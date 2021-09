毒魔血戰大屠殺｜外媒激讚活地夏里遜係反派榜樣　片尾藏超級驚喜

超級英雄片《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)日前在英國倫敦舉行首映禮,電影大獲好評之外,不少人觀影後都提到今次片尾影片「超級驚喜」!



《毒魔:血戰大屠殺》主演湯哈迪(Tom Hardy)。(Getty Images)

《毒魔:血戰大屠殺》由湯哈迪(Tom Hardy)、活地夏里遜(Woody Harrelson)、Michelle Williams、Naomie Harris等人主演,電影將於10月13日香港上映。事實上這一年多來,不少粉絲都十分期待看到蜘蛛俠跟毒魔相遇,而導演Andy Serkis在接受《IGN》訪問表示:「蜘蛛俠和毒魔最終都會相遇,問題只在於時間,我們並不想急著將他們湊在一起。」

但在今次播出的片尾片段中,不少人觀眾大讚驚喜到爆,更出盡力呼籲大家一定要留到最後,有形容指出戲院觀眾觀看時情緒極之高漲,笑言「大家都瘋了!」

外媒激讚活地夏里遜表現出色。(《毒魔:血戰大屠殺》預告截圖)

Twitter有網民留言大讚「電影最大的優勢在於它瘋狂的節奏和令人振奮的動作戲,加上湯哈迪和活地夏里遜非常適合角色」、「這是套集結浪漫和恐怖的瘋狂組合,它沒有浪費時間做正事,毫不鬆懈」、「年度最瘋狂電影,對首集有顯著的改進。活地夏里遜簡直就是反派的榜樣!」等等。

有網民猜測《毒魔:血戰大屠殺》的片尾將會出現蜘蛛俠,事關早前已有消息提及《毒魔》第3集將會結合毒魔以及蜘蛛俠,不過都有網民笑言會否開啟了多重宇宙後,由安德魯嘉菲(Andrew Garfield)版本的蜘蛛俠現身而非湯賀蘭(Tom Holland)。

安德魯加菲似乎現身《蜘蛛俠:不戰無歸》的片場。(網上擷圖)

首映禮:

