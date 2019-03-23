【藝術治療】全港僅29專業會員　治療師駐北角死場：港人要人聆聽

周末午後，北角城市金庫商場人流稀少，多半商店沒有營業。當穿過時裝店及遊戲卡店，昏暗的走道旁有間調子格格不入的舖頭——一張木桌、兩張椅子、一個書櫃，門口還垂下了一道竹簾，這43呎的店舖，所「售賣」的是能讓人梳理情緒的藝術治療空間。 30歲的梁靜韻年前於英國修畢藝術治療課程，決意摒棄坊間對藝術治療的「離地」印象，落戶北角的街坊商場。「香港人實在太多無力感，我無辦法一下子去撼動政策的問題，我可以做的是找個據點來接觸周邊的人，以我的專業去應對這個世界。」

城市金庫商場的店鋪多半拉上閘門，梁靜韻看中這裡租金便宜，繼而跟朋友合資開設藝術治療空間。

「治療需要時間，不能一步登天」

跟梁靜韻在舖頭傾談，途人總會朝門外的黑板投下好奇目光：「藝術治療進行中，請安靜」，也有人探頭查詢，活像屋邨樓下「門常開」的區議員辦事處或互委會。然而，藝術治療並非具像的民生議題，街坊聽罷這裡的工作後，往往問說：「畫完幅畫後，你是否可以分析我的想法？」梁靜韻每次均會詳細解答，但累積下來不其然會想：「我們不是魔術師或者占卜師，治療需要時間，不能一步登天。」

現時香港並沒有設立藝術治療師認可的牌照制度，根據香港藝術治療師協會資料，協會只得29位「專業會員」，意即完成碩士程度的藝術治療課程及訓練。

引導參與者造出講述自身的創作

藝術與治療，意思似乎顯然易見，但梁靜韻一再強調，「在藝術治療當中，藝術並不是必然發生。」她解釋，藝術治療師跟參與者通過創作活動，逐步梳理對方的情感及思緒，繼而探索情緒的起點，但方式並不一定與藝術有關。她曾經跟參與者撰寫日記，藉此抒發壓抑已久的感受及學習面對自身。寫日記與藝術沾不著邊，梁靜韻說藝術只是一門方法，重點是如何引導參與者講述自身的創作，並讓他們安然訴說早已困作一團的心內話。

空間雖小，但有充足的材料及書籍，讓梁靜韻及參加者一同創作。

坊間藝術治療 停留於「用屋樹人分析心理」

然而，坊間對藝術治療的理解，仍停留於「塗黑色等於傷心」或「用屋樹人分析心理」，這源於藝術治療還未成為社福界別的主流，梁靜韻更自嘲他們的工作「可有可無」，「非牟利機構很用心推動藝術治療，但奈何香港是一個看成果、講效率的地方，治療情緒不能用數字量度成效，在這個環境下，我們的需要並不急切，好像隱形般。」

梁靜韻理解現實的制肘，但不甘局限於主流。半年前，她跟朋友合資租用北角商場的鋪位，讓社區「看得見」這門治療。商場的早晚時間人流較少，她大多會安排這兩段時間進行活動，但仍難以避免鄰舖播歌，或學生於遊戲卡店外嬉鬧，「來得這裡，就要尊重其他小店的節奏，但我盡量把這裡佈置得最舒服及有充足的材料做創作。」為何不能於參與者的家中提供服務呢？「因為屋企承載了很多與家人的愛與恨，最理想的地方是一個較客觀的環境。」

畫中男生那滴「淚」，於梁靜韻眼中是個提醒：「這幅畫是由位智障朋友創作的，我真的很喜歡。因為我們都以為他傷心，但那只是點多了墨水——這提醒了我不要過度解讀他們的創作，要用心聆聽。」

收費不能過於高昂

回想當初於英國倫敦大學皇家金匠學院修讀藝術治療，梁靜韻也曾想像治療師工作的地方理應光鮮亮麗，但自從於英國實習後，當地實踐藝術治療的模式教她重新審視這門工作。「我們會想像治療師在裝潢好靚的地方執業，但英國的中心就在街市樓上，或者設於民居附近，原來一切都跟生活很近。」

然而，一門專業要貼近社區，除了考慮選址，收費仍不能過於高昂。梁靜韻坦言：「我還在想怎樣取得平衡。」她不大願意透露收費金額，但提到坊間有治療師收取每50分鐘1600元，或每小時800元，就禁不住苦笑：「當你面對長期病患者、基層家庭，怎會狠心收得貴？唯有接其他精神健康相關的工作來幫補。」

問區議員不如問「臉書」？

英國模式於香港實踐並不容易，例如兩地對藝術治療的想像，甚或基本如尋找地區資源，梁靜韻均處處碰釘。曾經有位媽媽找上梁靜韻，希望她能替女兒提供服務，但二人家住上水，難以定期前往北角，「我發電郵到NGO、琴行、學校、區議員、立法會議員，希望能夠租用它們閒置的地方，但通通沒有回覆。」

「香港人真是很需要人聆聽」

傳統方法不及社交平台的威力，梁靜韻及後傳訊息到地區專頁，怎料得到大量網民回覆，「他們有地舖、辦公室、補習社，更有趣的地方是當我留言解答查詢的時候，有不少人私下發訊息給我想找人傾談。」她憶起，有位單親媽媽想了解，如何能夠跟女兒解釋離婚一事，還有義教補習導師詢問怎樣協助學生的情緒問題——這一則則的留言宛如碎片，讓梁靜韻猛然發現香港人的生活備受壓力的同時，更難以找到傾訴的對象。「我只是nobody （無名之輩），但他們都樂意將私密的事情告訴我，證明香港人真是很需要人聆聽。 」

梁靜韻於五年前開始接觸殘疾人士及智障人士，更利用自身的專業協助他們。

「NGO那扇門真的令人卻步。」

處於高壓城市，情緒問題散落於社區處處，但政府每年投放數以十億元於社福資源，為何卻不是市民得以依靠的支援網？「NGO 那扇門，對人們來說真的很卻步——如何尋求相關資源、處理繁複的行政手續，我們並不是輕易就能找到人幫忙，所以找NGO幫忙真的需要很大勇氣。」

梁靜韻發現，社區支援的資源多但分散，她舉例說：「如果家人突然有腦退化症，應該在哪裡做測試或尋找服務呢？你隨便問一個市民都不會知道。」

藝術治療與殘疾平權

由人們對傾訴對象的渴求，以及NGO難以觸及等現實的困窘，肯定了梁靜韻將藝術治療落戶北角商場的決定——除了讓服務能變得觸手可及外，這裡亦盛載她更遠大的願望。「生命中有兩件事很重要：藝術及關注殘疾的議題，如今希望通過跟殘疾人士做藝術創作及討論，讓他們認識身份認同及權益問題。」

這43呎是「死場」中的治療空間，也承載了梁靜韻對殘疾人士平權的理想。

今年五月，梁靜韻將赴台灣參與殘疾人士平權會議，與各地團體分享及討論殘疾人士的權益，並會籌辦讀書會，讓外界認識殘疾——這種種已走出藝術治療的工作，從政策、環境規劃思考如何為殘疾人士爭取更多。然而，作為藝術治療師又怎樣發揮自身的角色呢？「面對政策，無論任何人也有一大堆無力感，但至少現在我有一個據點，運用自身的專業去做精神健康，或殘疾議題，做一些我相信的事去應對這個世界。」

梁靜韻五年前於復康機構專責藝術推廣，開始接觸智障及殘疾人士，更因而遇到後天失明的「皮蛋伯伯」，為何會找上梁靜韻接受藝術治療呢？詳情可看下集：七旬失明漢憂患認知障礙 藝術治療助刺激記憶：懷念行山日子