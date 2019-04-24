【假性飢餓】剛吃飽又肚餓？6招克服假性飢餓免增磅！

相信不少貪吃的女生也會遇到以下情況：剛剛才吃飽，但不消15分鐘肚餓的感覺又來襲，自自然然出動找東西吃。雖說要維持身體健康，適當攝取食物是必需的，但可有想過那些肚餓感是假的？如果是假肚餓，而你又進食的話，那便跌入身體的騙局，容易為身體增磅。要避免墮入「騙局」，你須先知道真肚餓和假肚餓的分別！

假的肚餓感，又叫假性飢餓，根據Recipe Institute Greens（綠食譜研究所）指出，假性飢餓是不肚餓但一直找東西吃的情況。這個情況的主要成因是身體的血糖調節能力出現問題，如果長期不去處理，再進食無節制，一不小心便會導致肥胖。先了解假性飢餓的訊號，便有助擊退「騙局」。

按圖看「假性飢餓」7大訊號：

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只要培養健康飲食習慣，便可以有效擊退假性飢餓。最好先調整攝取食物的種類、分量、時間，幫助身體恢復血糖調節能力，有效控制體重。

按圖看6招克服「假性飢餓」：

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