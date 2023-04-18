鄭秀文曾隱居2年養病　盤點入行至今大事　情傷鍊成《流水落花》

16號晚，第41屆香港電影金像獎最佳女主角，頒給了51歲的鄭秀文。對很多人來說，這一天已經等了太久。



自2000年第一次憑《孤男寡女》入圍以來，這位天后至今已提名10次，陪跑23年。頒獎的恰巧是她多年的銀幕CP劉德華：「鄭秀文，沒什麼同你講，想跟你說，我愛你。」當她接過獎盃，還未開口已經淚流滿面。

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「我想和天下間有夢想的人說，追求夢想的路困難重重，但希望你們繼續，記住這個畫面，夢想是留給永遠不放棄的人。」最後，她還對大家說，因為自己是歌手，所以想哼幾句歌，然後哽咽著唱起了：「你知不知道，你知不知道，我等到花兒也謝了。」

毫無疑問，鄭秀文是當晚的最大贏家。從她入場開始，就是目光的焦點，穿著Valentino的黑色禮服，全身上下沒有一絲贅肉，整個人都在發光。很難想像，眼前的人已經到了知天命的年紀。

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經歷過病痛，抑鬱，情變，沉寂，復出……這一路走來，Sammi始終是那個敢闖敢拼的港女，是正在消逝的香港精神的一部分。

一、離開都市情感喜劇，零片酬素顏出鏡

讓鄭秀文獲獎的影片《流水落花》，由首次拍長片的導演賈勝楓執導。為了支持本土新人，鄭秀文仗義地零片酬接演。在電影中，她飾演一位早年喪子的母親陳天美，因為想給無處安放的母愛找到寄託，決定和丈夫成為寄養家庭。

這並不是她舒適圈中的角色。正如她所說，自己早年一直拍《龍鳳鬥》、《夏日麼麼茶》、《瘦身男女》這類都市情感喜劇。而這次的陳天美，人到中年，生活困窘，一地雞毛。

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鄭秀文全程素顏出鏡，簡單的短髮，樸素的衣著，將漫長的人生和婚姻中累積的疲憊感展現得遊刃有餘。導演賈勝楓後來提到，其實早在寫劇本時，就覺得這個角色應該屬於Sammi。因為她們都是「外表堅強，內心柔軟」。

故事的跨度長達13年，鄭秀文貢獻了不少演技上的高光時刻。其中最讓觀眾浮想聯翩的，大概就是發現丈夫出軌的那一場戲。生活已是千瘡百孔，又遭遇愛人的背叛，她沒有大吵大鬧，只是用了一個望向遠方的空洞眼神，就讓人感受到深深的壓抑。

很難不聯想到，現實中的她也有過同樣的經歷。或許正是因為吃了太多苦，她在表演上越來越有種洗盡鉛華的收放自如。

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連這次一起入圍金像獎的張艾嘉也覺得，最終勝出的會是鄭秀文：「我覺得鄭秀文今年有很大轉變，成熟又謙虛，應該是時候了。」從喜劇路線轉型後，她一直在嘗試突破自己熟悉的戲路。直到這一刻，才終於收穫圓滿。

二、消失兩年被傳離世，復出後更加「自我苛刻」

在頒獎典禮的現場，鄭秀文說：「這個獎對我來說，是遙不可及，又只有一步之遙。」曾經的她，是香港回歸10年以來個人累積票房最高的女演員。而在正當紅的年紀，她卻突然銷聲匿跡了整整兩年。再復出，這條路就沒那麼好走了。

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2005年，她出演了關錦鵬導演的《長恨歌》。因為長期積攢下來的壓力和情緒問題，再加上電影的票房口碑雙輸，她爆發了嚴重的抑鬱症。

病情讓她根本無法正常工作。有時候，廣告下一秒就要拍攝了，各種佈置都搭建好了，但她「就是沒有辦法走出房間」，經常在最後關頭放人家鴿子，以毀約賠錢告終。甚至在後期和關錦鵬溝通時，她也只能用文字發消息，無法當面交談。

拍完《長恨歌》，她選擇了隱退，兩年裡幾乎閉門不出。很快，各種謠言甚囂塵上，隔一段時間就有小道消息傳她自殘了、沾染不良癖好了、「並已離世」了。

直到2007年，她才終於捱過來了。在復出的演唱會上，她給自己寫了一封信，唸給歌迷聽：「這個悠長假期，你蒸發了某部分自己，是為了茁壯另一個自己。」、「戰勝一個怯懦的自己，更勝過戰勝其它生命。」

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復出後的她，依然是一名猛女，甚至比之前更自律了。她愛上了運動，每天至少跑步8公里，得了一個「八公里小姐」的稱號。這也是為什麼，每次出現在大眾視野中，她都會因為狀態好、身材好，給大家留下深刻的印象。

這些年，她時不時就要受一番病痛折磨。但只要涉及到唱歌、演戲，她還是不要命似的拼盡全力。2016年，她因為連續兩晚在開演唱會時失聲，痛哭著向歌迷道歉。2019年，她又因為濕疹、胃酸倒流頻繁進出醫院，卻也同時刷新了在紅館開唱100場的紀錄。

唯獨電影，不管她再怎麼努力，總是差了一口氣。與杜琪峰合作的《高海拔之戀2》、《盲探》，以及2019年的《花椒之味》、《聖約瑟謀殺案》，都與金像獎失之交臂。杜琪峰惱了，在採訪裡為她打抱不平：「金像獎沒有給Sammi,我氣了十年。」

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而她本人倒是做好了長期拼下去的準備：「有時想一想，回望這麼多年工作歷程真不容易，高高低低崎嶇常有。從不變的是一種對自己無限的自我要求，一種自我苛刻。」、「我自知從不生來卓越,沒有擁有不勞而獲的天資, 所以更需要關關努力，關關難闖關關過。」

三、沒有一個香港人，唔鍾意Sammi

鄭秀文一直將自己的成就形容為「勤能補拙」，好多人不認同：「Sammi明明是老天爺賞飯吃，怎麼還覺得自己沒有天資」事實上，如果瞭解過她極度自律的人生，或許就能明白她這樣說的原因。

15歲那年，她通過歌唱大賽出道。當時的香港娛樂界，有太多美人爭奇鬥豔：張曼玉、王祖賢、李嘉欣、林青霞……與她們相比，鄭秀文的辨識度不算高。既然“玉女風”的賽道太擁擠，鄭秀文為了找到自己的特色，決定擺脫讓自己看上去稚嫩清純的嬰兒肥，開始進行嚴格的體重管理。

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她的減肥之路，非常人能堅持。數十年來「沒有一餐吃得飽」。最誇張的時候7天只吃兩個蘋果：「每瘦一公斤都有血有膿，有眼淚有鼻涕。」有一次她暈倒在家中，醒來後被母親求著喝點白粥，她卻說：「吃一口都是置我於死地。」

等到終於瘦成了紙片人，她也立住了自己的特色。配合上酷酷的紅髮，Nike眉、羽毛眉等前衛的造型，她引領了一股以瘦削、灑脫、中性為美的千禧時代新風潮。

在電影上，她也要努力走出不一樣的銀幕風格。與劉德華、任賢齊等人合作的一系列都市愛情喜劇，塑造了與過去的港片都不同的21世紀摩登「港女」形象：可能有點神經質，有點虛榮，但總是獨立瀟灑，上進拼搏。

所以香港有這樣一句話：「沒有一個香港人唔鍾意Sammi！」鄭秀文這位「沒有天資」的天后，就是香港精神的代表。

如今已經51歲的她，不再是那個把眉毛貼上彩色羽毛的姑娘，但自律、灑脫、要強這些人生信條，從來沒變過。金像獎頒給她，是眾望所歸。等了23年，它終於成全了這樣一個香港神話。