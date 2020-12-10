冬至盆菜越豐盛越好，象徵團圓昌盛。《香港01》飲食頻道記者推介以下4間菜式矜貴有特色的外賣盆菜，有麻辣汁小龍蝦盆菜、大隻6頭鮑盆菜、波士頓龍蝦盆菜等，部分越早訂購有早鳥優惠更抵食！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】永年士多 —— 龍蝦盆菜早訂送紅酒

永年士多是元朗車仔麵店，開業已有32年。今年推出3款盆菜，有6位、9位至14位等選擇。全部盆菜均有鮑魚和花膠，其中2款還有大大隻龍蝦在盆面，相當有看頭！免費送貨，即日至12月15日訂購更有早鳥優惠，送多達$200餐飲券和秘製辣椒醬。👇👇👇其中1款盆菜送紅酒！按圖看早鳥優惠代碼👇👇👇

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永年士多網址：https://www.cookingmart.com.hk/categories/永年士多

【2】東海飲食集團 —— 6頭鮑魚盆菜送壽桃

東海只推出1款供6位用的盆菜，特別在用上較巨型的6頭鮑魚，配花膠、手工煎釀鯪魚、茄汁花蝦等，用料較矜貴。凡訂盆菜即送壽桃包半打，用作團年慶祝甚有氣氛，即日至12月17日再有早鳥優惠更抵買。👇👇👇想知早鳥優惠平幾多？按圖看盆菜售價及贈品👇👇👇

【3】鴻星集團 —— 最豐富盆菜送龍蝦

鴻星同樣推出2款盆菜，分別供6或12人用，有齊鮑魚、花膠、海參、髮菜、蠔豉等20款食物，是本文推介之中材料款式最多！即日起至12月15日訂購更有早鳥優惠，送波士頓龍蝦或即減$200！👇👇👇盆菜還配多款套餐！按圖看盆菜資料及早鳥優惠👇👇👇

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鴻星集團網址：https://eshop.superstargroup.com.hk/

【4】稻香集團 —— 麻辣小龍蝦盆菜人均$94

稻香集團就以龍蝦和小龍蝦為主角，推出2款盆菜，分別給5位或8位用。盆菜有齊鮑魚、海參、瑤柱，可選配今年限定的麻辣盆菜汁。最平都只需人均$94，凡訂購盆菜再送酒樓現金券！👇👇👇盆菜可以額外加龍蝦！按圖看2款盆菜特色👇👇👇

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