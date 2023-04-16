金像獎2023｜王丹妮頒最佳編劇唔識讀「樞」字 網民彈冇做準備
撰文：金秀玲
出版：更新：
《第四十一屆香港電影金像獎頒獎禮》今晚（16日）舉行，其中王丹妮與劉俊謙負責頒發「最佳編劇」獎項，頒獎前兩人演繹一段「冇對白戲」，以讚揚編劇的重要，但效果強差人意，被網民指尷尬。
到後來二人宣布由《神探大戰》的韋家輝、陳偉斌及麥天樞獲獎時，王丹妮卻忽然Hang機，說：「韋家輝、陳偉斌、麥天……」之後細細聲問：「呢個點讀？」後更直接略過「樞」字，與劉俊謙一同說：「《神探大戰》！」
由於王丹妮一度停頓了幾秒，令本來已起身準備攞獎的韋家輝也有點猶豫，疑似怕攞錯獎。直播間的網民，對於王丹妮讀不出中「樞」神經的「樞」字，感到差異，甚至批評頒獎前未有做好功課，亦有人說：「冇讀麥天『區』算好。」
金像獎2023｜爆冇帶黃秋生上台理由 林諾唔識楊紫瓊：Oscar影咩金像獎2023｜麥浚龍Juno頒獎曬名牌袋值幾錢？ 網民轟賣廣告金像獎2023｜《給十九歲的我》校方拒交片 提名片段只播剪接師相金像獎2023紅地氈｜特刊印錯名 柳應廷冇所謂：個樣出現已好榮幸
金像獎2023得獎名單更新?
金像獎2023今日舉行，香港01為你持續更新完整得獎名單。而今次楊紫瓊（Michelle）率先以頒獎嘉賓亮相，給十九歲的我中的導演郭偉倫與三位英華舊生有到場，而今年行紅地氈多位女星噴血造型，包括林明禎透視露bra，多圖請看。
Mirror 有成員入圍金像獎2023?有那一齣電影掃16項提名?
香港當紅偶像組合MIRROR過去一年，多個成員參與的電影陸續上畫，最佳新演員5個提名中MIRROR已佔3個位置。而有一齣電影而一次過獲2023金像獎16個提名。呂爵安或鄭秀文遇同一暗湧，更多詳情請看。今年特刊更印錯人名，劉青雲變Edan Lui，詳情請看。