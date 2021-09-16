毒魔血戰大屠殺｜外媒激讚活地夏里遜係反派榜樣　片尾藏超級驚喜

超級英雄片《毒魔：血戰大屠殺》（Venom: Let There Be Carnage）日前在英國倫敦舉行首映禮，電影大獲好評之外，不少人觀影後都提到今次片尾影片「超級驚喜」！



《毒魔：血戰大屠殺》主演湯哈迪（Tom Hardy）。（Getty Images）

《毒魔：血戰大屠殺》由湯哈迪（Tom Hardy）、活地夏里遜（Woody Harrelson）、Michelle Williams、Naomie Harris等人主演，電影將於10月13日香港上映。事實上這一年多來，不少粉絲都十分期待看到蜘蛛俠跟毒魔相遇，而導演Andy Serkis在接受《IGN》訪問表示：「蜘蛛俠和毒魔最終都會相遇，問題只在於時間，我們並不想急著將他們湊在一起。」

但在今次播出的片尾片段中，不少人觀眾大讚驚喜到爆，更出盡力呼籲大家一定要留到最後，有形容指出戲院觀眾觀看時情緒極之高漲，笑言「大家都瘋了！」

外媒激讚活地夏里遜表現出色。（《毒魔：血戰大屠殺》預告截圖）

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Twitter有網民留言大讚「電影最大的優勢在於它瘋狂的節奏和令人振奮的動作戲，加上湯哈迪和活地夏里遜非常適合角色」、「這是套集結浪漫和恐怖的瘋狂組合，它沒有浪費時間做正事，毫不鬆懈」、「年度最瘋狂電影，對首集有顯著的改進。活地夏里遜簡直就是反派的榜樣！」等等。

有網民猜測《毒魔：血戰大屠殺》的片尾將會出現蜘蛛俠，事關早前已有消息提及《毒魔》第3集將會結合毒魔以及蜘蛛俠，不過都有網民笑言會否開啟了多重宇宙後，由安德魯嘉菲（Andrew Garfield）版本的蜘蛛俠現身而非湯賀蘭（Tom Holland）。

安德魯加菲似乎現身《蜘蛛俠：不戰無歸》的片場。（網上擷圖）

首映禮：

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