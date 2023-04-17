金像獎2023｜出爐影后鄭秀文投資有道　手持逾3億港島豪宅

《第41屆香港電影金像獎》昨晚舉行，多度獲最佳女主角提名的鄭秀文（Sammi）終憑《流水落花》首奪影后，在台上大喊「終於唔使再陪跑：我係衝線嗰個。」除了歌影事業獲得肯定，鄭秀文亦投資有道，至今手持至少6個豪宅物業，市值高逾3億元。



鍾情港島豪宅、多長線持有

據了解，鄭秀文一直讓其家人代為管理財務，多年來一直有投資「磚頭」，而且目標集中傳統港島豪宅區，分布中西區、南區、中半山等，並多屬長線投資。如九十年代初，鄭秀文贏得新秀歌唱大賽後，便斥323萬元購入淺水灣南灣花園單位，一直持有至今，料現時市值近3,000萬元。

鄭秀文亦會趁低吸納，如1999年樓市低潮時，她以公司名義買入大坑大寶閣一個海景單位，據知現時市值亦達9,000萬元。此外，鄭秀文的其他物業，如淺水灣海峰園中層單位、西半山精緻園高層戶、淺水灣華景園單位高層，市值由4,000萬至7,000萬元不等。

與許志安並沒有聯名物業

至於鄭秀文的丈夫許志安同樣持有兩項、合共市值逾億元的物業，包括西半山殷豪閣單位。不過夫婦二人並沒有聯名物業。參考許志安的投資多「買出買入」，有別於妻子長線持有。據資料，許志安在1996年曾「摸頂」以1,580萬元購入何文田帝庭園一單位，2009年以1,080萬元沽出，損手近500萬元。