聖誕禮物推薦｜10大必買首飾　LOEWE手鐲6折/VALENTINO耳環$1,620

聖誕禮物推薦2024！聖誕節即將來臨，還在煩惱聖誕禮物嗎？NET-A-PORTER推出雙12優惠，《香港01》「好食玩飛」頻道整合10件聖誕禮物的首飾推薦，包括 VALENTINO VLOGO 珍珠耳環、LOEWE Anagram Pebble手鐲等，$1,620起入手！



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NET-A-PORTER雙12優惠 折扣低至半價

NET-A-PORTER推出雙12優惠，由即日起至2024年12月16日，官網多達16,613件服飾、手袋、首飾、鞋履等統統有折扣，優惠更低至半價！當中不乏名牌人氣首飾如LOEWE 手鐲、VALENTINO 珍珠耳環等，更有18K 黃金鑽石戒指等你送給摯愛！

NET-A-PORTER雙12優惠

活動日期：2024年12月12日至12月16日

活動連結：NET-A-PORTER

聖誕禮物推薦【1】VALENTINO GARAVANI — VLOGO 珍珠耳環

VALENTINO GARAVANI的「VLOGO」珍珠耳環絕對是必備單品！人造珍珠耳環搭配金色金屬LOGO非常立體，款式低調又優雅，單戴或疊戴各有特色。這款經典不敗的「VLOGO」珍珠耳環亦非常容易搭配，用作送禮或自用都是最佳選擇！

VALENTINO GARAVANI — VLOGO 珍珠耳環

雙12優惠價：HK$1,620（原價：HK$2,700）

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聖誕禮物推薦【2】BALENCIAGA — 愛心吊墜耳環

BALENCIAGA這款愛心吊墜耳環以回收銀金屬製成，圈環刻有BALENCIAGA的Logo，立體愛心吊墜俏皮又浪漫，更可以表達對摯愛的愛意！這款愛心吊墜耳環亦非常易襯，搭配休閒裝束凸顯個性；搭配晚裝則增添少女感，絕對是聖誕禮物首選推介！

BALENCIAGA — 愛心吊墜耳環

雙12優惠價：HK$4,200（原價：HK$6,000）

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聖誕禮物推薦【3】CHLOÉ — Marcie 夾式耳環

Chloé 的珠寶系列以利用天然材質和寶石而聞名，傳遞出骨子裡的波西米亞氣質。這款「Marcie」耳環亦不例外，以銀色金屬製成，搭配木質鈕扣裝飾非常醒目亦增添女人味，一年四季都可以配戴。另外，這款耳環為夾式耳環，就算是無耳洞的人也適合！

CHLOÉ — Marcie 夾式耳環

雙12優惠價：HK$3,060（原價：HK$5,100）

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聖誕禮物推薦【4】LOEWE — 純銀 Anagram Pebble 手鐲

LOEWE的首飾一向受歡迎，其中「Anagram」系列更是人氣不敗的款式！這款純銀 Anagram Pebble 手鐲以金色飾面製成，兩端的卵石裝飾刻有品牌的「Anagram」標誌。手鐲可以隨意調校，而且容易搭配，當作聖誕禮物送禮絕對不會出錯！

LOEWE — 純銀 Anagram Pebble 手鐲

雙12優惠價：HK$4,260（原價：HK$7,100）

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聖誕禮物推薦【5】VALENTINO GARAVANI — VLOGO 手鐲

VALENTINO GARAVANI 這款手鐲採用經典的極簡設計，手鐲設計如品牌的皮帶一樣，正面飾有同色系的「VLOGO」 金屬牌，線條簡約大方。這款手鐲採用卡扣設計，雖然大小不能調節，但款式百搭，適合日常配戴，亦可以搭配其他手鍊疊戴。

VALENTINO GARAVANI — VLOGO 手鐲

雙12優惠價：HK$2,880（原價：HK$4,800）

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聖誕禮物推薦【6】JIL SANDER — 圓環手鐲

JIL SANDER的設計一向以簡約乾淨線條為主，這款圓環手鐲以金屬錘花紋理打造而成，搭配單枚的圓環為這款手鐲的簡約設計畫龍點睛，增添別緻美感又不會讓人感覺過於強勢，在秋冬搭配毛衣、春夏搭配洋裝亦非常適合！

JIL SANDER — 圓環手鐲 雙12優惠價：HK$3,420（原價：HK$5,700）

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聖誕禮物推薦【7】COMPLETEDWORKS — 珍珠項鍊

COMPLETEDWORKS 這款珍珠項鍊僅在NET-A-PORTER 獨家發售，除了形狀各異的珍珠外，項鍊亦加入了鍍白金回收銀、方晶鋯石。大小珍珠錯落有致，設計感滿滿，為項鍊注入摩登新意！珍珠項鍊可以自由調節長度，搭配休閒或正式服裝均可。

COMPLETEDWORKS — 珍珠項鍊

雙12優惠價：HK$3,696（原價：HK$6,160）

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聖誕禮物推薦【8】LOEWE — x Paula's Ibiza Flor 項鍊

Loewe聯乘Paula's Ibiza在本季合作系列推出夏日風情滿滿的「Flor」 項鍊，項鍊配有可調式滑扣繩鏈，滑扣部分飾有品牌「Anagram」標誌，細節滿滿！項鍊正面以鍍金銀質墜飾呈現浪漫的花朵造型，上面嵌有熠熠閃爍的水晶，增添時尚感！雖然這款項鍊為夏日款式，但在秋冬季節搭配毛衣、大衣等造型亦非常適合！

LOEWE — x Paula's Ibiza Flor 項鍊

雙12優惠價：HK$5,460（原價：HK$9,100）

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聖誕禮物推薦【9】PERSÉE — Floating 18K 黃金鑽石戒指

Persée 這款18K黃金戒指的戒環為透明的鬆緊帶，營造出七顆閃耀鑽石懸浮於手指之上的視覺效果，更體現了品牌聚焦於鑽石的極簡美學，仿如鑽石懸浮在手指上，特別且方便調節！戒指上的鑽石以圓形切割，重量0.143克拉，低調奢華，當成聖誕禮物送給摯愛之餘，更象徵著永恆的承諾，別具意義！

PERSÉE — Floating 18K 黃金鑽石戒指

雙12優惠價：HK$6,852（原價：HK$11,420）

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聖誕禮物推薦【10】BLEUE BURNHAM — Good Heart 9K 回收黄金戒指

Bleue Burnham 這款「Good Heart」黄金戒指以9K回收黃金製成，拋光戒環搭配鏤空的心形圖案，設計簡單又帶點小浪漫。在聖誕節這個浪漫的節日，將這枚戒指作為聖誕禮物送給愛人就最適合不過了！

BLEUE BURNHAM — Good Heart 9K 回收黄金戒指

雙12優惠價：HK$4,067（原價：HK$8,134）

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NET-A-PORTER雙12優惠

活動日期：2024年12月12日至12月16日

活動連結：NET-A-PORTER

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