回落,但新鮮度維持在90%以上,獲得92%新鮮度。電影目前合共87條評論,80篇好評,僅得7篇劣評。當中《Empire》電影雜誌大讚劉思慕、Awkwafina及梁朝偉的演出:「劉思慕、Awkwafina及梁朝偉的角色形象非常鮮明,為電影帶來生氣。雖然電影的節奏有些問題,但電影在展示亞洲人的方面邁出讓人興奮的一步。」

外媒大讚梁朝偉的角色形象非常鮮明,為電影帶來生氣。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

而《USA Today》特別讚揚劉思慕:「他展示了搞笑的一面,他是繼「黑豹」查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)後,最有影響力及感染力的新人,他還與「美國隊長」基斯伊雲斯(Chris Evans)一樣具有魅力。」;另有美國雜誌《The Atlantic》高度讚許梁朝偉的演出:「值得只看反派的超級英雄電影。」

梁朝偉在戲中由飾演「滿大人」到如今變成徐文武。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

目前《尚氣與十環幫傳奇》在「爛番茄」的評分,與《蜘蛛俠:強勢回歸》(Spider-Man: Homecoming)及銀河守護隊(Guardians of the Galaxy)一樣,並列第五,而前四名分別是《黑豹》(Black Panther)、《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)、《鐵甲奇俠》(Iron Man)及《雷神奇俠3:諸神黃昏》(Thor: Ragnarok)。