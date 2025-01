新年好去處2025｜香港40+商場裝飾打卡位！桃花庭園+巨大招財貓

新年好去處2025|新年商場好去處|農曆新年快到,香港各大商場已經換上新裝迎接蛇年!今年有不少特色打卡佈置,當中有情侶必去的新港城中心LEGO花海、玩味十足的太古城中心x可口可樂復古餐廳,還有各大人氣角色,包括PIXAR勞蘇、燦子、厚面子、Mr. PA等等!《香港01》好食玩飛幫大家整理了40個農曆新年商場好去處,即拉下看有哪些商場可以打卡!



港島區──新年商場打卡好去處

新年好去處2025【1】太古廣場——繩藝打卡裝置+新春醒獅巡遊

太古廣場和星街小區由即日起至2月16日期間,將與本地著名繩結設計師蕭俞(Zoe Siu)合作,設置以「細織祝福 喜悅年年」為主題的藝術空間,現場除了充滿藝術感的繩藝裝置可打卡拍照外,於新春期間(2月4日初七)更有盛大的節日表演,如新春點晴儀式以及醒獅巡遊等活動,充滿熱鬧喜慶的氣氛!

太古廣場和星街小區「細織祝福 喜悅年年」



日期:即日起至2025年2月16日

地點:太古廣場



新年好去處2025【2】利東街 「喜慶燈海迎新春」

利東街以「喜慶燈海迎新春」為主題,延續過往傳統,於2025年 1月 14 日至 3 月 2 日期間,逾800個豔紅金碧的燈籠將點亮整條林蔭大道的半空,並首現璀璨奪目、寓意財氣滾滾、喜氣盈門的金黃色燈籠。迎接元宵及情人節,中庭更特別設置共12棵近4米高的粉紅桃花樹園及巨形心形拱門,當夜燈亮起時,浪漫氛圍將彌漫整條利東街,寄寓來年有情人終成眷屬。

利東街 「喜慶燈海迎新春」



日期:即日起至2025年3月2日

時間:午10時至晚上11時(每日下午 5 時亮燈)

地點:灣仔利東街



新年好去處2025【3】太古城中心 x 可口可樂®《LIVE HAPPY 快樂Cheers!》

太古城中心與可口可樂®破天荒聯手打造復古餐廳《LIVE HAPPY 快樂Cheers!》,內設6大打卡及互動區域,包括正門牆上綻滿煙花「花樂處處」、以可口可樂®汽水膠箱及經典汽水玻璃樽,拼砌成大型打卡裝置「祝福層層樂」、「哈哈笑相館」、薯條籤筒及籤⽂茄汁組成的「樂脆求籤站」、餐廳座位「乾杯迎新春」及吧枱型的「快樂圍裙換領處」,只要成為LIVE+會員,並追縱太古城中心Instagram專頁即可盡玩一系列趣味活動和裝置。

太古城中心 x 可口可樂®《LIVE HAPPY 快樂Cheers!》



日期:2025年1月16日至2月16日

地點:太古城中心二樓中庭及中橋



新年好去處2025【4】皇室堡 x Pingu™ 暖笠笠鈎織雪樂園

今次皇室堡與人氣企鵝Pingu打做暖笠笠鈎織雪樂園,Pingu企鵝家族總動員,包括Pingu、Pingu爸爸、Pingu媽媽、Pinga(Pingu妹妹)、Pingi(Pingu女朋友)及海獅Robby(Pingu好朋友)將一同現身於暖意滿溢的鈎織雪樂園。場內有3大玩味打卡位,當中包括Pingu跟Pinga一起的「七彩鈎織小部屋」、跟海獅Robby探險的「趣味滑雪場」、Pingu被毛冷捆綁的「雪球Pingu滾動中!」還有皇室堡x Pingu™的限定店!

皇室堡x Pingu™ 暖笠笠鈎織雪樂園



日期:2025年1月9日至2月16日

時間:上午10時至晚上10時

地點:皇室堡地下中庭



新年好去處2025【5】THE SOUTHSIDE——甜蜜「鋁」途

港鐵商場THE SOUTHSIDE聯乘港島南學校,包括新會商會陳白沙紀念中學及香港加拿大國際學校,打造新春大型藝術裝置 ─ 甜蜜「鋁」途,將超過200個回收鋁罐轉化為手繪藝術作品,所有鋁罐均取自「綠在鴨脷洲」回收便利點,結合南區學生的無限創意和升級再造概念,賦予回收物二次生命,組裝成心型裝置,同時祝願大家來年福運「全」開!

THE SOUTHSIDE 新春甜蜜「鋁」途



日期:即日至2月16日

地點:黃竹坑THE SOUTHSIDE LG中庭



新年好去處2025【6】香港仔中心——招財麻雀貓齊賀富竹蛇年

香港仔中心今年聯乘本地人氣盲盒麻雀貓帶來2大爆運招財打卡位,包括香港仔中心露天廣場的「招財麻雀貓富竹賀蛇年」,現場有4大麻雀與靈蛇、近2米高富貴竹組成桃花陣。以及香港仔中心4期地下的「幸運麻雀貓盲盒齊瘋搶」自動售賣機,打卡之餘更可以購入人氣盲盒!

香港仔中心「招財麻雀貓齊賀富竹蛇年」賀年裝飾



日期:即日起至另行通知

時間:上午10時至晚上10時

地點:香港仔中心露天廣場及4期地下



新年好去處2025【7】北角匯與「Dustykid塵」新春聯手呈獻「好運蛇蛇蛇蛇進來」

北角匯與本地療癒圖文創作品牌「Dustykid塵」聯乘舉辦新春主題活動「好運蛇蛇蛇蛇進來」,透過溫馨治癒又好意頭的插畫及文句,讓塵將好運「蛇」給你!塵更預備了6大蛇年必玩活動,「塵家」展區新增多個喜慶打卡位,貼滿塵創意祝福賀詞及專設得意場景,誠邀大家前來「塵家」拜年!

北角匯與「好運蛇蛇蛇蛇進來」



日期:即日起至2月16日

時間:中午12時至晚上10時

地點:北角匯二期2樓214號舖 (近 燒肉Like餐廳)、北角匯一期 (酒店基座商場) 1樓105及108號舖 (近 The Tokyo Trend店)



九龍區──新年商場打卡好去處

新年好去處2025【8】朗豪坊——全港首個金魚藝術體驗館

由即日起至2月16日,朗豪坊將與本地版畫藝術家兼紋身師李寧合作,以旺角「金魚街」為靈感,設置全港首個金魚藝術體驗館《魚樂漣年》!現場共有3大充滿玩味的「游魚遊戲」互動玩樂裝置,如金魚7秒忘憂區、快樂金魚照相館,以及幻游未來水族館,以及各式各樣的多層立體壁畫,可盡情打卡!

地點:朗豪坊《魚樂漣年》金魚藝術體驗館

日期:即日起至2月16日

時間:體驗館:上午11時至晚上11時/快樂金魚照相館:上午11時至晚上11時/金魚7秒忘憂區:下午2時至晚上9時



新年好去處2025【9】Mira Place——6米高巨型大蛇、超過3,000朵陶瓷花及光影繁花

Mira Place由即日起至2月16日期間,以「『陶』花祈緣」為主題推出全港首個新春陶瓷花藝裝置,以陶瓷花及光影繁花打造超過3,000朵花卉區域,當中3大打卡熱點包括由新晉陶瓷藝術家Greg Kuang以188朵陶瓷花配以繁花環繞創作的6米高巨型裝置「幸福祥蛇」,另外還有繁花錦簇的「紅運祈緣繁花椅」以及LED互動裝置「鯉想祈緣」。此外,只要在商場內指定地點完成新春賀卡及猜猜蛇年祝福語,更可贏取萌趣蛇年小禮物!

Mira Place「『陶』花祈緣」



日期:即日至2025年2月16日

地點:Mira Place 1中庭

開放時間:上午10時至晚上10時



新年好去處2025【10】啟德零售館——新春限定樹燈海

於去年年底開幕的啟德零售館,為迎合新春濃厚的節日氣氛,於館1及館2設置桃花樹打卡位,大家不僅可在樹下打卡拍照,還可環繞盛放的桃花樹走一圈,取個好意頭!此外,由2025年1月25日起,渡行徑(位於館2與館3之間的戶外空間)將化身為「新春限定樹燈海」,讓大家在節日又多個商場好去處!

啟德零售館在館1及館2設置桃花樹打卡位。(官方圖片)

新春限定樹燈海



日期:2025年1月25日起

地點:九龍啟德承啟道



新年好去處2025【11】海港城——「彩獅鼓躍」農曆新年佈置

海港城今年與姜氏金龍醒獅團負責人姜偉池(三姜)的「獅王無用」品牌及著名玄學風水專家李丞責博士攜手合作,帶來「彩獅鼓躍@海港城」農曆新年佈置。海運大廈露天廣場設置的28米長「百彩醒獅長廊」,展出13個傳統中國鼓及18頭醒獅,寓意「一生實發」。18頭醒獅不同顏色,每款顏色都承載著獨特的新春祝賀;長廊同時設置8個平鼓及5個企鼓,當中6個「特色」平鼓更以不同顏色配上「旺、吉、鴻、桃、智、祿」的祝願。「百彩醒獅長廊」頂部的幻彩燈片在陽光下折射出不同顏色!此外,海港城海運大廈正門亦添上歡樂喜慶的裝束。「喜氣福運階梯」貼上色彩奪目的大型「8」字吉祥圖騰,兩頭3米高的巨型黃色及青色醒獅更在入口恭迎大家!

海港城「彩獅鼓躍」農曆新年佈置



日期:即日至2月16日

時間:上午10時至晚上10時

地點:海港城海運大廈露天廣場及海運大廈地下中庭



新年好去處2025【12】Festival Walk——wiggle wiggle Joyous Flower World

Festival Walk又一城今個新年聯乘潮牌wiggle wiggle,設全港首個官方布置及期間限定店,以wiggle wiggle招牌wiggle bear和微笑花花為主角!可愛wiggle bear和微笑花花化身為3米高的毛公仔座落於正中央,右手邊就有「倒轉房」100%還原韓國旗艦店內的擺設!現場還有巨型花盆、大樓、花花房間、浴室,更有wiggle wiggle期間限定店為大家帶來大量wiggle wiggle周邊!

Festival Walk「wiggle wiggle Joyous Flower World」賀年裝飾



日期:2025年1月10日至2月9日

時間:上午11時至晚上9時

地點:又一城LG2層



新年好去處2025【13】ELEMENTS圓方── 5.5米高大型孔雀藝術裝置

今個新春ELEMENTS圓方首次攜手本地時尚布藝藝術家林偉強 (Sonic),打造象徵吉祥幸福的孔雀為主題新春藝術裝置,其中5.5米高的大型孔雀更巧妙地運用各類材質與色彩繽紛的布料精心拼接而成,搭配庭園的布藝花朵及兩棵粉嫩桃花樹,讓人彷如置身於繁花似錦的浪漫美景,寄寓新一年花開富貴、心想事成的美好祝願。

ELEMENTS圓方「春意盎然」布藝孔雀新春藝術裝置



日期:2025年1月15日至2月16日

時間:上午10時至晚上10時

地點:ELEMENTS圓方金區一樓



新年好去處2025【14】The ONE x SHO-CHAN 幸運新年「燦」住你

The ONE今個農曆新年將會聯乘日本人氣表情包角色「SHO-CHAN」(燦子),推出SHO-CHAN 幸運新年「燦」住你,設立5大必去打卡點,包括「3.5米高巨型招燦貓」、「燦子必然幸運機」、「燦子幸福發射站」、「燦比花嬌浪漫花海」及「閃亮大吉燦子Happy Corner」,同時開設「吉星齊燦選物店」可以購買限定周邊!

The ONE x SHO-CHAN 幸運新年「燦」住你



日期:2025年1月10日至2月16日

時間:上午10時至晚上10時

地點:尖沙咀The ONE UG2中庭



新年好去處2025【15】LCX x M&M’S 慶新年.樂無限

由即日起至2025年2月14日,M&M’S多位成員齊集LCX,與大家一齊開Party「慶新年」!大家除了可以踏入M&M’S色彩繽Fun的家跟他們「豆」利是和打卡,還可以到拍照亭跟他們同框合照!阿紅和阿綠2位人氣M&M’S角色更會於指定日子舉行粉絲見面會跟大家拜年!新春初一至初三期間,還有財神跟大家迎春接福,大派M&M’S揮春及M&M’S朱古力試食裝,與大家一起喜迎金蛇賀新春!

LCX x M&M’S 慶新年.樂無限

日期:即日起至2025年2月14日

時間:上午10時至晚上10時

地點:尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX



新年好去處2025【16】MegaBox x mofusand 福貓花見駅

MegaBox與日本人氣療癒系貓咪mofusand合作,在MegaBox 5樓中庭推出「MegaBox x mofusand福貓花見駅」,設置了10大喜慶打卡位,當中包括三大互動祈願裝置包括「福貓金幣許願池」及「DIY幸福御守」,沿途亦可以到「福貓號列車」欣賞花海美景的,感受至「灜」新年氣氛。場內亦有多個打卡位,包括有18呎高「福貓花見車站」、17呎高「巨型千萬両 mofusand」、「花漾櫻の小橋」及「招財黃金花田」等,由mofusand為大家護航,迎接幸福美滿的蛇年。

MegaBox x mofusand 福貓花見駅



日期:即日起至2025年2月16日

時間:上午10時至晚上10時

地點:MegaBox L5中庭及戶外平台



新年好去處2025【17】MOKO——Cheeky Cheeky 厚面的愛抱抱節

旺角MOKO新世紀廣場今個農曆新年聯乘本地人氣插畫家Cheeky Cheeky厚面子,以花墟、金魚街等經典本土地標為靈感,推出首個旺角限定主題裝置!當中有5大打卡位,包括近3米高的「厚想Show Your Love招財貓」、在霓虹燈下的厚面子Cosplay超萌大熊貓「厚想熊抱你」、猶如水族館的「厚想運到金魚街」、旺角街頭的「厚想在紅綠燈遇到愛」,以及「厚想吻你招財MEOW」!

MOKO x Cheeky Cheeky 厚面的愛抱抱節



活動日期:2025年1月3日至2月23日

活動時間:上午10時至晚上10時

活動地點:MOKO新世紀廣場 MTR層中庭



新年好去處2025【18】荷里活廣場——Sesame Street x LINE FRIENDS at Plaza Hollywood新春甜蜜派對

Sesame Street成員及LINE FRIENDS朋友仔登陸荷里活廣場!現場設有6米高Sesame Street x LINE FRIENDS 聯乘造型的Sesame Street Elmo 及 LINE FRIENDS BROWN「盤滿缽滿糖果滑梯」,讓您感受由高空滑落的刺激快感!另一亮點「財源滾滾氹氹轉」打卡位,則寓意新一年「轉」出財源滾滾的運氣!大家還可以坐上「甜蜜光影庭園」,與情人在可愛的Sesame Street x LINE FRIENDS 造型的LINE FRIENDS CONY陪伴下,再搭配粉紅夢幻的氛圍中拍照留念,來年繼續甜甜蜜蜜,幸福美滿!「福星高照迎新春」一眾Sesame Street成員以全新可愛造型,等待著大家前來合照,送上真摯的新春祝福!「幸福綿綿甜甜圈」的溫馨氣氛滿瀉,是與好友一起拍下美照的必到打卡位,共度農曆新年!

Sesame Street x LINE FRIENDS at Plaza Hollywood新春甜蜜派對



日期:2025年1月11日至2月16日

時間:上午10時至晚上10時

地點:鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場



新年好去處2025【19】黃埔天地——新春傳藝盛典

黃埔天地今年以非物質文化遺產國粹技藝包括川式變臉、醒獅、扯鈴及轉碟為主題,帶來《新春傳藝盛典》賀年活動!現場有3大打卡位,包括逾3米高的萌爆充氣醒獅「大紅大紫三獅獻瑞」、轉動方塊「互動川式變臉臉譜」、以扯鈴和轉碟的「好運輪轉亭」!黃埔號更以逾18萬顆絢麗燈飾及互動投影點亮,換上新裝「Vivid Luminary Fest」非常適合打卡!

黃埔天地「新春傳藝盛典」賀年裝飾



日期:1月11日起

時間:上午10時至晚上10時

地點:黃埔天地時尚坊MTR層



黃埔號「Vivid Luminary Fest」賀年裝飾



日期:即日起

亮燈時間:下午5時至晚上11時

地點:黃埔天地黃埔號及德安街



新年好去處2025【20】iSQUARE——福氣滿滿玩轉肥年

iSQUARE今年聯乘3大本地人氣插畫家,包括圓DUM DUR、Hello Wong 及豚豚,打造以「福氣滿滿玩轉肥年」為主題的打卡商場!打卡熱點分別在地下iPIAZZA,有「笑口常開搞笑『肥』吉賀豐年」、3樓 iFUNCTION設置「懷舊酒家盆菜幸福大團圓」、大堂樓層 iEXHIBITION及「横財就手財『圓』滾滾來」。

iSQUARE國際廣場「福氣滿滿玩轉肥年」賀年裝飾



日期:2025年1月10日至2月23日

時間:上午10時30分至晚上10時30分

地點:地下iPIAZZA、3樓iFUNCTION、大堂樓層iEXHIBITION



新年好去處2025【21】SOGO——新春招財 にゃお喵~福來了

SOGO今年有「新春招財 にゃお喵~福來了」的主題裝置,在啟德店地下正門有「喵來運到」,高達 4.5米的巨型招財貓旁邊圍繞 6隻 1.5 米高的立體招福貓列隊歡迎顧客,每隻貓咪的顏色各具寓意;地下戶外廣場有「喵願池」,可透過電子屏幕與池中招福貓互動;地下活動區「喵聖地」,長達 7米的立體招福貓雙臂環抱著超過 300 隻大大小小各具特色招福貓,向大家派福送運。銅鑼灣店亦同樣以招福貓為題,於軒尼詩道正門、東角道入口及新翼入口等多處設置主題裝飾。

SOGO新春招財 にゃお喵~福來了賀年裝飾



地點:SOGO啟德店(啟德協調道12號雙子匯1期);SOGO銅鑼灣店香港銅鑼灣軒尼詩道555號



新年好去處2025【22】奧海城——「豐衣足食賀新歲」華麗中式庭園

奧海城2期地下活動大堂將會變身成喜慶熱鬧的中式庭園,以盛開桃花形態為設計靈感,帶來鴻運當頭、花開富貴的意頭。庭園張掛上一串串大紅燈籠,中央設由軟綿綿毛公仔組成的巨型全盒,全盒內有象徵財源滾滾的金幣及金元寶,好意頭的開心果、腰果,及甜甜蜜蜜馬卡龍,更有一對有巨型福字利是封,寓意全年豐衣足食,年年有餘!

奧海城——「豐衣足食賀新歲」華麗中式庭園(官方圖片)

奧海城「豐衣足食賀新歲」賀年裝飾



日期:2025年1月13日至2月16日

地點:奧海城2期地下活動大堂



新年好去處2025【23】黃大仙中心「鯉躍慶豐年」

領展旗下黃大仙中心舉辦「鯉躍慶豐年」主題活動,邀請本地藝術家Vika Cheng精心設計3.5米高的錦鯉許願池互動藝術裝置。藝術裝置亦特別加入互動元素,顧客可到電子許願魚池祈福及獲得專屬的新年祝福語,在場內消費滿100元,還可獲得指定賀年福物一份。此外,商場特別打造極具古典美的「錦簇庭園」,讓大家感受一條又一條的鯉魚在水中暢游。

黃大仙中心「鯉躍慶豐年」



日期:即日起至2025年2月16日

時間:上午11時至晚上8時

地點:黃大仙中心北館中庭



新年好去處2025【24】AIRSIDE「福運瑞獸慶典」

農曆新年期間,AIRSIDE商場中庭將有四大瑞獸祥龍、麒麟、鳳凰、靈龜降臨,為大家呈獻「福運瑞獸慶典」活動!瑞獸以回收物料為材,由本地藝術家及年青扎作師傅製作!場內更放置了巨大化「蛇來運到」瑞獸蛇棋,大家可即場「跳蛇棋」!

AIRSIDE於新春期間更會舉行年宵市集,以及既燒腦又適合一眾親朋一同參與的「周生生淘金獵人」劇本遊戲,送出由周生生提供999.9黃金禮品以及超過港幣110,000元獎品!

AIRSIDE《福運瑞獸慶典》



日期:2025年1月16日至2月15日

時間:上午10時到晚上10時

地點:AIRSIDE 2樓中庭(九龍啟德協調道2號)



新界區──新年商場打卡好去處

新年好去處2025【25】沙田新城市廣場——4米高桃花樹

新城市廣場於即日起至2月16日期間,在一期三樓中庭擺設「桃花開運庭園」給大家打卡影相!園區以6大花種,包括桃花、櫻花、茶花、牡丹、繡球花和跳舞蘭打造而成,當中 桃花樹更有4米高。

此外,廣場內還有一系列催運法寶,包括可自行設計及寫上祝福繪馬的「桃花祈願亭」,以及可集印換商戶禮券的「DIY賀卡祝願站」等等,讓大家盡情參與。

沙田新城市廣場「桃花開運庭園」



日期:即日起至2月16日

時間:上午10時至晚上10時

地點:新城市廣場1期3樓中庭



新年好去處2025【26】東港城——共168朵日本珍稀皇室蘭花

東港城新春期間以「花語心願」為主題,以百朵琉璃彩花及璀璨花燈佈置了5大打卡場景。於東港城1樓中庭的「流光星海拱門」,除了有以粉紅與金色琉璃花燈交織而成的拱門外,兩側也高掛了古式古香的燈籠;「五福迎花攢盒」共有共168朵日本珍稀皇室蘭花;「幻彩流光許願池」以層層疊疊的花瓣設計,許願池高達4米;「金蝶幻彩花瓶」庭園內有4米高的琉璃彩花;以及「如意花燈亭」掛滿中式燈籠,處處都是打卡位!

東港城「花語心願」



日期:即日至2025年2月23日

地點:將軍澳東港城一樓中庭

時間:上午10時至晚上10時



新年好去處2025【27】D‧PARK與中環街市《PANDA GO!香港遊》新春展覽

《PANDA GO!香港遊》持續掀起熱潮!超過800隻大熊貓雕塑1月17日起,將悉心佈置於D‧PARK 1樓中庭,屆時部分熊貓更會首次以新春造型登場,擺出各種萌態,跟大家共度喜慶新年!D‧PARK亦夥拍香港海洋公園,特設「PANDA GO!熊貓小百科」展覽專區,帶領大家進入熊貓的世界。此外,由2月17日至3月6日,其中近200隻熊貓雕塑更遊走至中環街市快閃現身。

《PANDA GO!香港遊》新春展覽

D‧PARK

日期:1月17日至2025年3月6

時間:中午12時至晚上8時

地點:荃灣D‧PARK L1 中庭

中環街市

日期:2月17日至2025年3月6日

時間:中午12時至晚上8時

地點:中環街市



新年好去處2025【28】如心廣場 x 乖巧寶寶《招財進「寶」迎新春》

如心廣場今年有乖巧寶寶帶着靈蛇寶貝到場!場內有6大招財打卡位,包括:招福招財齊進「寶」、鼓舞吉祥「寶」靈蛇、「乖巧花花」風車牆、好運「過三關」、煙花滿天賀「寶」年、桃願成真「寶」開懷。

當中有頭戴財神帽的3D乖巧寶寶捧著巨型「如心金元寶」、2米高靈蛇與戴上大吉帽的乖巧寶寶鑼擊鼓賀新歲,還有一棵3米高桃花樹助你蛇年人財兩得!

如心廣場 x 乖巧寶寶《招財進「寶」迎新春》



日期: 1月10日至2月14日

時間: 中午12時至晚上9時

地點: 如心廣場一期 1/F 中庭(每日)及2/F(逢星期六及日);如心廣場二期 1/F(逢星期六及日)



新年好去處2025【29】荃灣廣場 x PIXAR 幸運達「MORE」春日祭

荃灣廣場今個農曆新年有多個人氣HIT爆的PIXAR角色坐陣!PIXAR角色還化身成達摩造型,在5大打卡點陪大家拍照!

分別是位於L5空中樂園的20米PIXAR達「MORE」祈願打卡牆,包括3米勞蘇及PIXAR角色幸運達摩陣、鼓舞飛揚健康Level Up、Happy Go Lucky 財運滿滿、萬事如意轉出好人緣,及位於L1長廊巨形PIXAR夾公仔機。

荃灣廣場呈獻PIXAR幸運達「MORE」春日祭



日期:2025年1月10日至2月16日

時間:上午10時至晚上10時

地點:荃灣廣場L5空中樂園及L1長廊



新年好去處2025【30】新城市廣場 x 桃花開運庭園

新城市廣場今個農曆新年將會打造年度催旺人緣的「桃花開運庭園」,設立4米高的祈願桃花樹及四大開運打卡區域,包括「漫花嫣然步道」、「幻彩桃花祈願林」、「蝴蝶漫舞花盛放」及「桃花心語林」,祝大家姻緣、人緣及貴人運節節上升!

新城市廣場 x 桃花開運庭園



日期:2025年1月11日至2月16日

時間:上午10時至晚上10時

地點:新城市廣場1期3樓中庭



新年好去處2025【31】荃新天地 X 荔園 「幸福過肥年」

荃新天地1期將會聯同荔園舉辦「幸福過肥年」推廣活動,重現荔園6大經典攤位遊戲,包括「開心掟階磚」、「喜氣擲鐵罐 」、「財源套滿樽 」、「如意神射手 」、「福到肥肥人 」及「迎新Duck意 」更有逾20檔LOCOLOCO新春市集販售各式年貨!👉點擊睇更多新年市集好去處👈

至於荃新天地2期將與救世軍聯手呈獻「救世軍智趣中華在荃新天地 — 童樂賀新春」打造面積超過2,000呎的「童樂鎮」,內有5大中華文化主題區等你打卡!活動期間將會舉辦「童樂鎮荃城華服時裝秀」,由報名小朋友穿着華服到場,再由大會化妝師為其進行大變身!

荃新天地 X 荔園 「幸福過肥年」



日期:2025年1月17日 至2月16日

時間:中午12時至晚上8時

地點:荃新天地1期中庭



荃新天地 X 救世軍 「救世軍智趣中華在荃新天地 — 童樂賀新春」



日期:2025年1月22日 至2月16日

時間:上午11時至晚上9時

地點:荃新天地2期中庭



新年好去處2025【32】HomeSquare 「熊遊新春」

HomeSquare在新年期間將變身為一片「竹林」!「熊遊新春」3大互動藝術裝置包括:醒獅熊貓打卡裝置、「好運齊來」互動老虎機及「好運滾滾來」,又可以玩遊戲贏獎品又可以盡情拍照,一舉兩得!

新春期間,HomeSquare新春年宵市集亦有多款應節熊貓及竹為主題的新春賀年精品及手作品,更可以在指定日子參加親子熊貓竹編扇工作坊,一起製作幸運的熊貓招福竹扇迎接新一年!

HomeSquare 《熊遊新春》新春藝術裝置



日期:即日起至2月9日

時間:上午11時至晚上9時

地點:沙田HomeSquare L1中庭



新年好去處2025【33】MCP新都城中心 x LEGO®新春開運遊樂園

將軍澳MCP新都城中心今年農曆新年將化身大型LEGO®遊樂園,設5大必玩免費遊戲區,包括4米高巨型「MCP開運彈珠台」、肥嘟嘟招財福貓親自坐陣「貓肥屋潤主子殿」、巨型3.5米高LEGO®桃花樹下的「大吉大利許願池」、「LEGO® DUPLO®行運花車」、賀歲賽車「步步『GO』昇極速挑戰」,除了玩遊戲,還可以跟LEGO®打卡影相!

MCP新都城中心 x LEGO®新春開運遊樂園



日期:2025年1月11日至2025年2月16日

時間:

主題打卡區:上午10時至晚上10時

遊戲區:星期一至五:下午1時至5時;星期六、日及公眾假期:中午12時至晚上8時

地點:MCP CENTRAL(新都城中心 2期)L1天幕廣場(港鐵寶琳站A出口)



新年好去處2025【34】MOSTown新港城中心 x LEGO春日開運花園

MOSTown新港城中心今年聯乘LEGO®打造「春日開運花園」,設有4大打卡位及4大遊戲區,當中必去由超過680,000粒LEGO®積木砌出6,888支鮮艷奪目的LEGO®Botanical系列花朵,是全港最大「樂高®Botanical系列花海」!

還有「樂高®蝴蝶裝置」、2米高「樂高®招財貓裝置」和擺滿樂高2025新品的「樂高®開運小屋」。場內更有4大遊樂區,包括3大免費遊樂區「家肥屋潤團圓桌」、「開運許願亭」及「招運鯉魚拼砌區」,以及消費滿額即可參加的「招運轉轉鯉魚池」釣魚遊戲。

MOSTown新港城中心 x LEGO®春日開運花園



日期:2025年1月10日至2月16日

時間:

主題打卡區:上午10時至晚上10時

玩樂區:中午12時至晚上8時

LEGO®開運迎新春期間限定店:中午12時至晚上9時

地點:MOSTown新港城中心 L2天幕廣場及L3天橋活動區(港鐵馬鞍山站B出口)



新年好去處2025【35】置富Malls x Mr. PA拜年日記

置富Malls今個農曆新年聯乘TOYCITY旗下網路人氣角色 Mr. PA 耙老師,帶著朋友折耳兔小綿、小雞垃嘰、小象包包及青蛙皮總,在旗下4大商場布置不同的場景,包括馬鞍山廣場的錢來運到團拜PArty、紅磡置富都會的風車迎好運Mr. PA 富貴竹林、+WOO嘉湖的 Mr. PA開工大吉迎蛇年、沙田置富第一城的Mr. PA 心心相印牽 「熊」綫!

置富Malls x Mr. PA 拜年日記



日期:2025年1月11日至3月16日

地點:馬鞍山廣場、紅磡置富都會、+WOO嘉湖及沙田置富第一城



新年好去處2025【36】新都會廣場──熊貓「蘋」安慶新年

香港今年的熊貓經濟圈可謂勢不可擋,新都會廣場今個農曆新年聯乘香港海洋公園全新大熊貓IP!推出3個大熊貓「蘋」安慶新年打卡裝置!包括3米高的熊貓龍鳳胎、調皮可愛的「安安」和「可可」齊齊疊蘋果、還有為食的「盈盈」和「樂樂」伴隨吉祥竹筒。廣場內亦有「熊」運當頭海洋公園期間限定店,出售超過100款超萌熊貓商品!

新都會廣場熊貓「蘋」安慶新年大型打卡裝置



日期:2025年1月16日至2月28日

時間:上午10時至晚上10時

地點:新都會廣場L4露天廣場



新年好去處2025【37】將軍澳中心 「七福好運祭」

全港首個Pawsome Island賀年市集「七福好運祭」將在農曆新年期間登陸將軍澳中心!由八哥Mike帶領一班狗狗朋友換上新春七福神造型與大家過年,各位狗奴絕對要帶埋毛孩子來打卡影相!場內更設有Pawsome Island新春期間限定店,將會發售多款Pawsome獨家賀年造型產品,以及新年市集、狗狗拉環工作坊及狗狗磨牙玩具工作坊、財神見面會、醒獅匯演得等精彩活動等你參加!

將軍澳中心 x Pawsome Island七福好運祭



日期:2025年1月9日至2025年2月2日

時間:中午12時至晚上8時30分

地點:將軍澳中心G/F中庭



新年好去處2025【38】屯門市廣場「魚躍福來迎新歲」

屯門市廣場農曆新年呈獻「魚躍福來迎新歲」,將中央廣場將化身「催運寶池」,設置了六條長達5米的巨型金魚裝置將於中央廣場半空中悠游舞動,配合540吋大電視屏幕上金魚於寶池中優雅躍動的舞姿及音樂,更顯動感!

此外,亦有大型室內「魚躍福來開運市集」,提供賀年食品、禮品、禮盒及花場直送年花等產品,更有「whoop小確幸x民豐麵粉廠」限量禮盒裝曲奇及森林麵包獨家限定杜拜開心果朱古力系列小點等你買曬返屋企!在年初六更特別安排新春「金龍醒獅舞動賀新禧」表演同大家賀新年!

屯門市廣場「魚躍福來迎新歲」



日期:2025年1月14日起至2月2日

時間:上午11時至晚上9時

地點:屯門市廣場1樓中央廣場



新年好去處2025【39】黃金海岸「魚躍龍門 百福具臻」彩燈會

黃金海岸商場新春呈獻「魚躍龍門 百福具臻」彩燈會,在黃金海岸商場中庭將帶來中式綵燈會場景裝置,掛起傳統中式燈籠、以吉祥「福」字設計的百福牆、巨型牡丹燈飾都超打卡able!

期間除了有打卡位外,更有新春年花限定店和新春年宵市集迎新春,以及賀年傳統手藝攤檔,大派手寫揮春及金魚掛飾!商場亦將於大年初六舉辦醒獅表演,財神更會到場派發開運利是!

黃金海岸商場 「魚躍龍門 百福具臻」新年裝置



日期:即日起至2月16日

地點:黃金海岸商場中庭



新年好去處2025【40】life@KCC乙巳蛇年呈獻「貓肥屋潤」

life@KCC及joy@KCC呈獻「貓肥屋潤」,穿上賀年喜慶服裝的可愛招財喵將萌爆現身life@KCC 6大招財喵開運方位,每隻招財喵都代表著不同的祝福寓意,包括催旺財運的「金銀滿屋財神喵」、提升事業的「迎喵接福」、祈求家宅平安的「招福貓寺」、守護健康的「型『喵』接福」、開運迎福的「年年有餘招財貓」,以及祝你幸福常滿的「喵福滿瀉」。

life@KCC乙巳蛇年呈獻「貓肥屋潤」



日期:即日起至3月9日

時間:上午10時至晚上10時

地點:葵涌life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC

交通:葵涌葵昌路72至76號 (葵興港鐵站E出口直達)



