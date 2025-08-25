日本行李箱之亂｜大量棄箱被遺　酒店年花30萬處理｜4招正確棄置

日本棄置行李箱｜有日媒近日報道，愈來愈多遊客把行李箱棄置在酒店或機場，為當地員工帶來沉重負擔。有大阪酒店更指，處理廢棄行李箱的成本高達約30萬日圓。事實上，在日本單邊超過30cm的物品，即屬大型垃圾，胡亂棄置最高可被罰款1,000萬日元（約54.6萬港元）或監禁5年！本文教大家在日本棄置行李箱4個正確方法，即睇下文了解！



日本棄置行李箱｜遊客每日最多留3至4個行李喼

據日經亞洲報道，日本近年不論是酒店、機場或是熱門旅遊區域，都出現遊客隨意棄置行李箱的現象，主因是旅客在大量購物後，會購買更大容量的新行李箱裝載戰利品，從而丟棄原有行李箱。

該問題對當地酒店業造成顯著困擾，大阪觀光局的調查就顯示，超過80%的酒店業者將此現象列為嚴重問題，不僅增加人力負擔，更衍生額外的營運成本。

其中大阪心齋橋一間酒店指出，遊客每日最多曾遺留3至4個行李箱，去年處理廢棄行李箱的成本更高達30萬日圓（約15,911港元）。儘管酒店曾試過向旅客收取處理費用，但成效不彰，最終只可與清潔公司合作進行捐贈處理。

大阪觀光局的調查就顯示，超過80%的酒店業者將遊客棄置行李箱現象列為嚴重問題。（關西電視台截圖）

日本棄置行李箱｜成田機場處理逾千件相關案件

除了酒店業，日本機場同樣面臨旅客棄置行李箱的嚴重問題。成田機場通報2024財政年度就處理了1,073件相關案件，較2019年度增加超過兩倍，而關西國際機場的遺棄數量也超越疫情前水準。

該現象不僅導致機場需啟動嚴格安檢程序，動用3至4名警力檢查可能存在的爆裂物，再將行李轉交營運單位視為失物處理。據龍谷大學教授阿部大輔分析，日本行李箱價格相對低廉，可能是導致遊客輕易棄置的原因。

成田機場通報2024處理了1,073件棄置行李箱相關案件。（NARITA INTERNATIONAL AIRPORT CORPORATION截圖）

港人熱愛到日本購物，大家去日本旅行時，如果要棄置行李箱，記得要用正確的途經、妥善處理棄置行李箱，不要為當地職員帶來負擔，否則最高可被罰款1,000萬日元（港幣約54.6萬）或監禁5年！睇下文了解在日本處理棄置行李箱的4個方法！

日本棄置行李箱【1】關西國際機場 — 免費回收

日本有兩個機場可回收棄置行李箱，其中一個便是關西國際機場！關西國際機場提供24小時「行李箱回收再利用服務」，免費回收無法使用的行李箱。旅客去到關西國際機場第1航站樓2樓問詢櫃檯，只須需出示機票和護照，並在所有權放棄書上簽字，即完成相關手續！

在關西國際機場可免費回收行李箱。（fb@関西エアポート株式会社 — Kansai Airports）

日本棄置行李箱【2】成田機場 — 修理店收費處理

位於成田機場第1航廈B1層的店舖Riat!，是日本大型連鎖鞋包修理店，提供修理、清潔、護理、翻新等服務，也能為行李箱更換輪子和開鎖。旅客支付1,100日圓（港幣約$60）便可處理棄置行李箱。不過Riat!官網並沒有列出有關服務，旅客如有需要可以到店詢問服務詳情。

Riat!

地址：成田機場第1航廈B1層

營業時間：08:00至18:00



Riat!是日本大型連鎖鞋包修理店。（羽田機場官方網站圖片）

日本棄置行李箱【3】酒店代為丟棄

旅客棄置行李箱最簡單的方式，就是拜託酒店人員處理代為丟棄，通常會酌收1000至3000日圓（約港幣約$54.5至$163.5）的處理手續費。如果大家需要棄置行李箱，試試詢問酒店人員吧！

旅客可以試試拜託酒店人員代為丟棄行李箱。（pixabay圖片）

日本棄置行李箱【4】回收行李箱 為環保出一分力

旅行用品公司ACE的「ACE Recycle PROJECT」行李箱回收活動，從2000年開始截至2024年8月回收了4萬多個行李箱。客人購買ACE 2萬日圓以上（約$1,089港元）硬質行李箱，即可獲得一張回收券，回收任何公司的硬質和軟質行李箱、拉桿包。

可重用的行李箱修復後，會捐贈予日本NPO和慈善機構，或將其中一部分用於租賃。不可重用的行李箱會被分解成塑料和金属回收。客人須支付回收行李箱的運費，費用如下：

回收行李箱產生的運費根據地域略有不同。（ACE Recycle PROJECT網站截圖）

