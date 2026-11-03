嶺大LingU收分2027｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

【JUPAS 2027】2027年度JUPAS（大學聯招辦法）於2026年10月7日起接受申請。「01教育」為大家整理嶺南大學大學（嶺大 / LingU）各學科的收分、計分方法、面試要求等，以助同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。



2027年嶺大JUPAS收生分數及計分方法

2027年嶺大JUPAS收生成績計算方法

甲類核心科目及選修科

成績級別 換算分數 5** 7 5* 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

乙類應用學習科目

級別 換算分數 達標並表現優異（II） 4 達標並表現優異（I） 3

丙類其他語言

換算7分 換算6分 換算5分 換算4分 法語/德語/西班牙語 C2/C1 B2 B1 A2 日語 N1 / N2 N3 韓語 6級 5級 4級 3級 烏都語 A++/A+/A B++ B+ B

2027年嶺大最低收分／入學要求是什麼？

修讀科目要求

考生須修讀4個核心科目及2個選修科目，選修科目可以是：

— 甲類選修科目

— 乙類應用學習科目（部份課程接受）

— 丙類語言科目

— 數學延伸部分單元一或單元二（即M1或M2）

最低分數要求

最低入學要求是「332A22」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績，兩個選修科目達第2級。個別學院或課程對應考科目及科目成績或有特別要求。

2027年嶺大JUPAS面試要求

除了DSE成績外，嶺大部份學科亦會以面試表現作為收生標準之一，院校將於此網頁公布面試詳情。

嶺南大學（資料圖片）

其他院校的JUPAS收生分數如何？

就其他院校的JUPAS收生分數，你可以閱讀以下文章：

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