理大POLYU收分2027｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

【JUPAS 2027】2027年度JUPAS（大學聯招辦法）於2026年10月7日起接受申請。「01教育」為大家整理理工大學（理大 / POLYU）各學科的收分、計分方法、面試要求等，幫助各位同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。



理大JUPAS收生分數及計分方法

理大最低收分／入學要求是什麼？

修讀科目要求

考生須修讀4個核心科目及

— 2個選修科目；或

— 1個選修科目及數學延伸部分單元一或單元二（即M1或M2）或丙類語言科目

最低分數要求

最低入學要求是「332A33」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績，甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二需達到3級水平。丙類其他語言科目達到指定成績（詳情）將納入選修科目。若考生在2017年之前獲取乙類應用學習科目的「達標並表現優異」或「達標並表現優異（I）」級或以上，個別課程會考慮將其納入選修科目。

2027年理大JUPAS收生DSE成績計算方法

甲類核心科目及選修科

成績級別 換算分數 5** 8.5 5* 7 5 5.5 4 4 3 3 2 2 1 1

乙類應用學習科目

級別 換算分數 達標並表現優異（II） 4 達標並表現優異（I） 3

丙類其他語言科目

法語/德語/西班牙語 日語 韓語 烏都語 換算8.5分 C2 N1 6級 A++/A+ 換算7分 C1 / 5級 A 換算5.5分 B2 N2 / B++/B+ 換算4分 B1 / 4級 B 換算3分 A2 N3 3級 C 換算2分 / / / D/E

理大JUPAS有面試要求嗎？

除了DSE成績外，理大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，根據理大面試安排，熱門學科如「酒店及旅遊管理(榮譽)理學士組合課程 (酒店管理 / 智慧旅遊及酒店產業 / 會展及體驗管理)」、「物理治療學(榮譽)理學士」、「職業治療學(榮譽)理學士」等均有面試要求。

香港理工大學（資料圖片）

其他院校的JUPAS收生分數如何？

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