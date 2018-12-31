【上海菜飯食譜】香氣撲鼻營養高比白飯有益　20分鐘輕鬆開飯！

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油潤兼香味撲鼻的上海菜飯，菜飯多見配排骨享用，但即便不用搭其他菜餚，也足以令人吃得開懷。

攝錄、攝影︰李賢華、尹嘉蔚

剪接：李賢華

小棠菜（青江菜），要保持蔬菜碧綠的秘訣，不能將小棠菜跟米一起煮，要在米飯煮起後才放，蓋起燜飯的時間控制在5分鐘內，否則小棠菜變黃便不美觀了。不用怕小棠菜不熟，其實米飯煮起後的高溫足夠也煮熟蔬菜，不過蔬菜要先清洗乾淨才好。白飯本身甚少膳食纖維，加入蔬菜後，可增添纖維、各類維他命及礦物質。如果想菜飯更濃味一些，可以在烹調過程期間，加入豉油及麻油等調味，製成自家風味的醬油菜飯。

上海菜飯食譜

健康小貼士：

小棠菜含有葉黃素、胡蘿蔔素、多種維他命、礦物質和豐富的膳食纖維。

葉黃素及胡蘿蔔素具抗氧化功效，維他命A、C可預防皮膚老化，膳食纖維能促進腸壁蠕動，預防便秘等。

白飯本身甚少膳食纖維，加入蔬菜後，可增添纖維、各類維他命及礦物質。

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食譜

上海菜飯（煮）
材料

白米160克、水160毫升、冬菇3隻、小棠菜3棵、（調味料）豉油1湯匙、麻油1湯匙、鹽少許、胡椒粉少許
做法 1.將白米洗淨；小棠菜洗淨後切碎；冬菇切粒。
2.白鍋炒香冬菇，加入白米拌勻，然後加水及全部調味料拌勻。
3.水滾後，蓋起用慢火煮7-10分鐘。
4.加入小棠菜拌勻，用慢火煮3分鐘完成。
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