怪獸3｜哈利波特×CASETiFY推出聯名產品　金探子AirPods套必買

繼7-ELEVEN推出《哈利波特》全新集點活動,CASETiFY也宣布以哈利波特與魔法世界(Wizarding World)為靈感打造一系列充滿魔法魅力的聯名電子配件,像是iPhone手機殼、AirPods保護殼、Apple Watch錶帶等。4個推薦必買亮點,哈迷們怎能不認證收藏!!



【圖輯】點圖放大看《哈利波特》×CASETiFY魔法聯名系列👇👇👇

+ 2

1:《哈利波特》防摔手機殼

此次CASETiFY與《哈利波特》的聯名系列是以霍格華茲四大魔法學院,還有《哈利波特》電影經典場景設計,像是在第一集電影《哈利波特:神秘的魔法石》(Harry Potter and the Philosopher's Stone)中,與哈利首次互動的「意若思鏡」將會在CASETiFY Co-Lab APP限定販售;而哈利的第一支飛天掃帚「光輪2000」,還有他在《哈利波特:消失的密室》(Harry Potter and the Chamber of Secrets)與巨大蛇妖進行的史詩級戰鬥等元素也都會還原重現在這次的周邊上哦!(資深哈粉絕對不能沒有這些酷東西)

2:客製化皮革手機殼

這次聯名不只商品眾多,粉絲們還可以客製化自己專屬的手機殼,點入官網就可以選擇想要的皮革手機殼款式,上面印有葛萊芬多、赫夫帕夫、雷文克勞、史萊哲林魔法世界四大學院代表配色和院徽,而且可以刻字或名字,你已經準備好加入哪一個學院了嗎?一起來化身為魔法學院的一員吧!(笑)

3:透鏡狀手機殼

這次《哈利波特》聯名系列最為特別的就是CASETiFY首次推出「透鏡狀手機殼」,透過「動態照片」的設計粉絲們左右傾斜手機時就可以揭開「劫盜地圖」的完整面貌,魔法世界宛如在眼前展開讓人驚喜連連。(這個必須收吧!!)

4:3D立體金探子造型AirPods保護殼

除了手機殼之外,《哈利波特》聯名系列也推出多種3C電子配件,像是Apple Watch 錶帶、AirPods和AirPods Pro的保護殼等,像是以四大學院色系設計的限量保護殼和錶帶,或是掛有各學院代表動物的學院配色「彩珠手機吊飾」,其中更有以金探子造型而設計的「AirPods保護殼」,不只3D立體摸起來超有質感,還特別刻上開啟金探子的密語「I Open At The Close」,根本全系列經典配件一次滿足。

《哈利波特》聯名系列將支援多種iPhone型號,以及部分三星Samsung Galaxy型號,粉絲們不怕找不到自己的,只怕限量太搶手而買不到!

【同場加映】戲院21/4重開《怪獸3》《蝙蝠俠》列陣 港產片有邊套招呼大家?(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 1

延伸閱讀:

Grace Gift《哈利波特》聯名台灣開賣!金探子樂福鞋+四大學院包44款必收

《哈利波特》聯名「金探子項鍊+時間轉換器」神還原,四大學院鋼筆普等巫測必備

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】