中大CUHK收分2027｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

撰文：冼念書
出版：更新：

【JUPAS 2027】2027年9月入學的2027年度JUPAS（大學聯招辦法）已經於2026年10月7日起接受申請。「01教育」為大家整理中文大學（中大 / CUHK）各學科的收分、計分方法、面試要求等，以助同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。

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中大JUPAS收生分數及計分方法

中大最低收分／入學要求是什麼？

修讀科目要求

考生須修讀4個核心科目及
— 2個甲類選修科目；或
— 1個甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二（即M1或M2）；或
— 1個甲類選修科目及一個丙類其他語言科目

最低分數要求

最低入學要求是「332A33」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績；2個選修科目達3級或指定水平（註：甲類選修科目、數學延伸部分單元一/單元二（M1／M2）需達到3級水平，丙類其他語言科目需達到指定水平，即法語/德語/西班牙語至少A2級，日語至少N3級、韓語至少3級、烏都語至少E級）。

2027年中大JUPAS收生DSE成績計算方法（JS4501、JS4502除外）

甲類核心科目及選修科

成績級別

換算分數

5**

8.5

5*

7

5

5.5

4

4

3

3

2

2

1

1

丙類其他語言

換算7分

換算5.5分

換算4分

換算3分

法語/德語/西班牙語

C2

C1

B2

B1/A2

日語

N1

N2

N3

/

韓語

6級

5級

4級

3級

烏都語

A++/A+/A

B++/B+/B

C

D/E

2026年中大JUPAS收生DSE成績計算方法（JS4501、JS4502適用）

甲類核心科目及選修科

成績級別

換算分數

5**

7

5*

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

丙類其他語言

換算6分

換算5分

換算4分

換算3分

法語/德語/西班牙語

C2

C1

B2

B1/A2

日語

N1

N2

N3

/

韓語

6級

5級

4級

3級

烏都語

A++/A+/A

B++/B+/B

C

D/E

中大設有JUPAS面試要求嗎？

除了DSE成績外，中大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，參考2026年中大面試安排，醫學院、工程學院、教育學院、理學院、社會科學學院、文學院等所設課程多數都有面試要求。

香港中文大學（資料圖片）

其他院校的收生分數如何？

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JUPAS 常見問題

1. 為什麼需要留意 JUPAS Band A 人數？

JUPAS選擇可以按優先次序排列成Band A、B、C、D及E，學生一般會將最希望入讀的3個課程放在Band A。同時間部分院校會公布旗下課程被選擇為Band A的人數，學生可以參考相關數字，計算不同課程的競爭是否激烈。

2. 除了JUPAS之外，還有其他方法入讀香港的大學或專上學院嗎？

如果你並不符合JUPAS的申請資料，你可以透過Non JUPAS的方法申請入讀香港的大學或專上學院。一般而言，副學士（Asso）、高級文憑（HD）或海外學生都會透過Non Jupas入學。

3. JUPAS 申請費是多少？

2027年度的JUPAS申請費為500元，如果於截止日期之後遞交申請，將需要再繳交500元的逾期申請附加費（即總收費為$1,000元）。申請人可以透過信用卡、繳費靈、電子銀行（匯豐銀行、恒生銀行、東亞銀行）及現金（東亞銀行）繳交費用。

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