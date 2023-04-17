鄭秀文金像獎著H&M平價衫做戰衣卻獲封紅毯最美　網民以為幾百萬

第41屆香港電影金像獎在16日晚間頒獎，鄭秀文曾7次被提名影后，加上其它獎項共入圍10次，終於在這一屆終結食白果的命運，打敗張艾嘉等強敵，以《流水落花》拿下影后殊榮，上台激動爆喊，而除了作品備受討論，出席典禮的一席透視性感禮服也讓她渾身散發高級質感，不過這套禮服其實並不昂貴，而是出自知名平價連鎖服裝品牌H&M。



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鄭秀文走紅毯時身穿一襲黑色細肩帶低胸長禮服，一頭俐落金色短髮展現帥氣感，典禮上她擔任表演嘉賓，又換上一套平口透視禮服，渾身女王霸氣外洩，更加襯托出她的巨星風範，不少人以為該件禮服是國際知名大牌的作品，沒想到事後她透露這套禮服其實是知名平價連鎖服飾品牌H&M的聯名新品。

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出席如此盛大的典禮，鄭秀文穿著價格相對親民的禮服，仍能展現強大氣場，不崇尚名牌的從容自信態度更是備受讚賞，被傳媒封為紅毯女王，不少網友也大讚「竟然能把平價禮服穿出高級服裝感，不愧是時尚女王」、「演藝圈真的沒幾個人能做到」、「她完全超越了她自己」、「真的第一眼以為是幾百萬的禮服耶」。

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