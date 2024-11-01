港大HKU收分2025｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

JUPAS 2025現正接受報名（報名日期由2024年10月4日至12月4日），「01教育」為大家整理香港大學（港大 / HKU）各學科的收分、計分方法、面試要求等，幫助各位同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。



港大JUPAS收生分數及計分方法

2025年港大JUPAS收生DSE成績計算方法

甲類核心科目及選修科：5** = 8.5 ; 5* = 7 ; 5 = 5.5 ; 4 = 4 ; 3 = 3 ; 2 = 2 ; 1 = 1

丙類其他語言（2025年新計法）：

• 法語/德語/西班牙語: C1/C2 = 8.5 ; B2 = 7 ; B1 = 5.5 ; A2 = 4

• 日語： N1 = 8.5；N2 = 7；N3 = 4

• 韓語: 6級 = 8.5；5級 = 7；4級 = 5.5；3級 = 4

港大收分最低要求

考生須修讀4個核心科目及2個甲類選修科目，或1個甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二（M1或M2）／丙類其他語言科目。最低入學要求是「332A33」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績，甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二需達到3級水平，丙類其他語言科目則要達到E級水平。

學生過去如曾應考通識教育科，該科的成績會被考慮。學生如於通識教育科考獲第2級或以上成績，會被視為於公民與社會發展科取得「達標」成績。

港大JUPAS面試要求

除了DSE成績外，港大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，包括商學院、醫學院、牙醫學院、工程學院、教育學院、理學院、社會科學學院、文學院等所設課程不少都有面試要求（參考2024年面試安排）。

香港大學（資料圖片）

JUPAS 常見問題

1. 為什麼需要留意 JUPAS Band A 人數？ JUPAS選擇可以按優先次序排列成Band A、B、C、D及E，學生一般會將最希望入讀的3個課程放在Band A。同時間部分院校會公布旗下課程被選擇為Band A的人數，學生可以參考相關數字，計算不同課程的競爭是否激烈。 2. 除了JUPAS之外，還有其他方法入讀香港的大學或專上學院嗎？ 如果你並不符合JUPAS的申請資料，你可以透過Non JUPAS的方法申請入讀香港的大學或專上學院。一般而言，副學士（Asso）、高級文憑（HD）或海外學生都會透過Non Jupas入學。 3. JUPAS 申請費是多少？ 2025年度的JUPAS申請費為460元，如果於截止日期之後遞交申請，將需要再繳交350元的逾期申請附加費。申請人可以透過信用卡、繳費靈、電子銀行（匯豐銀行、恒生銀行、東亞銀行）及現金（東亞銀行）繳交費用。

附表：香港大學聯招收生分數（JUPAS Admission Score）

最新2024年

課程編號：JS6004

課程：建築學文學士

計分方法：最佳5科

下四分位數：28

中位數：29

上四分位數：31

-

課程編號：JS6016

課程：理學士(測量學)

計分方法：最佳5科

下四分位數：29

中位數：29

上四分位數：31

-

課程編號：JS6028

課程：園境學文學士

計分方法：最佳5科

下四分位數：30

中位數：32

上四分位數：33

-

課程編號：JS6042

課程：文學士(城市研究)

計分方法：最佳5科

下四分位數：26

中位數：28

上四分位數：31

-

課程編號：JS6236

課程：文理學士(設計＋)

計分方法：最佳5科

下四分位數：29

中位數：29

上四分位數：29

-

課程編號：JS6054

課程：文學士

計分方法：2 x 英文 + 最佳4科(中文 x1.5)

下四分位數：29

中位數：31

上四分位數：33

-

課程編號：JS6274

課程：文學士（全球創意產業）（新課程）

計分方法：2 x 英文 + 最佳4科

下四分位數：-

中位數：-

上四分位數：-

-

課程編號：JS6286

課程：文學士(人文及數碼科技)

計分方法：2 x 英文 + 最佳4科(中文 x1.5)

下四分位數：30

中位數：32

上四分位數：34

-

課程編號：JS6298

課程：文學士及工學學士(人工智能及數據科學)（新課程）

計分方法：2 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳2科(生物/化學/經濟/ICT/M2/物理 x1.5) + 其餘最佳1科

下四分位數：-

中位數：-

上四分位數：-

-

課程編號：JS6755

課程：工商管理學學士

"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳3科 +

0.2 x 最佳第6科"

下四分位數：32

中位數：33

上四分位數：34

-

課程編號：JS6767

課程：經濟學學士 / 經濟金融學學士

"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳3科 +

0.2 x 最佳第6科"

下四分位數：35

中位數：36

上四分位數：38

-

課程編號：JS6781

課程：工商管理學學士(會計及財務) / 工商管理學學士(會計數據分析)

"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳3科 +

0.2 x 最佳第6科"

下四分位數：33

中位數：34

上四分位數：35

-

課程編號：JS6793

課程：工商管理學學士(商業分析)

"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳3科 +

0.2 x 最佳第6科"

下四分位數：31

中位數：32

上四分位數：34

-

課程編號：JS6808

課程：工商管理學學士(法學)及法學士

"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳4科 +

0.2 x 最佳第7科"

下四分位數：45

中位數：46

上四分位數：48

-

課程編號：JS6846

課程：理學士(營銷分析及科技)

"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳3科 +

0.2 x 最佳第6科"

下四分位數：31

中位數：32

上四分位數：33

-

課程編號：JS6860

課程：金融學學士(資產管理及私人銀行)

"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳4科 +

0.2 x 最佳第7科"

下四分位數：47

中位數：47

上四分位數：48

-

課程編號：JS6884

課程：理學士(計量金融)

計分方法：1.5 x 英文 + 1.25 x 數學 + 1.25 x M1 / M2 + 最佳3科 + 0.2 x 7thest Subject

下四分位數：48

中位數：49

上四分位數：51

-

課程編號：JS6896

課程：工商管理學學士(國際商業及環球管理)

"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳4科 +

0.2 x 最佳第7科"

下四分位數：49

中位數：51

上四分位數：52

-

課程編號：JS6107

課程：牙醫學士

計分方法：生物或化學(x1.3)最佳1科 + 最佳5科

下四分位數：45

中位數：46

上四分位數：49

-

課程編號：JS6066

課程：文學士及教育學士(語文教育) - 英文教育

計分方法：1.5 x 英文 + 最佳4科

下四分位數：32

中位數：36

上四分位數：39

-

課程編號：JS6080

課程：文學士及教育學士(語文教育) - 中文教育

計分方法：1.5 x 中文 + 最佳4科

下四分位數：34

中位數：35

上四分位數：36

-

課程編號：JS6092

課程：教育學士(幼兒教育及特殊教育)

計分方法：1.5 x 英文 + 最佳4科

下四分位數：26

中位數：27

上四分位數：28

-

課程編號：JS6119

課程：教育學士及理學士

計分方法：英文 + 1.5 x 數學 + 1.5 x 最佳科學科目 + 最佳2科(生物/化學/M1/M2/物理 x1.5)

下四分位數：40

中位數：42

上四分位數：44

-

課程編號：JS6157

課程：理學士(言語及語言病理學)

計分方法：最佳5科

下四分位數：32

中位數：32

上四分位數：34

-

課程編號：JS6303

課程：工學學士精英課程（新課程）

計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科

下四分位數：-

中位數：-

上四分位數：-

-

課程編號：JS6315

課程：工學學士(數據與系統工程)（新課程）

計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科

下四分位數：-

中位數：-

上四分位數：-

-

課程編號：JS6339

課程：工學學士(機械工程)（新課程）

計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科

下四分位數：-

中位數：-

上四分位數：-

-

課程編號：JS6353

課程：工學學士(土木工程)（新課程）

計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科

下四分位數：-

中位數：-

上四分位數：-

-

課程編號：JS6377

課程：工學學士與人工智能理學碩士聯合課程（新課程）

計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科

下四分位數：-

中位數：-

上四分位數：-

-

課程編號：JS6925

課程：工學學士(生物醫學工程)

計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科

下四分位數：28

中位數：29

上四分位數：32

-

課程編號：JS6937

課程：環球工程與商業課程

計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科

下四分位數：31

中位數：32

上四分位數：34

-

課程編號：JS6987

課程：工學學士(計算機工程/電機工程/電子工程)（新課程）

計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科

下四分位數：

中位數：

上四分位數：

-

課程編號：JS6078

課程：文學士及法學士

計分方法：英文 + 最佳5科

下四分位數：38

中位數：38

上四分位數：41

-

課程編號：JS6406

課程：法學士

計分方法：英文 + 最佳5科

下四分位數：33

中位數：35

上四分位數：36

-

課程編號：JS6250

課程：文理學士(環球衞生及發展)

計分方法：最佳5科

下四分位數：26

中位數：28

上四分位數：34

-

課程編號：JS6418

課程：護理學學士菁英領袖培育專修組別

"計分方法：最佳5科 +

0.5 x 最佳第6科"

下四分位數：34

中位數：35

上四分位數：36

-

課程編號：JS6456

課程：內外全科醫學士

計分方法：最佳6科

下四分位數：42

中位數：44

上四分位數：45

-

課程編號：JS6468

課程：護理學學士

計分方法：最佳5科 + 0.5 x 最佳第6科

下四分位數：25

中位數：26

上四分位數：27

-

課程編號：JS6482

課程：中醫全科學士

計分方法：最佳5科 + 0.5 x 最佳第6科

下四分位數：31

中位數：32

上四分位數：33

-

課程編號：JS6494

課程：藥劑學學士

計分方法：最佳6科

下四分位數：37

中位數：39

上四分位數：39

-

課程編號：JS6949

課程：生物醫學學士

計分方法：最佳6科

下四分位數：39

中位數：39

上四分位數：41

-

課程編號：JS6688

課程：科研專才啟導課程(雙學位課程)

計分方法：英文 + 數學 + 生物/化學/物理/M1/M2之中最佳2科 + 其餘最佳1科(生物/化學/M1/M2/物理 x1.5)

下四分位數：33

中位數：35

上四分位數：38

-

課程編號：JS6858

課程：理學士及法學士(雙學位課程)

計分方法：2 x 英文 + 2 x 數學 / M1 / M2 + 2 x 最佳科學科目 + 最佳3科

下四分位數：53

中位數：54

上四分位數：57

-

課程編號：JS6901

課程：理學士

計分方法：英文 + 1.5 x 數學 + 1.5 x 最佳科學科目 + 最佳2科(生物/化學/M1/M2/物理 x1.5)

下四分位數：33

中位數：34

上四分位數：37

-

課程編號：JS6705

課程：心理學學士

計分方法：最佳5科

下四分位數：28

中位數：29

上四分位數：32

-

課程編號：JS6717

課程：社會科學學士

計分方法：最佳5科

下四分位數：25

中位數：26

上四分位數：27

-

課程編號：JS6731

課程：社會工作學學士

計分方法：最佳5科

下四分位數：26

中位數：27

上四分位數：29

-

課程編號：JS6810

課程：社會科學學士(政治學與法學)及法學士(雙學位課程)

計分方法：最佳6科

下四分位數：36

中位數：38

上四分位數：39

-

課程編號：JS6822

課程：新聞學學士

計分方法：1.5 x 英文 + 最佳4科

下四分位數：26

中位數：26

上四分位數：29

-

課程編號：JS6224

課程：文理學士(應用人工智能)

計分方法：2 x 英文 + 2 x 數學 + 2 x M1 / M2 + 最佳2科(生物/化學/ICT/物理 x1.5)

下四分位數：52

中位數：55

上四分位數：57

-

課程編號：JS6248

課程：文理學士(金融科技)

計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科

下四分位數：29

中位數：31

上四分位數：32

-

課程編號：JS6729

課程：理學士(精算學)

計分方法：1.2 x 英文 + 1.2 x 數學 + 1.2 x M1 / M2 + 最佳2科

下四分位數：31

中位數：33

上四分位數：34

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課程編號：JS6779

課程：統計決策科學（新課程）

計分方法：1.5 x 數學 + 最佳4科

下四分位數：-

中位數：-

上四分位數：-

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課程編號：JS6999

課程：計算與數據科學（新課程）

計分方法：英文 + 1.5 x 數學 + 最佳2科(生物/化學/經濟/ICT/M1/M2/物理 x1.5) + 其餘最佳1科

下四分位數：-

中位數：-

上四分位數：-

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課程編號：JS6602

課程：理學士(創新與科技)（新課程）

計分方法：2 x 英文 + 2 x 數學 + 最佳4科(生物/化學/組合科學/DAT/ICT/綜合科學/M1/M2/物理/科技與生活 x2)

下四分位數：-

中位數：-

上四分位數：-