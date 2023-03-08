《給十九歲的我》導演郭偉倫領電影獎：有機會向大家交代咩係事實

《第二十九屆香港電影評論學會》今日（8/3）假香港電影資料館舉行，早前掀起公映風波的《給十九歲的我》，在1月公布得獎名單時獲最佳電影，今日聯合導演之一郭偉倫及監製黃慧都有出席。

昨日（7/3）《香港01》報道《香港電影金像獎》已正式回覆英華女學校，大會並冇退選機制，電影將直接進入第二輪評選，候選最佳電影。而即晚，英華女學校再發聲明：「重申本校不會以版權持有人身份參與任何形式的獎項遴選、接受或領取獎項。」

《給十九歲的我》監製黃慧（左）與導演之一郭偉倫沒有接受傅媒訪問便離去。（梁碧玲攝）

今日監製黃慧與導演之一郭偉大倫便出席頒獎禮，黃慧在台上表示：「多謝電影評論學會給予的獎項，一個極可能是唯一和最後的一個獎項，在評論學會完成評審後，發生萬言字事件，學校覺得有需要保持緘默，息事寧人。」

至於聯合導演之一郭偉倫在台上亦表示好多謝電影評論學會。「遺憾張婉婷導演未能出席，因為發生了大劑嘢，所以我代表導演領獎。我們都感謝參與拍攝的同學，無論支持還是反對的，都一齊感謝。我們開初是拍一個成長的電影，拍攝10年間我會問同學成長是甚麼？通常都是答肥咗瘦咗高咗，我都不太滿意，直至發生呢件事後，原來成長是要懂得面對自己的過失，面對自己的不如意，面對自己的謙卑。當你可以正面去面對時，成長就會出現。」

郭偉倫再次否認強逼學生拍攝。（梁碧玲攝）

最後郭偉倫導演指電影拍攝遇到難以預期的情況：「由開機第一日到今日所有事情都冇得預設，到你以為部戲完時，背後仲發生緊更大的事，我們會繼續觀察事件發展，我們責務旁貸，亦都義無反顧、問心無愧。我們冇強逼學生拍攝，我相信香港仲係一個公道的社會，一個講道理的社會，有機會再向大家交代咩係事實。」頒獎禮完成後，兩位匆匆離開並冇接受傅媒訪問。