《香港01》上周揭發，大嶼山塘福懲教所周年跑步試出現集體造假，逾200懲教人員缺席考試卻獲「補鐘」，涉違反串謀詐騙、虛假文書及公職人員行為失當等三項刑事罪行。 不過，懲教署僅稱就事件作內部調查，一直未回應會否將事件轉介執法機構跟進。民主黨立法會議員林卓廷周一（3日）表示，已就造假事件去信廉政公署，要求獨立調查。 廉署發言人表示，不評論個別事件，強調如有足夠資料，必定會按既定程序依法跟進投訴。《香港01》同時向懲教署查詢，正待回覆。

《香港01》揭發，懲教署逾200軍裝人員於周年跑步試集體造假，涉違串謀詐騙、虛假文書及公職人員行為失當等三項刑事罪行。民主黨議員林卓廷今午（3日）表示，已去信廉政公署，要求獨立調查事件。（資料圖片／林若勤攝）

林卓廷：懲署無權查刑事罪 回應未令人信服

林卓廷今午（3日）發出新聞稿，指根據傳媒報道，涉及造假事件的懲教人員可能已觸犯公職人員行為失當罪、串謀詐騙，以及《防止賄賂條例》第9(3)條，有關「行使虛假文書」的條文，三項均屬嚴重刑事罪行。

新聞稿續指，由於事態嚴重，加上事件可能涉及刑事罪行，而懲教署只能作紀律調查，並無法定權力調查相關刑事事宜，「因此本人已去信促請廉政公署全面獨立調查事件」。

林卓廷又指，對事件深表關注，「一直等待及觀察懲教署作具體回應」，他批評，懲教署於報道刊出後的回應「未能令人信服」，「只表示會按法律處理事件，沒說明會否轉介其他執法部門調查及跟進，以及會否在調查後公開報告。」

【懲教周年跑步試集體造假】報道：

【懲教造假】記者實地視察 200懲教員跑步試全缺席 造假獲補鐘

【懲教造假】200懲教人員跑步試集體造假 大律師指涉違3罪可入獄

【懲教造假】被揭200懲教人員跑步試造假 懲署急改口：內部調查

【懲教造假・觀點】懲教造假 政府須開誠布公、嚴懲涉事職員

【懲教造假】跑步試全體缺席 總懲教主任照簽名 死撐：我都有跑

【懲教造假】塘福200懲教員考試造假 陳克勤：將聯絡署方跟進

【懲教造假】醜聞擴大！塘福一哥有份造假？ 獄長潘文禧：我有跑

【懲教造假】200懲教員集體造假不了了之？ 署長放假不回應

【懲教造假】李家超撐懲署自己人查自己人 公務員事務局：應報案

【懲教造假】林卓廷去信廉署 促獨立調查懲教人員涉違三刑事罪行

懲教署爆出周年跑步試集體造假醜聞。民主黨議員林卓廷認為，涉事懲教人員已涉違反刑事罪行，而懲署並無相關調查權力，因此去信廉政公署促請獨立調查。林又批評，懲署於報道刊出後的回應未能令人信服，亦未回應會否將事件轉介執法機構調查。（資料圖片／梁鵬威攝）

廉署不評論事件 懲署未回應

《香港01》向廉政公署查詢，是否已接獲報案。廉署發言人回覆指根據政策，一般不會評論個別事件，強調根據廉署的法定職責，若接獲貪污投訴，如有足夠資料，必定會按既定程序依法跟進。

根據《監獄條例》，如有對任何可構成懲教人員干犯刑事罪行的行為採取調查，可將相關懲教人員停職。記者向懲教署查詢，將如何配合廉署調查，以及會否將涉事人員停職，正待回覆。

懲教署上周爆出周年跑步試造假醜聞至今，管理層一直未公開回應，署長胡英明更由報道刊出前一日（5月26日）開始休假，直至下周日（9日）才完結。懲教署發言人僅指，會就事件作內部調查。（資料圖片）

查錫我：廉署如接舉報很可能受理

《香港01》上周一（5月27日）報道，大嶼山塘福懲教所全體軍裝職員，缺席周年跑步考試，署方卻指考試已完成，職員全獲「補鐘」，爆出逾200名懲教人員的考試紀錄集體造假，該院所兩名高層包括獄長潘文禧，以及負責於考試紀錄簽署的總懲教主任朱英泰涉事。

廉政公署前總調查主任、大律師查錫我，以及法政匯思成員、大律師田奇睿均指，涉事懲教人員涉違反串謀詐騙、虛假文書，以及公職人員行為失當等刑事罪行，廉政公署如接獲舉報很可能受理，並推斷憑文件和錄影已足以檢控。

懲教署管理層至今仍未回應造假醜聞，署方發言人僅稱已指派署內服務質素處及投訴調查課，就事件作內部調查，但一直未回應會否將事件轉介執法機構跟進。公務員事務局早前回覆《香港01》指，公務員如得知有犯罪行為，應盡早向適當的執法當局舉報。

懲教署周年跑步試爆造假醜聞。廉署前總調查主任、大律師查錫我認為，涉事懲教人員已涉違反串謀詐騙、製造及行使虛假文書，以及公職人員行為失當罪。（資料圖片／梁鵬威攝）

+ 21 + 20 + 19