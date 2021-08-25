《尚氣》「爛番茄」評分揭曉　成Marvel電影宇宙第五高分作品

由劉思慕（Simu Liu）、Awkwafina、張夢兒（Meng'er Zhang）、陳法拉及梁朝偉等主演的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），於本月16日在洛杉磯的埃爾卡皮坦劇院及中國戲院舉行首映，電影下月2日正式在香港時間。隨著全球上映的日子愈來愈近，美國著名電影及電視評論網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）早前正式公開了《尚氣》的評分，獲得近乎一致的好評。



劉思慕的演出獲得極高評價。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

受制於新冠肺炎疫情的影響，Marvel電影宇宙（MCU）第四階段被迫延期一年展開，Marvel Studios繼今年7月推出《黑寡婦》（Black Widow）後，第二部電影作品《尚氣與十環幫傳奇》亦蓄勢待發。近日美國著名電影及電視評論網站「爛番茄」率先在電影全球上映前，公開了電影的評分。

《尚氣》獲得92%新鮮度，成為Marvel電影宇宙第五高分作品。（網上擷圖）

如果是94%新鮮度的話，《尚氣》將與《復仇者聯盟4：終局之戰》及《鐵甲奇俠》並列第二。（網上擷圖）

《尚氣與十環幫傳奇》在「爛番茄」一開始時的新鮮度高達94%，然而目前分數稍微回落，但新鮮度維持在90%以上，獲得92%新鮮度。電影目前合共87條評論，80篇好評，僅得7篇劣評。當中《Empire》電影雜誌大讚劉思慕、Awkwafina及梁朝偉的演出：「劉思慕、Awkwafina及梁朝偉的角色形象非常鮮明，為電影帶來生氣。雖然電影的節奏有些問題，但電影在展示亞洲人的方面邁出讓人興奮的一步。」

外媒大讚梁朝偉的角色形象非常鮮明，為電影帶來生氣。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

而《USA Today》特別讚揚劉思慕：「他展示了搞笑的一面，他是繼「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）後，最有影響力及感染力的新人，他還與「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）一樣具有魅力。」；另有美國雜誌《The Atlantic》高度讚許梁朝偉的演出：「值得只看反派的超級英雄電影。」

梁朝偉在戲中由飾演「滿大人」到如今變成徐文武。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

目前《尚氣與十環幫傳奇》在「爛番茄」的評分，與《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）及銀河守護隊（Guardians of the Galaxy）一樣，並列第五，而前四名分別是《黑豹》（Black Panther）、《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）、《鐵甲奇俠》（Iron Man）及《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）。