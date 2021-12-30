【梅艷芳】梅姐忌辰請全港市民搭電車　導演：多謝香港人支持！

由江志強監製、梁樂民自編自導、並由王丹妮（Louise）主演的《梅艷芳》由11月上映至今，「梅艷芳」這三個字不但勾起大家對梅姐的回憶，感動了不少觀眾，讓梅姐的精神得以傳承。電影公司趁今日（12月30日）是梅姐的忌日，包起全線超過130班次電車，請全港市民免費乘坐，作為《梅艷芳》送給香港人的一份禮物。



由王丹妮主演的傳記片《梅艷芳》叫好叫座，電影除了創下多個NO.1紀錄外，電影票房已經衝破6,000萬港元。（《梅艷芳》劇照）

今日《梅艷芳》監製江志強、導演梁樂民及主角王丹妮一齊出席活動。王丹妮特別多謝謝廣大市民對電影的喜愛：「好開心年青一輩因為這部電影而認識香港女兒梅艷芳，希望這精神可以一直傳承下去。」至於導演梁樂民則表示：「多謝香港人，如果不是因為有香港人，這部電影不會有這麼好的成績，我知道大部分市民不止看了一次。」

《梅艷芳》讓觀眾重新認識梅姐。（《梅艷芳》劇照）

在旁的王丹妮都表示跟朋友、家人及粉絲合共觀看了四次：「每一次感覺都很不同，每次觀看留意的東西也不同，很多片段仍然好感動，會眼濕濕，忍不住流眼淚，因為整個團隊都好用心及用力製作，所以勾起很多回憶。」

《梅艷芳》導演梁樂民及主角王丹妮出席活動。（葉志明 攝）

談到製作的回憶，相信不少觀眾都關心是否還有從未曝光的花絮片段，導演坦言：「我們會努力，其實做一個版本並不簡單。」他續指出：「（江）老闆有這個想法，我們未開始，希望可以盡快跟大家見面。」相信許多觀眾都急不及待可以見到。

今日（12月30日）是梅姐的忌日，電影公司包起全線超過130班次電車，請全港市民免費乘坐。（葉志明 攝）

最後兩人分享出席活動時最深刻的感受，導演梁樂民率先表示：「除了大家對電影的感受外，正如Louise所講，好多朋友可以透過電影再聚，他們跟我們說，除了《梅艷芳．10．思念．音樂．會》外，第二個有機會聚首的就是觀看《梅艷芳》，這是比電影成績更為感恩的一件事。」

王丹妮及導演再次分享《梅艷芳》的感受。（葉志明 攝）

至於王丹妮則認是觀眾的反應：「當觀眾多謝我們團隊製作這電影時，他們會忍不住落淚，我覺得這很感動，大家看得非常有感受是很重要。」她更表示，能在這氛圍下給予大家正能量，感覺電影團隊的使命已經完成：「秉承梅姐的精神是很重要，而觀眾能夠吸收到，我覺得我們的使命已經完成。」