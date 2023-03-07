獨家｜《給十九歲的我》未能退選　金像獎回應：無權禠奪提名資格

《第四十一屆香港電影金像獎》將於4月16日舉行，於上月公布入圍名單時，在坊間惹起極大爭議，並宣布暫停公映的電影《給十九歲的我》，一共獲得最佳電影、最佳導演及最佳剪接三項提名，但名單公布後，英華女學校已立即發聲明，單方面表示會退選「最佳電影」一獎，而最佳導演及最佳剪接兩獎則保留候選資格。至於騰出的「最佳電影」名單會懸空還是有替補機制，就一直未有定案。

電影《給十九歲的我》劇照

《香港01》收到消息，所有獎項已進入第二輪評選，大會亦已向「第二輪專業評審團」及金像獎十四個屬會會員寄出選票，而有會員便發現電影《給十九歲的我》仍然在「最佳電影」候選名單上，各會員仍可投票予該片。就事件，《香港01》向香港電影金像獎協會查詢，大會以書面回覆指，由於現時提名名單是經第一輪投票者投票選出，金像獎董事局無權褫奪任何提名資格。而會員亦表示今次除收到第二輪投票表格外，還額外收到通知書，表示金像獎方面一直跟《給十九歲的我》各方持份者聯絡，解釋沒有退選機制，並籲對方安排電影放映予投票者觀看，但到選票寄出前仍未收到版權持有者回覆，故通告上有說明投票者有可能在未觀看該片前，便要作出投票決定。

爾冬陞在記者會上接受傳媒訪問時，《給十九歲的我》宣布退選。（梁碧玲 攝）

翻查資料，要成為《第四十一屆香港電影金像獎》各大獎項的候選電影，只要該片於2022年1月1日至12月31日在香港作首輪公開售票放映，連續七天內於五十個座位以上的常規放映電影場地，上映不少於五場的香港電影，影片長度六十分鐘或以上，並以三十五毫米菲林放映或數碼放映，均自動參選。而金像獎主席爾冬陞在2月9日的記者會上，已詳述相關資料，證《給十九歲的我》完全符合入圍資格。

電影涉及有同學不滿作公開放映，而要求停播。（《給十九歲的我》電影截圖）

據了解，由於金像獎並非影展活動，並非由各大片商為自己的作品報名參賽，故不設退選機制。大會指這安排是尊重第一輪投票者意向，大會無權褫奪任何已獲得提名的資格。而會員亦表示今次除收到第二輪投票表格外，還額外收到一份通知書，表示金像獎方面一直跟《給十九歲的我》片主聯絡，表明沒有退選機制，並籲對方安排電影放映予投票者欣賞，但到選票寄出前仍未收到回覆，故通告上有說明投票者有可能在未及觀看該片前，便要作出投票。

《給十九歲的我》導演張婉婷2月5日開腔回應事件。（梁鵬威攝）

基於沒有退選機制，所以第二輪評選的會員，仍然可將「最佳電影」一票投予《給十九歲的我》，若電影最終獲得的票數最多，則會成為最佳電影贏家。大會亦會將獎項頒予《給十九歲的我》。對於《給十九歲的我》有機會獲獎，金像獎協會回覆指大會會一如以往，邀請所有候選單位出席，賽果亦只會在舉行當日由會計師直接送到頒獎禮現場，台上即時公布，因此賽果絕對保密。早前電影《給十九歲的我》聯合導演郭偉倫，已表示會繼續接受候選最佳導演及剪接兩獎，而張婉婷則表示不會現身頒獎禮。

大會亦表示香港電影金像奬是業界獎項，投票人來自十四個屬會會員及有數的專業評審團成員，因此大會向《給》片版權持有人解釋清楚參選機制及規則，以及通知投票人事件進展及評選安排已可。