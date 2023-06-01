食榴槤7大禁忌｜不宜配可樂、酒血糖飆更易醉　3類人不宜多吃

榴槤季又來，食榴槤其實有些禁忌！一文睇清7大食榴槤禁忌及哪些人不宜食用！



榴槤季節榴槤當造，不少榴槤粉絲已經準備狂食榴槤。不過食榴槤都有相關的禁忌，有多款食物不可與榴槤同吃之餘，亦有4類人不能食榴槤，大家要注意！

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食榴槤7大禁忌 不宜配酒、可樂、牛奶…

榴槤與芫荽一樣都是具「爭議性」的食物，有些人十分討厭榴槤的氣味、避之則吉，亦有些人十分喜歡榴槤，會一口接一口，不過其實食榴槤都有禁忌，與某些食物或飲品同食有機會會危害健康，榴槤當造季節即將來臨，大家在吃榴槤時要留意以下事項。

【1】不可同溫熱性食物同吃

溫熱性食物包括牛肉、羊肉、煎炸/辛辣食物等，因為這些食物都燥熱，跟榴槤同吃容易出現上火現象。尤其體質偏熱，消化能力差，容易長暗瘡、痱滋的人不宜將兩物相配。

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【2】不宜配荔枝與龍眼同食

除了榴槤是燥熱食物外，荔枝、龍眼同樣十分燥熱，榴槤不宜配荔枝與龍眼，會令人燥熱上火，或引起腸胃不適。

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【3】不可配酒

榴槤含有二乙硫醚，會減慢身體分解酒精速度，令人「更容易醉」，不宜與酒同食。

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【4】不可配可樂

可樂、榴槤兩者含糖量高，不宜一起享用，不單止容易囤積脂肪，還可能促使血糖快速飆升，讓人昏昏欲睡，在消化後血糖又快速下降，更易導致飢餓而進食更多食物。

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【5】不可配牛奶

奶製品都宜配榴槤食用，由於兩者同樣都含有豐富蛋白質，同時進食可能會容易造成胃脹、肚瀉。

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【6】不宜配山竹同食

有些老一輩認為吃完上火的「果王」榴槤，就應食清熱的「果后」山竹調和，但原來這樣做會引致便秘，因為兩種水果都含有豐富纖維，在腸道會吸收水份膨脹，阻塞腸胃，可能引致胃脹或噯氣。

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【7】不宜與蟹同食

蟹是寒性食物，榴槤是燥熱食物，太寒和太熱的食物一起吃，可能會造成胃部不適，脾胃虛弱、容易消化不良者盡量避免。

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至少3類人不宜食榴槤

【1】糖尿病及肥胖人士不宜︰因為榴槤含有的熱量及糖分較高，糖尿病及肥胖人士宜少食。

【2】腎病患者不宜︰腎病患者也不宜吃榴槤，因為榴槤含有較高鉀質，加重腎臟負荷。

【3】體質濕熱及陰虛火旺人士不宜︰如果食過量榴槤，容易出現上火、便秘、生暗瘡、濕疹加重。

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雖然榴槤熱氣，但同時亦有健脾補氣、行氣活血的功效，尤其適合體質虛寒、長期手足冰冷、腹部冷痛、氣力不足的人。一般人一次大約吃兩瓣足夠，只要不吃過量，食榴槤有滿滿滋味。