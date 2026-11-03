【JUPAS 2027】2027年9月入學的2027年度JUPAS（大學聯招辦法）已經於2026年10月7日起接受申請。「01教育」為大家整理中文大學（中大 / CUHK）各學科的收分、計分方法、面試要求等，以助同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。



中大JUPAS收生分數及計分方法

中大最低收分／入學要求是什麼？

修讀科目要求

考生須修讀4個核心科目及

— 2個甲類選修科目；或

— 1個甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二（即M1或M2）；或

— 1個甲類選修科目及一個丙類其他語言科目

最低分數要求

最低入學要求是「332A33」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績；2個選修科目達3級或指定水平（註：甲類選修科目、數學延伸部分單元一/單元二（M1／M2）需達到3級水平，丙類其他語言科目需達到指定水平，即法語/德語/西班牙語至少A2級，日語至少N3級、韓語至少3級、烏都語至少E級）。

2027年中大JUPAS收生DSE成績計算方法（JS4501、JS4502除外）

甲類核心科目及選修科

成績級別 換算分數 5** 8.5 5* 7 5 5.5 4 4 3 3 2 2 1 1

丙類其他語言

換算7分 換算5.5分 換算4分 換算3分 法語/德語/西班牙語 C2 C1 B2 B1/A2 日語 N1 N2 N3 / 韓語 6級 5級 4級 3級 烏都語 A++/A+/A B++/B+/B C D/E

2026年中大JUPAS收生DSE成績計算方法（JS4501、JS4502適用）

甲類核心科目及選修科

成績級別 換算分數 5** 7 5* 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

丙類其他語言

換算6分 換算5分 換算4分 換算3分 法語/德語/西班牙語 C2 C1 B2 B1/A2 日語 N1 N2 N3 / 韓語 6級 5級 4級 3級 烏都語 A++/A+/A B++/B+/B C D/E

中大設有JUPAS面試要求嗎？

除了DSE成績外，中大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，參考2026年中大面試安排，醫學院、工程學院、教育學院、理學院、社會科學學院、文學院等所設課程多數都有面試要求。

香港中文大學（資料圖片）

其他院校的收生分數如何？

就其他院校的收生分數，你可以閱讀以下文章：

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