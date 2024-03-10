過渡性房屋喜盈住戶與NGO義工同繪壁畫　冀增歸屬感傳播正能量

香港社區組織協會（SoCO）早前聯同非牟利組織「畫美麗香港」合作，在SoCO營運的過渡性房屋「喜盈」外圍繪上長達56米的壁畫，歷時5個月後終於今日（10日）完成。活動有超過450名義工參與，其中30人為「喜盈」住戶。



SoCO副主任施麗珊表示，住戶都十分高興並支持活動，而且住戶都會在壁畫前「打卡」。「畫美麗香港」主席譚秀芳就表示希望將更多色彩、活力及正能量帶給每一個社區。



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220伙全入伙 20%住戶為長者

位於荃灣油麻磡路及昌榮路交界的「喜盈」共有220伙，去年10月起投入服務，所有單位現已全部租出，今年1月全部住戶完成入伙。施麗珊指當中以1至2人家庭居多，因「喜盈」只有4個大單位。

入住的多為獨居長者、基層及單親家庭，其中長者就佔了20%。施麗珊指「喜盈」吸引了二三千人申請，反應十分踴躍；不過「喜盈」與政府簽下的5年合約現只剩下4年左右，施麗珊指屆時會與政府協商，希望可以續約。

壁畫由芬蘭籍女畫家設計 以大自然作主題

「畫美麗香港」則成立了4年左右，今次是他們首次繪畫56米長的壁畫，並聘請了芬蘭籍女畫家Riitta Kuisma，用了一個月左右設計，以大自然作主題，用山水、花鳥做背景再加上荃灣及葵青區的特色景點，包括城門水塘、大帽山、青馬大橋等，希望培育參與者對香港的歸屬感，亦為繁忙的昌榮路帶來活力。

「喜盈」位於荃灣油麻磡路及昌榮路交界。（鄭子峰攝）

劏房長者因疫情失業終可申請公屋

有份參與活動的司徒女士為「喜盈」住戶，現年73歲的她以前住在旺角的劏房，因為入息略超公屋資產要求的上限而不能申請公屋。她憶述當初幾乎所有收入用來交租，又試過因年紀大而被業主拒租。後來她因疫情關係而失去工作，才終於可以申請公屋，至今已等了4年左右。她同意政府可放寬公屋資產要求上限，又表示現時在「喜盈」住得很舒適，有點不想搬走。

她又指劏房沒有安全感亦難認識朋友，但現時「喜盈」環境衛生、安全，左鄰右里亦會守望相助。

「隔離鄰舍都話 如果有咩事 你嚟敲門啦」 司徒女士

朱先生以前居住的地方只有50平方呎，現時在「喜盈」租住的單位有150平方呎。（鄭子峰攝）

七旬翁搬出板間房 多了朋友 住所大兩倍

另一名參與壁畫活動的居民、71歲的朱先生以前就住在深水埗的板間房，當時一個單位分成四五戶，居民彼此之間不會交談，他形容自己沒有朋友，但現時在「喜盈」就多了機會跟其他住戶來往，加上「喜盈」會籌辦不同活動供住戶參與。

朱先生以前居住的地方只有平方50呎，床舖細小而導致他半夜需調整睡姿「驚跌落床」，而他現時在「喜盈」租住的單位有150平方呎，整整大了兩倍，他滿意道地方大了不少。

排了3年公屋的朱先生表示，在搬入「喜盈」前亦曾擔心過自己「未上樓」，「喜盈」便已租約期滿，會被政府收回土地。

每個香港人都一樣，期望自己「有一個家」，而毋須到處租屋頻繁搬遷。 朱生

施麗珊就表示，SoCO曾做過調查，發現很多市民在申請過渡性房屋時，會因為擔心要「搬嚟搬去」而有有猶豫。故她除希望政府可以延長過渡性房屋的合約，以幫助更多有需要人士，亦建議政府將申請者派去他們正在居住的區份，正減省申請者搬屋的成本。