《給十九歲的我》監製發信澄清 採訪李慧詩有表明攝製隊身份
張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》，公映四日後惹來不少爭議並宣布煞停。坊間除了關注片中兩位女學生發文指不願作公開放映，及後還有「牛下女車神」李慧詩發文，強調自己是「被通知」成為紀錄片的一部份。
事件經連日發酵後，昨日（7/2）中國香港單車總會更劃清界線，表示會中沒有「名譽董事」協助採訪事宜。直至今日（8/2）凌晨，《給十九歲的我》監製黃慧發表最新聲明，詳細指出當日採訪是由校方正式向日本方面申請，並道出當日提供協助的人士名稱。
昨日（7/2），中國香港單車總會就「李慧詩受訪」一事，公開表示2016年，香港單車隊前往日本參加亞洲場地單車錦標賽，當時只有教練及工作人員隨隊，並無任何會方高層在內。而會中亦沒有「名譽董事」一職，沒有派任何人員在場協助。
直至今日凌晨，電影《給十九歲的我》監製黃慧，便向香港體育記者協會發表公開信，清楚指出2016年到日本伊豆拍攝行程，是由校方事前直接向日本主辦當局申請而獲得許可人場攝錄。至於一直所講的「名譽董事」，信中會道出是香港單車聯會（現改名為香港單車總會）前名譽秘書長陳仲雨先生，更指有清楚表明劇組是來自「英華女校紀錄片的攝製隊」。
公開信完整內容如下︰
致香港體育記者協會：
《給19 歲的我〉攝影隊，於2016 年到日本伊豆拍攝片中主角之一馬燕茹參加青年單車錦標賽的過程，經由校方事前直接向日本主辦當局申請並獲得許可人場攝錄，到埗後更獲大會發出 Press Pass 和特許背心以能進人 Press Area 和 Infield 拍攝。
據攝影隊透露，當日採訪李慧詩小姐，是透過當時香港隊領隊，香港單車聯會（現改名為香港單車總會）前名譽秘書長陳仲雨先生，邀請李小姐接受訪問。當時攝影隊向陳先生清楚指出，我們是英華女校紀錄片的攝製隊，當日是要拍攝青年隊員馬燕茹的比賽片段，亦希望採訪李慧詩小姐，讓妣談談自己參加青少年錦標寶的經驗，特別是在學業及運動之間如何取得平衡，藉此鼓勵及啟發馬燕茹等。李小姐的訪問，是在陳先生的安排下，在她比賽完畢後進行。
給十九歲的我｜李慧詩發文炮轟引爭議 完整片段原來6年前已有？
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《給十九歲的我》發生甚麼爭議？
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