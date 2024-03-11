奧斯卡2024｜羅拔唐尼落足心機演Iron Man　感慨冇人欣賞︰失自信

《第96屆奧斯卡》於香港時間今日（11/3）舉行，羅拔唐尼（Robert Downey Jr）憑基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的鉅製《奧本海默》（Oppenheimer）奪得「最佳男配角」，亦是他首度獲得奧斯卡獎項，是對演技的一大肯定。



羅拔唐尼憑《奧本海默》，連贏金球獎、英國影藝學院電影獎、影評人之選，以及第四個奧斯卡最佳男配角。（直播截圖）

羅拔唐尼憑《奧本海默》首度獲得奧斯卡「最佳男配角」獎！（視覺中國）

羅拔唐尼於關繼威、Sam Rockwell、Mahershala Ali、Christoph Waltz五位曾奪得「最佳男配角」的演員手上接過獎座後，羅拔唐尼發表感言時含淚感謝太太：「多謝妳在我像一隻受傷的動物時找到我，並像寶貝一樣愛我！」羅拔唐尼亦感謝《奧本海默》的導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）表示自己需要這份工作、多過這份工作需要自己；羅拔唐尼謙虛地表示：「在Cillian Murphy、Emily Blunt等演員面前，我亦能做一個更好的人！」

奧斯卡2024︱羅拔唐尼首獲最佳男配 含淚謝老婆︰像寶貝一樣愛我

羅拔唐尼上台前與太太親吻。（直播截圖）

今次是羅拔唐尼憑《奧本海默》，連贏金球獎、英國影藝學院電影獎及影評人之選三個最佳男配角獎後，第四個重要獎項，亦再一次肯定他個人的演技。事實上他在贏得影評人之選獎項後接受訪問，都有感而發︰「結束11年的Marvel作品後，我感覺在2019年的狀態達了頂峰，但我不肯定大家有否真的欣賞到我在Marvel電影的表現。」

羅拔唐尼亦憑《奧本海默》奪得BAFTA英國影藝學院電影獎「最佳男配角」獎。（視覺中國）

他坦言自己已交出最好的演出，但礙於是超級英雄片系列，未必有人去深究當中的演技。他更感慨當時就似自己所能依賴的東西，都一一被抽走了。「有種自信及安全感冇晒的感覺，但這樣反令我虛心學習。大家總說：『當學生做好準備，基斯杜化路蘭就會找你。』這就我的經驗。」而《奧本海默》就是路蘭給予這位學生的最佳習作。

Iron Man一角既令羅拔唐尼登上事業高峰，也拯救了整個MARVEL。（《鐵甲奇俠》電影劇照）

羅拔唐尼的演藝人生都相當戲劇性，首先受吸毒問題影響，這可追溯到在他8歲時，父親第一次給他抽大麻，後來有段時間便沉淪毒海。1997年，曾遭逮捕，並因為沒通過法庭的強制藥物檢測而坐牢。在1999年8月至2000年8月，他因此罪名於柯克蘭的加州藥物濫用勒戒所暨州監獄服刑。出獄後便遠離毒品投身演藝事業。

羅拔唐尼於《奧本海默》裡飾演路易斯斯特勞斯，是原子能協會的創始成員。（《奧本海默》電影劇照）

從此埋下「芝士漢堡」這一條彩蛋。（網上圖片）

講到人生轉變，一個Burger King的「芝士漢堡」，就對羅拔唐尼有極大幫助。他在2008年接受《New York Daily News》訪問時提及沉淪毒海的荒唐行為︰「當時車上擺放了大量藥物，而這足足維持了5年之久，直至一次在Burger King點了一個點了一個很嘔心的漢堡，還有一杯大梳打。」

《復仇者聯盟2：奧創紀元》中「芝士漢堡」同樣有出現。（網上圖片）

毒品令他的味覺出現問題，甚至有幻覺，令他神經質地認為無處不在的可樂是垃圾，又突然覺得芝士漢堡難食到極點，從而令他自覺將會有一些不好的事，發生在自己身上。隨後羅拔唐尼將他一車的的藥品全部扔到路旁的海中徹底戒毒，「所以我必須感謝Burger King。」

Tony Stark返回美國後，首要就是開記者會和吃芝士漢堡。（網上圖片）

因為這個理由，「芝士漢堡」除救了羅拔唐尼的一生，亦令這食品會在《復仇者聯盟4：終局之戰》、《鐵甲奇俠》甚至乎《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron），以彩蛋形式出現。在《鐵甲奇俠》中，他返回美國時第一個要求正是召開記者會和吃芝士漢堡，而在《復仇者聯盟4》中，Tony Stark的囡囡Morgan跟Tony的好友Happy說想吃芝士漢堡，而他回應：「Your dad loved cheeseburgers.（你爸爸也愛吃芝士漢堡）」這亦對應返《鐵甲奇俠》！

吸毒一事無疑對羅拔唐尼的事業有巨大打擊，不過戒毒以後他又將自己帶回事業的巔峰。（網上圖片）

其實戒毒對於羅拔唐尼是一件頗為艱巨的事，他8歲第一次吸大麻就是爸爸為他提供，因此令他染上毒癮。不過在2003年，他接拍電影《鬼影人》（Gothika）時，遇上了Susan Levin，羅拔唐尼更在她30歲生日前向她求婚，雖然Susan答應了羅拔唐尼，不過就帶上附加條件，正是要他徹底戒毒，否則就會分手離場。而羅拔唐尼帶着愛和意志成功戒毒，現時擁有美滿的家庭生活，事業更是全盛時期，戒毒一舉再度帶羅拔唐尼重返巔峰。

羅拔唐尼曾因吸毒而被捕。（網上圖片）

隨後靠「鐵甲奇俠」一角返回事業巔峰。（網上圖片）