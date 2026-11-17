教育局公布，2027/28學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」（下稱「文憑試收生計劃」）的參與大學和院校將增加至169所，分布中國內地21個省或直轄市及兩個自治區，將接受應屆中學文憑試（DSE 2027）考生報名。



國家教育部港澳台事務辦公室、國家教育部高校學生司與教育局將於12月5日（周六）至6日（周日）期間，於香港會議展覽中心合辦「2027/28學年內地高等教育展」，為家長及學生提供更多升學資訊。



內地高校文憑試收生計劃擇優錄取：校長推薦計劃8大名額與最低門檻解構

教育局指，參與文憑試收生計劃的內地高校會根據文憑試成績擇優錄取香港學生，無須參與中國內地聯招考試。另外，文憑試收生計劃設有校長推薦計劃，每間中學共有8個名額，透過此計劃入讀內地高校的學生需要滿足內地院校的最低要求，即公民與社會發展科「達標」，其餘3個核心科目（即中國語文科、英國語文科及數學科）的分數總和達8分或以上，且每個科目的分數不低於2分。

內地大學升學資助計劃：經入息審查最高獲$19,400津貼

於指定內地院校修讀學士學位課程的合資格香港學生，可以申請內地大學升學資助計劃下的經入息審查資助或免入息審查資助。該資助計劃不設名額上限，資助款項按年發放，資助年期則為有關學生於指定內地院校就讀的學士學位課程的正常修業期。合資格申請人只可在同一學年內，接受經入息審查資助或免入息審查資助。

DSE內地升學重要日程表：12月1日起網上報名及放榜錄取流程

2027/28學年文憑試收生計劃將於2026年12月1日至31日期間於網上接受報名，學生需要於2027年1月10日或之前登入網站查閱及確認報名資格審核結果。如學生按系統要求提供補充資料，則可於2027年1月23日或之前登入查閱審核結果。所有通過報名資格審核的考生須於2027年1月31日或之前繳交報名費（港幣460元），各參與文憑試收生計劃的中國內地院校隨後可根據學生報考資料並按需要安排面試。院校將於2027年7月下旬公布錄取名單並根據招生情況安排補錄。

2027/28學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」申請時間表 重要日期 關鍵事項 2026年12月1日-31日 網上報名及填報志願 2026年12月5日-6日 內地高等教育展（會展） 2027年1月10日前 登入查閱報名資格審核結果 2027年1月23日前 補交資料者查閱最終審核結果 2027年1月31日前 繳交報名費（港幣460元） 2027年7月下旬 各院校公布錄取名單及安排補錄

教育局網站設有專頁，提供有關文憑試收生計劃的資料，內地高等教育展亦設有專頁。

2027/28學年文憑試收生計劃169所高校全名單（新增4所院校）

參與2027/28學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的內地高校名單 省或直轄市及自治區 院校名稱 北京市 （22所） 中央美術學院 中央音樂學院 中央財經大學 中央戲劇學院 中國人民大學 中國政法大學 中國傳媒大學 北京大學 北京中醫藥大學 北京外國語大學 北京交通大學 北京服裝學院 北京科技大學 北京師範大學 北京理工大學 北京郵電大學 北京電影學院 北京語言大學 北京體育大學 首都師範大學 清華大學 對外經濟貿易大學 天津市 （7所） 天津工業大學 天津大學 天津中醫藥大學 天津外國語大學 天津師範大學 中國民航大學 南開大學 內蒙古自治區 （2所） 內蒙古師範大學 內蒙古藝術學院 遼寧省 （4所） 大連理工大學 東北大學 東北財經大學 遼寧中醫藥大學 吉林省 （3所） 吉林大學 東北師範大學 長春大學 上海市 （13所） 上海大學 上海中醫藥大學 上海外國語大學 上海交通大學 上海紐約大學 上海財經大學 上海師範大學 同濟大學 東華大學 復旦大學 華東政法大學 華東師範大學 華東理工大學 江蘇省 （8所） 中國藥科大學 西交利物浦大學 東南大學 南京大學 南京中醫藥大學 南京信息工程大學 南京師範大學 崑山杜克大學 浙江省 （15所） 中國美術學院 浙江工業大學 浙江大學 浙江中醫藥大學 浙江科技大學 浙江財經大學（新增院校） 浙江師範大學 浙江理工大學 浙江傳媒學院 紹興大學 溫州肯恩大學 溫州醫科大學 寧波大學 寧波諾丁漢大學 麗水學院（新增院校） 安徽省 （1所） 中國科學技術大學 福建省 （17所） 泉州信息工程學院 廈門大學 廈門工學院 廈門大學嘉庚學院 廈門華廈學院 集美大學 華僑大學 福州大學 福州大學至誠學院 福州理工學院 福建中醫藥大學 福建師範大學 福建師範大學協和學院 福建農林大學金山學院 福建福耀科技大學（已於 2026/27 學年完成計劃備案，並於 2027/28 學年正式招生。） 福建醫科大學 閩南理工學院 江西省 （2所） 江西中醫藥大學 南昌大學 山東省 （4所） 山東大學 山東中醫藥大學 中國石油大學(華東) 中國海洋大學 河南省 （1所） 鄭州大學 湖北省 （8所） 三峽大學 中南財經政法大學 中國地質大學(武漢) 武漢大學 武漢理工大學 華中科技大學 華中師範大學 湖北大學