【健康湯水】淮山蘿蔔排骨湯健脾補腎　老少咸宜除濕困

近兩星期周末都下雨，天氣潮濕，讓人心情納悶。濕困除了要去袪濕之餘，原來也要健脾，只要脾胃好，整個人都會變得健康起來，不會容易生病。今次就介紹一款老少咸宜，一家人都啱飲的家常湯水——淮山蘿蔔排骨湯。 攝影：鄧穎琪

淮山是煲湯的常見湯料，之前都慣常用乾淮山，今次則試著用鮮淮山。先從處理方法講解兩者分別，乾淮山已經切好，只需浸泡一段時間就可以煲湯，但記緊要跟其他材料分開浸，因為淮山有少量硫磺。至於鮮淮山，外形啡色呈棍狀，表皮有些「鬚鬚」，需要去皮才能烹煮，而去皮的時候必須戴上手套，否則沾到淮山內那些具黏性的汁液，會痕癢無比。

請教過邱穎琳中醫師，她說新鮮淮山有養陰功效；乾淮山則強於健脾止瀉，因此她建議容易便秘的人不宜多吃。鮮淮山固然可以用來煲湯，但醫師認為若配搭的湯料是補脾腎的話，用乾淮山都已經足夠，反而可以做少重工夫。她又提議鮮淮山適宜做餸，例如：淮山炒肉片等。

說回這個湯，不但能有健脾、補腎之效，也可能因為加入紅蘿蔔及西施骨的緣故，飲起來味道寧舍甜，小朋友都會喜歡。

淮山蘿蔔排骨湯食譜

整個湯能健脾、補腎，適合脾虛和腎虛的人飲用；而且性質溫和，大部分人都啱飲。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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