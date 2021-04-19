撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-04-19 15:39

對於喝益力多的正確飲法，多年來存在兩派爭議，就是將錫紙蓋「撕開」還是「篤穿」，現在終於有官方說法，原來大家多年來都錯了！等本文為你解開謎底並附上關於益力多的10問10答。

有日本媒體早前就大眾喝益力多的方法進行了一項調查，看看大家到底是「撕開派」還是「篤穿派」。根據調查結果，在3113名受訪者中，「撕開派」佔大多數，有71.6%人會將錫紙蓋掩撕開。另外有24.3%人會用牙籤、指甲等在蓋掩戳出小洞喝，亦有小部分人會以其他方式開瓶。大家又屬於哪一派？

根據日本媒體的調查，「撕開派」佔大多數。（Twitter @livedoornews）

對於到底該將錫紙「撕開」或「篤穿」，益力多公司就有以下回應，點擊圖片睇睇官方說法及關於益力多的10件事 👇👇

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