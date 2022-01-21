《陀地驅魔人》張家輝指定要同張繼聰合作　原因竟然關件衫事

20日晚播出的ViuTV節目《演員．門》請來既是演員又是歌手的張繼聰、王菀之擔任嘉賓，當中張繼聰更講到當年張家輝搵佢拍《陀地驅魔人》有特別原因！



當年張家輝指定搵張繼聰拍《陀地驅魔人》。（劇照）

點解張家輝搵張繼聰拍呢？（影片擷圖）

當講起兩人都曾透過不同渠道獲得他人注意，張繼聰自言：「張家輝搵我拍《陀地驅魔人》，第一次叫我去見佢，我就問佢『你有睇過我嘅作品？』佢話冇，我又再問佢點識我。」原來有年張繼聰自製了一個一整年的計劃，主題正是講到張繼聰由未來而來，整年都着藍色衫，後來有報章為佢製作專題，然後張家輝睇到報導時覺得：「呢條友好癲喎，我就係鍾意你，就係要搵你做呢個角色。」就此張繼聰就獲張家輝指定演出《陀地驅魔人》，過程相當有趣。

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張繼聰在戲中的衣着別有風格。（劇照）

Ivana扮奸！（影片擷圖）

雖然張繼聰和王菀之大部分演出的電影都是喜劇，不過都有正劇的作品，如張繼聰早前跟周秀娜合拍《馬達．蓮娜》，而王菀之都有演出過許鞍華導演的電影《明月幾時有》，不過節目中王菀之就怕醜回應：「都有（演過戲劇），但我出場個時大家都喺到笑，我明明係當正劇演。」兩位連埋主持都即時大笑。