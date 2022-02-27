古惑仔開片｜英姐爸爸突離世患情緒病　「最遺憾佢冇睇過我套戲」

承接上集《古惑仔．開片》請來《97古惑仔：戰無不勝》「大號維他奶英姐」陳翠兒（Tweety），上集講到她首次拍戲的經歷，今次就繼續分享個人生活，而再沒有拍戲的她主力做地產經紀，平時都有拍YouTube片介紹睇樓，都有打理家族業務，有時更會擔任婚禮籌劃及主持。



英姐主力做地產，有時仲會拍片介紹睇樓。（梁碧玲 攝）

問及戲中大大聲鬧人的英姐在學生時代是不是一樣曳，她直言：「有試過逃學，但就冇好似戲入面咁玩老師。當時中六唔想讀書想讀其他科，逃學個陣都有去過波樓，都係小霸王嚟嘅，會寸下老師但就唔會出手打人。」

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英姐講到當時都驚真打會打傷莫文蔚，不過最後都係要真打。（影片擷圖）

爸爸突發離世對英姐影響極深。（梁碧玲 攝）

爸爸突發離世 人生跌至谷底患情緒病

談及私人事，英姐都很願意分享，她坦言廿年來經歷了很多事情，小時候的家庭環境很好，直到爸爸離世後人生跌至谷底，同時又好介意別人如何看自己、講自己壞話等，令自己甚有壓力。

英姐自言事業一向不錯，沒有太大衝擊，反而感情生活一般，直到現時仍是單身，她直言：「唔係好想拍拖住。」當中最大問題為爸爸離世後，由富裕家庭變成甚麼都沒有，當時她感到難以接受，開始知道自己接下來的日子會好辛苦，她更坦承：「當時屈到自己有情緒病，行街有人認得我，我都極力否認，完全唔想面對，更加唔想俾人知我係邊個。」

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英姐講到自己有情緒病時，都不願跟別人說，經常都會自己飲酒消愁、麻醉自己。（梁碧玲 攝）

洗腳唔抹腳千金小姐 突發要孭起頭家

再講起當初家庭狀況時，由於爸爸突然患上不知名的病，一直在醫院昏迷不醒，十分突然地離世，因為沒有立遺囑，並未留下任何東西，令過慣無憂無慮生活的英姐一下子難以適應。她直言：「我洗腳唔抹腳，用晒成份糧去買嘢，轉個頭爸爸仲會俾返錢我。一個千金小姐變到要去辛苦去搵錢，以前諗都唔使諗就買，買完唔啱就送俾人，變成冇可能再咁樣，而家每買一樣嘢都要諗清楚，因為搵錢真係好辛苦。」英姐回想起捱過這十年的確不容易，現時想多思考幾步，既要支撐到自己的開支，更要處理家中的雜費，自言這段期間令她成長很多，以及慳了很多。

英姐更試過返返工情緒病發作，拍枱、大叫、走出公司、更退出所有群組。（梁碧玲 攝）

直到英姐加入了地產行業，她坦言見識多了，比以往更願意打開心扉與人交流，發覺做人好多事都可以好開心，她：「我而家唔會再理人哋點樣睇我，做人係咁㗎啦，冇可能所有人都鍾意你，就算你係耶穌同佛祖都一樣，點解要咁辛苦改變自己去迎合每一個人呢？人哋要講乜咪由佢囉，而家唔會睇唔會理㗎喇！」

英姐最大遺憾爸爸離世前都未有睇過佢拍的《97古惑仔：戰無不勝》。（影片擷圖）

遺憾爸爸從未睇過自己套戲

事實上《古惑仔》對於英姐來說有一個大遺憾，就是到爸爸離世前，仍未睇過她演的這部戲，一來怕他睇完會好嬲，事關英姐爸爸是較傳統的人，難以想像看到女兒剷頭、染髮兼打架會有甚麼反應。那麼究竟英姐是如何避開爸爸偷偷地去拍戲的呢？她笑言：「其實有同爸爸講拍戲，不過佢唔知係咩戲，媽媽好聰明話拍完喺荷里活到播，加上當時互聯網唔發達，所以就信咗囉。」而且英姐當時拍完戲回家已經好夜，爸爸已經睡着了又看不到我的造型，每次回家、沖涼入房都會戴帽遮好，瞞天過海直到拍完為止，到拍完就回復正常，策略非常成功。

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Teddy Boy Cafe

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