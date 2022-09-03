孤疑前傳影評｜解構變態蘿莉成魔之路　大話精如何變做殺人狂？

【孤疑前傳／影評／孤兒怨2：最黑暗的過去／Orphan: First Kill】睽違十幾年的前傳，交代了蘿莉殺人魔的過往。但在「結局已定」的情況下要怎麼開創新意？本傳和前傳該先看哪一部？本文也帶你回顧前作亮點以銜接劇情。



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《孤疑前傳》觀影指南

如果你完全沒看過2009年的《孤疑》，強烈建議你關掉本篇、不要看任何預告，想辦法「先」去借來看。如果你已經「被劇透」大概知道2009年的本傳在演什麼。建議你先看本文介紹的前傳《孤疑前傳》，再回頭去找本傳看，反正都被劇透了…

在本傳就可以窺見前傳一家的下場，能感受到製作方試圖超越之前的框架，在電影中置入新的元素和創意，避免同樣套路再端上來。確實，劇中有一個大逆轉讓人物關係變得複雜且吸引觀眾看下去，但角色的塑造卻較為表面，劇情行進較為硬，沒有當初《孤疑》的懸疑與張力。女演員的成長不合時序不是重點，其他演員踩高跟鞋演出也不是，重點是觀眾只能稍稍嘗到一點過往的餘韻。

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本作來的晚，在當年《孤疑》小爆紅引起話題，但沒拖到現在出前傳，粉絲恐怕早已忘記當年一些經典畫面與設定了。以下一起帶你回顧：

以下內容含劇透！沒看過《孤疑》及《孤疑前傳》的請注意



《孤疑前傳》劇情內容

莉娜（Leena）從俄羅斯一棟關著危險精神病患的機構逃脫，因為天生腺體的問題導致成長停止，30歲的女人卻只有十歲左右的外貌，她在網路上找尋失蹤兒童的資訊、並選定了一個樣貌與自己神似，名叫「愛絲特」（Esther）的失蹤女童來假扮。

愛絲特藉由當地警方與探員多納的幫助，順利地找回「原本」的家庭，宣稱自己在四年前被一個陌生女子拐走。愛絲特有一位畫家爸爸艾倫、慈善家母親特里西亞、劍道高手哥哥恭納，一家四口看似很歡喜地團聚？

由於愛絲特沒有過去的「記憶」，在面對親友與精神治療師的應答越來越難以應對。但爸爸仍是慈愛地教導愛絲特藉由夜光顏料來作畫、進行光暗交替的藝術創作，絲毫沒有疑心，媽媽與哥哥則是保持疑慮。

某日探員多納到家裡拜訪，趁機取走了愛絲特房間的黑膠唱片，回工作室與四年前的愛絲特做指紋比對、而得知冒充身份的真相，此時卻不慎遭尾隨的愛絲特刺殺。在這時媽媽突然出現擊斃探員，劇情在此出現大逆轉……

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原來四年前哥哥欺負愛絲特時，不慎將其虐至死亡。偏愛兒子的媽媽為了掩蓋事實、維繫家庭的完整，將女兒偷偷棄屍並偽裝成失蹤。母子兩人一直隱瞞爸爸，在接回愛絲特時心裡一直都清楚她是冒牌貨。媽媽脅迫愛絲特一起演出美滿家庭模樣，並提供該有的過往資訊來協助身份偽裝。一方面是慈善家的形象所需，另一方面是為了不讓爸爸傷心。

這個反派與反派相互制衡利用的狀況持續到媽媽發現愛絲特難以控制，甚至對爸爸抱著幻想，媽媽開始使計想殺她卻失敗。

某天爸爸至遠方參加活動，母子倆立刻卸下面具準備下手，哥哥捉住愛絲特想讓媽媽「幫」她割腕來營造自殺場面，但卻被逃脫了，追逐中愛絲特利用弓箭殺了哥哥，家中也因混亂引發火災。愛絲特與媽媽一路纏鬥逃到屋頂，此時爸爸因為警察通知而趕回看到漫天大火，衝上屋頂想救人卻只救到愛絲特，媽媽則失足墜樓死亡。

爸爸摸著愛絲特的臉卻不慎擠出了她的假牙套、察覺此人不對勁。愛絲特想表明愛意卻被爸爸驚恐地拒絕，失手將爸爸推落屋頂，於是一家三口滅亡。愛絲特成為人人同情的孤兒，尋找下一個收養家庭。

《孤疑前傳》與《孤疑》的銜接元素

在這兩部作品有些元素有承襲，交代了當年的本傳中愛絲特為何會有這些行為。

一、愛絲特的天賦



愛絲特能夠知書達禮，鋼琴彈奏相當傑出，這讓她在外人眼中擁有極好的形象。懂得察言觀色、摸索他人的喜好。另一方面還有繪畫的鑽研，綁著緞帶、公主裙彈鋼琴的蘿莉，誰不喜歡呢？

二、夜光顏料與恐怖畫作



另一部本傳中曾被爸爸約翰發現愛絲特在房間牆壁作畫，要關掉日光燈保留紫外線燈才能顯像，畫作內容是性愛、殺戮、慘死的人們和燃燒的別墅。很顯然愛絲特習慣將生活紀錄、心中的渴望用畫作呈現。前傳中的受害者恐怕也在牆上的某一張畫裡吧。

三、成為大人的渴望



藉由畫作、化妝、忌妒心等等，能得知愛絲特對於身形無法成長是相當自卑的，腺體出問題的她停留在兒童期，30歲了還是只能被當成孩子看待，不能做成年人渴望做的事。兩部電影中均有她化妝的特寫，但顯然第一部的表現遠勝。

四、成年女人所需的愛



同上，化妝也是為了保有性吸引力，兩家男主人均為善良單純的性格，又不是普通粗線條，到很晚時才發現這小女生不對勁。愛絲特長久以來的寂寞與性慾並沒有因為身形而減少、反而是壓抑後更為膨脹。得不到的東西就毀掉，愛不到的男人就殺掉。正是現代恐怖情人的典範。

五、愛絲特的成長



在孤疑前傳中感受的到愛絲特犯案毫不留情，但在偽裝與情緒壓制上較為青澀，她一直有著一憤怒就要找密閉空間發洩的症狀，亂叫亂踢、毀壞物品。在2009本傳中時更顯得有心機、懂壓抑，最重要的是分化人心的本領。

《孤疑》與《孤疑前傳》劇情張力的比較

《孤疑》是一家五口，媽媽有著酗酒和精神上的狀況，小女兒又無法講話只能比手語，充分發揮愛絲特分化人心的技能，也讓每個角色相當立體，一次次經歷多種危機。最主要是媽媽被孤立、被貼上酗酒而不善養育的標籤，不被大家信任更是讓觀眾一起叫苦連天。

《孤疑前傳》即使交代了黑暗的過去，但不免俗地是在家庭中一個個擊破，家庭角色的呈現不夠立體，即使有大逆轉的巧思也讓整體劇情顯得平平。在結局已知的狀況下劇情張力遠遜第一部。

結尾：《孤疑前傳》好看嗎？

承接上段，《孤疑前傳》是個工整且表現正常的電影，該有的血腥和懸疑都有，但若是因為對《孤疑》的激賞而提高期待、恐怕會失望。不但少了一些可以當成劇照宣傳的經典畫面。從每一個角色的過往、性格、特性來看，本作較為扁平，且沒有讓主角一個個的利用並帶來驚呼聲。

哥哥恭納的劍道與射箭沒有幫助到劇情，只是讓一個殺人工具合理地出現並且被愛絲特拿到罷了，偽善的反派媽媽更少了喪心病狂、寵子溺愛的形象。如果能善用每個角色的特性、並且將電影時間拉長、減少開頭逃出病院那段，相信會有更多的空間可以雕塑愛絲特的角色曲線。從一個投機愛撒謊的騙子，變成一個心狠手辣的殺人魔，相信能在兩小時之內交代得出來。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：肚臍君看電影：超厚藍色窗簾，原文：《孤兒怨2：最黑暗的過去》影評｜殺戮甜心的成魔之道】