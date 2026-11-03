科大HKUST收分2027｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

撰文：冼念書
出版：更新：

【JUPAS 2027】2027年度JUPAS（大學聯招辦法）於2026年10月7日起接受申請。「01教育」為大家整理科技大學（科大 / HKUST）各學科的收分、計分方法、面試要求等，以助同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。

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科大HKUST收生分數及計分方法

科大最低收分／入學要求是什麼？

修讀科目要求

考生須修讀4個核心科目及
— 2個甲類選修科目；或
— 1個甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二（即M1或M2）

最低分數要求

最低入學要求是「332A33」，即中國語文達第3級，英國語文達第3級，數學必修部分達第2級，公民與社會發展科「達標」，兩個選修科目達第3級或一個選修科目加M1/M2達第3級。另外個別學院或課程對應考科目及科目成績或有特別要求。

2026年科大JUPAS收生DSE成績計算方法

甲類核心科目及選修科

成績級別

換算分數

5**

8.5

5*

7

5

5.5

4

4

3

3

2

2

1

1

乙類應用學習科目

級別

換算分數

達標並表現優異（II）

4

達標並表現優異（I）

3

丙類其他語言科目

法語/德語/西班牙語

日語

韓語

烏都語

換算8.5分

C2

N1

6級

A++

換算7分

C1

/

/

A+/A

換算5.5分

B2

N2

5級

B++

換算4分

B1

/

4級

B+

換算3分

A2

N3

3級

B/C

換算2分

/

/

/

D

換算1分

/

/

/

E

科大JUPAS設有面試要求嗎？

除了DSE成績外，科大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，其中必須面試的課程包括工商管理學士（環球商業管理）、理學士（量化金融學）、理學士（經濟及金融學）、理學士（可持續發展及綠色金融）、理學士（風險管理及商業智能學）、國際科研、理學士（生物醫學及健康科學）、科技及管理學雙學位課程等。

香港科技大學。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

其他院校的JUPAS收生分數如何？

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JUPAS 常見問題

1. 為什麼需要留意 JUPAS Band A 人數？

JUPAS選擇可以按優先次序排列成Band A、B、C、D及E，學生一般會將最希望入讀的3個課程放在Band A。同時間部分院校會公布旗下課程被選擇為Band A的人數，學生可以參考相關數字，計算不同課程的競爭是否激烈。

2. 除了JUPAS之外，還有其他方法入讀香港的大學或專上學院嗎？

如果你並不符合JUPAS的申請資料，你可以透過Non JUPAS的方法申請入讀香港的大學或專上學院。一般而言，副學士（Asso）、高級文憑（HD）或海外學生都會透過Non Jupas入學。

3. JUPAS 申請費是多少？

2027年度的JUPAS申請費為500元，如果於截止日期之後遞交申請，將需要再繳交500元的逾期申請附加費（即總收費為$1,000元）。申請人可以透過信用卡、繳費靈、電子銀行（匯豐銀行、恒生銀行、東亞銀行）及現金（東亞銀行）繳交費用。

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