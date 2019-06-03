【懲教造假】李家超撐懲署自己人查自己人　公務員事務局：應報案

懲教署跑步試集體造假醜聞爆發逾一周，保安局局長李家超首度回應，力撐交由懲教署自行處理。不過，公務員事務局回覆指，公務員知道有犯罪行為，應盡早向執法當局舉報。 懲教署管理層至今仍未回應集體造假醜聞，署長胡英明繼續放假至下星期日，而署任署長職務的副署長黃國興，亦未發一言，僅透過發言人指會內部調查。 民主黨議員林卓廷批評，涉事人員涉違反刑事罪行，應交執法機構獨立調查，而署任署長有責任向公眾解釋事件，「無理由待署長休假後才處理」。

《香港01》上周一（5月27日）報道，大嶼山塘福懲教所全體軍裝職員，缺席周年跑步考試，署方卻指考試已完成，職員全獲「補鐘」，爆出逾200名懲教人員的考試紀錄集假造假。懲教署管理層至今仍未公開回應，而署長胡英明在知悉爆出醜聞下，於報道刊出前一日休假，將放假至下周日（9日）。（香港01製圖）

李家超撐懲教內部調查 懲教管理層仍未回應

《香港01》上周一（5月27日）報道，大嶼山塘福懲教所全體軍裝職員，缺席周年跑步考試，署方卻指考試已完成，職員全獲「補鐘」，爆出逾200名懲教人員的考試紀錄集體造假，該院所兩名高層包括獄長潘文禧，以及負責於考試紀錄簽署的總懲教主任朱英泰涉事。

醜聞爆出後，懲教署高層連日不發一言。記者上周五（31日）直接向前往立法會途中的保安局局長李家超查詢，保安局會否介入事件、轉介予執法部門跟進，以及涉事人員需否停職等問題。

李起初直行直過，似無意回答，直至記者追問為何連日來均不作回應，李才轉身望一望記者，稱「懲教嘅事交返畀懲教處理，等佢哋自己去睇下」，記者再指公眾質疑交由懲教署內部調查會「放生自己人」，李再無回應。

【懲教周年跑步試集體造假】報道：

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【懲教造假】200懲教員集體造假不了了之？ 署長放假不回應

懲教署周年跑步試爆出集體造假醜聞，逾200懲教人員涉事。保安局局長李家超上周五（5月31日）在記者追問下，首開腔回應力撐懲教署自行處理事件。不過，民主黨林卓廷指事件涉違返刑事罪行的行為，懲教署並無權力調查，應交執法機構獨立跟進。（洪業銘攝）

公務員事務局：得知犯罪行為應向執法當局舉報

事實上，政府部門包括紀律部隊，有機制處理公務員行為問題，但只包括違反紀律行為。廉政公署前總調查主任、大律師查錫我接受《香港01》訪問時指，涉事懲教人員已涉違反串謀詐騙、虛假文書，以及公職人員行為失當。這三項均屬刑事罪行，遠較違反紀律嚴重。

公務員事務局回覆《香港01》指，一般而言，政府部門員工的行為、操守和表現如違反規例或守則，相關部門會按既定程序採取適當的紀律行動，但發言人強調，公務員如得知有犯罪行為，應盡早向適當的執法當局舉報。

《香港01》記者今年3至4月，觀察及拍攝大嶼山塘福懲教所全部12節跑步及步行體能試，確認考官及職員均無出席。但懲教署5月中回覆竟指，考試已如期完成，職員全部已獲「補鐘」，爆出考試紀錄集體造假醜聞。（香港01製圖）

林卓廷：懲署無相關刑事調查權力

曾任職廉署的民主黨立法會議員林卓廷批評，懲教署並無相關的刑事調查權力，應交由執法機關作獨立調查。他又指，雖然懲教署署長胡英明目前休假，但署任署長黃國興有權力及責任，處理今次重大危機，「無理由待署長休假後才處理」。

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