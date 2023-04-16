金像獎2023｜王丹妮頒最佳編劇唔識讀「樞」字　網民彈冇做準備

《第四十一屆香港電影金像獎頒獎禮》今晚（16日）舉行，其中王丹妮與劉俊謙負責頒發「最佳編劇」獎項，頒獎前兩人演繹一段「冇對白戲」，以讚揚編劇的重要，但效果強差人意，被網民指尷尬。

王丹妮（左）頒發最佳編劇時，不懂讀編劇麥天樞的「樞」字。（電視截圖）

到後來二人宣布由《神探大戰》的韋家輝、陳偉斌及麥天樞獲獎時，王丹妮卻忽然Hang機，說：「韋家輝、陳偉斌、麥天……」之後細細聲問：「呢個點讀？」後更直接略過「樞」字，與劉俊謙一同說：「《神探大戰》！」

由於王丹妮一度停頓了幾秒，令本來已起身準備攞獎的韋家輝也有點猶豫，疑似怕攞錯獎。直播間的網民，對於王丹妮讀不出中「樞」神經的「樞」字，感到差異，甚至批評頒獎前未有做好功課，亦有人說：「冇讀麥天『區』算好。」

由於王丹妮宣讀名單時停頓了數秒，令本來已站起身的韋家輝也猶豫起來。（電視截圖）

《神探大戰》的韋家輝、陳偉斌及麥天樞獲頒最佳編劇。（電視截圖）