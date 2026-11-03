理大POLYU收分2027｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清
【JUPAS 2027】2027年度JUPAS（大學聯招辦法）於2026年10月7日起接受申請。「01教育」為大家整理理工大學（理大 / POLYU）各學科的收分、計分方法、面試要求等，幫助各位同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。
理大JUPAS收生分數及計分方法
理大最低收分／入學要求是什麼？
修讀科目要求
考生須修讀4個核心科目及
— 2個選修科目；或
— 1個選修科目及數學延伸部分單元一或單元二（即M1或M2）或丙類語言科目
最低分數要求
最低入學要求是「332A33」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績，甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二需達到3級水平。丙類其他語言科目達到指定成績（詳情）將納入選修科目。若考生在2017年之前獲取乙類應用學習科目的「達標並表現優異」或「達標並表現優異（I）」級或以上，個別課程會考慮將其納入選修科目。
2027年理大JUPAS收生DSE成績計算方法
甲類核心科目及選修科
成績級別
換算分數
5**
8.5
5*
7
5
5.5
4
4
3
3
2
2
1
1
乙類應用學習科目
級別
換算分數
達標並表現優異（II）
4
達標並表現優異（I）
3
丙類其他語言科目
法語/德語/西班牙語
日語
韓語
烏都語
換算8.5分
C2
N1
6級
A++/A+
換算7分
C1
/
5級
A
換算5.5分
B2
N2
/
B++/B+
換算4分
B1
/
4級
B
換算3分
A2
N3
3級
C
換算2分
/
/
/
D/E
理大JUPAS有面試要求嗎？
除了DSE成績外，理大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，根據理大面試安排，熱門學科如「酒店及旅遊管理(榮譽)理學士組合課程 (酒店管理 / 智慧旅遊及酒店產業 / 會展及體驗管理)」、「物理治療學(榮譽)理學士」、「職業治療學(榮譽)理學士」等均有面試要求。
其他院校的JUPAS收生分數如何？
就其他院校的JUPAS收生分數，你可以閱讀以下文章：
JUPAS 常見問題
1. 為什麼需要留意 JUPAS Band A 人數？
JUPAS選擇可以按優先次序排列成Band A、B、C、D及E，學生一般會將最希望入讀的3個課程放在Band A。同時間部分院校會公布旗下課程被選擇為Band A的人數，學生可以參考相關數字，計算不同課程的競爭是否激烈。
2. 除了JUPAS之外，還有其他方法入讀香港的大學或專上學院嗎？
如果你並不符合JUPAS的申請資料，你可以透過Non JUPAS的方法申請入讀香港的大學或專上學院。一般而言，副學士（Asso）、高級文憑（HD）或海外學生都會透過Non Jupas入學。
3. JUPAS 申請費是多少？
2027年度的JUPAS申請費為500元，如果於截止日期之後遞交申請，將需要再繳交500元的逾期申請附加費（即總收費為$1,000元）。申請人可以透過信用卡、繳費靈、電子銀行（匯豐銀行、恒生銀行、東亞銀行）及現金（東亞銀行）繳交費用。