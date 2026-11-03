科大HKUST收分2027｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

【JUPAS 2027】2027年度JUPAS（大學聯招辦法）於2026年10月7日起接受申請。「01教育」為大家整理科技大學（科大 / HKUST）各學科的收分、計分方法、面試要求等，以助同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。



科大HKUST收生分數及計分方法

科大最低收分／入學要求是什麼？

修讀科目要求

考生須修讀4個核心科目及

— 2個甲類選修科目；或

— 1個甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二（即M1或M2）

最低分數要求

最低入學要求是「332A33」，即中國語文達第3級，英國語文達第3級，數學必修部分達第2級，公民與社會發展科「達標」，兩個選修科目達第3級或一個選修科目加M1/M2達第3級。另外個別學院或課程對應考科目及科目成績或有特別要求。

2026年科大JUPAS收生DSE成績計算方法

甲類核心科目及選修科

成績級別 換算分數 5** 8.5 5* 7 5 5.5 4 4 3 3 2 2 1 1

乙類應用學習科目

級別 換算分數 達標並表現優異（II） 4 達標並表現優異（I） 3

丙類其他語言科目

法語/德語/西班牙語 日語 韓語 烏都語 換算8.5分 C2 N1 6級 A++ 換算7分 C1 / / A+/A 換算5.5分 B2 N2 5級 B++ 換算4分 B1 / 4級 B+ 換算3分 A2 N3 3級 B/C 換算2分 / / / D 換算1分 / / / E

科大JUPAS設有面試要求嗎？

除了DSE成績外，科大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，其中必須面試的課程包括工商管理學士（環球商業管理）、理學士（量化金融學）、理學士（經濟及金融學）、理學士（可持續發展及綠色金融）、理學士（風險管理及商業智能學）、國際科研、理學士（生物醫學及健康科學）、科技及管理學雙學位課程等。

香港科技大學。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

其他院校的JUPAS收生分數如何？

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