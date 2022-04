怪獸3影評｜基情四射！賣BL打救上集負評　情感衝突更勝華麗畫面

【怪獸3/怪獸與鄧不利多的秘密/影評】三集中唯一沒在及格邊緣掙扎的作品,儘管為了收拾前作、戲外各種爛攤子而疲於奔命,系列最根本的定位問題也陰魂不散,但本片至少做到聚焦於充滿魅力的角色、張力極強的情感衝突和更勝於以往的華麗視覺效果。​



《怪獸與鄧不利多的秘密》(Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore)能不能帶領系列邁向巔峰還很難說,但若撇開前作,這部本身是值得欣賞的一次成功,光是頂替尊尼特普(Johnny Depp)的麥斯米基辛(Mads Mikkelsen)就足夠令人驚艷。

【圖輯】點圖放大看幾位主角的角色海報👇👇👇

+ 4

推薦給所有對奇幻類型、魔法世界甚至是BL有興趣的朋友,若你和我一樣對前兩集有失望和不解,強烈建議放下執著、重新開始,讓我們和怪獸系列一起迷途知返吧!​​

系列觀眾的心路坎坷:現在是最好的上車點

怪獸系列做為神作哈利波特的延伸,立足在觀眾對「那個魔法世界」的嚮往,既是巨人的肩膀也是沈重的包袱,前幾年它顯然沒有駕馭好這把兩面刃,茫然混亂找不到定位。2016年《怪獸與他們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)介紹奇獸、新角、時空背景等,勉強發揮了作為系列首集的功能性,不過劇情鬆散拖沓、邊緣角色太多的問題,到了2018年《怪獸與葛林戴華德之罪》(Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)更加嚴重,猶記得當初彷彿被編劇戲耍的觀影感受⋯後來只能告訴自己,不期不待不受傷害,僅僅憑著對魔法世界的忠誠堅持下去。

【圖輯】角色多籮籮網民卻對「他們」幾乎零印象…你記得這些角色是誰嗎?(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 3

然而,知錯能改、善莫大焉!

即使沒看過前兩集,或看過但完全忘記都沒關係,本集不只在各處有前情提要,劇本更是終於聚焦於新主線上,第二集幾乎所有內容都快速收線或修剪。比如神隱紐特(Newt Scamander)無趣的曖昧對象,魁登斯(Credence)的闇黑怨靈、法國純血家族認親皆告一段落,畢竟除了維基百科以外,沒人能記清楚這段故事吧!只依稀記得有抱錯嬰兒的八點檔情節,以及這一大坨故事都和主線的關聯薄弱至極...

再加上重要反派葛林戴華德在三集中皆由不同人飾演,從哥連費路(Colin Farrell)、尊尼特普到麥斯米基辛,對角色的詮釋截然不同,嚴重影響到世界觀的整體感。綜上所述,直接把本片當作第一集來看也無妨,甚至更好,少了迂迴和斷裂感才能真正投入故事當中。

【相關圖輯】哈利波特|22位已離世的演員 「石內卜」離世傷透粉絲心(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 24

沒有愛就沒有恨,壯年角色成功繪出年少輕狂的愛情

「鄧不利多是男同志」JK羅琳這番話早在2007年就引起論戰,直到《怪獸與鄧不利多的秘密》才真正被演繹出來,他與葛林戴華德當年無可自拔地互相吸引,結下聽起來很中二的「血盟」從此再也不能傷害彼此分毫,試想如果能在青蔥歲月裡就找到和自己同樣強大的伴侶,無甚挫折的過去和無限光明的未來,都讓他們沒有理由不去深信,兩人同心就能改變世界,而世界永遠無法撼動他們的愛情。

魔法世界難得用感情線撐起一整部電影,但這次祖迪羅(Jude Law)和麥斯米基辛都展現精采演技、火花四濺,並且最引人入勝之處在於,對世界而言兩人是一正一邪,但在這段感情中其實沒有壞人。魔仗相向並不是因為厭惡你的人,只是理念上巨大的分歧導致無法更靠近彼此,卻也做不到真正遠離對方。只因深愛過才會感覺被背叛,最終歸結於理性與感性間的無解難題「你那麼愛我,為什麼還是不能為我改變?」並且反之亦然。

【相關圖輯】哈利波特|10位資深演員年輕照 死食人反派青澀樣靚過妙麗(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 20

魔法世界是否要進攻、整合麻瓜世界,讓「更優越」卻必須偷偷摸摸生活的巫師們活在太陽下,像變種人一樣是很經典的命題,其深度很大程度來自於激進的一方,能否展現出進攻背後的各層次的理由,從真正的委屈(比如愛上麻瓜卻被視為異端)到擴張的野心(極大化生活空間、自由程度等),最好能做到於情於理都讓人有理由追隨、產生同理心。而麥斯米基辛的確很適合詮釋這樣的領導角色,他對鄧不利多的溫柔、對手下從容不迫的各種誘導,激進、精於謀略且極具領袖魅力,相對於尊尼特普詮釋出神秘癲狂、邪惡鬼才的形象,前者儼然是巫師希特勒,後者更像是巫師Joker,從感情線來說前者更合理一些,畢竟鄧不利多感覺不像是Harley Quinn這種瘋狂戀愛腦,而就未來的正邪大戰來說,麥斯米基辛詮釋的葛林戴華沒有尊尼特普的適合一枝獨秀,卻會是很有說服力的領導反派。

紐特真的只是被牽連進大事件的無辜弱小動物學家

鄧不利多與葛林戴華德的衝突是本系列真正骨幹,就好比最終戰勝佛地魔的是被選中之人,以哈利波特為主角的系列才那麼引人入勝、一氣呵成,《怪獸與他們的產地》從一開始就是節外生枝,為了延伸一本書的故事而從奇獸飼育家紐特出發,問題是他一開始就不在核心藍圖裡,不論再怎麼硬寫他和主軸的關聯,千絲萬縷終究都是不堪一擊的細線,這集已經盡可能改過自新、從真正的主角鄧不利多出發,還是礙於系列的枷鎖,只能在最後由鄧不利多突兀地說:「紐特,沒有你我真的不行。」但其實...沒有他也沒關係耶?紐特是和魁登斯類似的重要棋子,遠遠不足以做為主要視角。

思及此就深感對系列未來的徬徨,五集已經過半,好像真的沒有完整的、精彩的設計,年年時辰到了就趕快找一小段故事來拍,撐著不讓魔法世界被世人遺忘、周邊商品和樂園能推陳出新。身為影迷終究期待後續兩集能令人驚艷,只要別再走進暈頭轉向、浪費時間的劇情迷宮中,導演考慮減少一點場景轉換、認真打磨重要情節,狠下心來對紐特放手也不是不可以。

【同場加映】戲院21/4重開《怪獸3》《蝙蝠俠》列陣 港產片有邊套招呼大家?(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 1

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載,作者:放映雞_放電影,原文:基情四射!《怪獸與鄧不利多的秘密》迷途知返,是超乎預料的愛情兼魔法冒險】