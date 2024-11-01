港大HKU收分2025｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清
JUPAS 2025現正接受報名（報名日期由2024年10月4日至12月4日），「01教育」為大家整理香港大學（港大 / HKU）各學科的收分、計分方法、面試要求等，幫助各位同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。
港大JUPAS收生分數及計分方法
2025年港大JUPAS收生DSE成績計算方法
甲類核心科目及選修科：5** = 8.5 ; 5* = 7 ; 5 = 5.5 ; 4 = 4 ; 3 = 3 ; 2 = 2 ; 1 = 1
丙類其他語言（2025年新計法）：
• 法語/德語/西班牙語: C1/C2 = 8.5 ; B2 = 7 ; B1 = 5.5 ; A2 = 4
• 日語： N1 = 8.5；N2 = 7；N3 = 4
• 韓語: 6級 = 8.5；5級 = 7；4級 = 5.5；3級 = 4
港大收分最低要求
考生須修讀4個核心科目及2個甲類選修科目，或1個甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二（M1或M2）／丙類其他語言科目。最低入學要求是「332A33」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績，甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二需達到3級水平，丙類其他語言科目則要達到E級水平。
學生過去如曾應考通識教育科，該科的成績會被考慮。學生如於通識教育科考獲第2級或以上成績，會被視為於公民與社會發展科取得「達標」成績。
港大JUPAS面試要求
除了DSE成績外，港大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，包括商學院、醫學院、牙醫學院、工程學院、教育學院、理學院、社會科學學院、文學院等所設課程不少都有面試要求（參考2024年面試安排）。
JUPAS 常見問題
1. 為什麼需要留意 JUPAS Band A 人數？
JUPAS選擇可以按優先次序排列成Band A、B、C、D及E，學生一般會將最希望入讀的3個課程放在Band A。同時間部分院校會公布旗下課程被選擇為Band A的人數，學生可以參考相關數字，計算不同課程的競爭是否激烈。
2. 除了JUPAS之外，還有其他方法入讀香港的大學或專上學院嗎？
如果你並不符合JUPAS的申請資料，你可以透過Non JUPAS的方法申請入讀香港的大學或專上學院。一般而言，副學士（Asso）、高級文憑（HD）或海外學生都會透過Non Jupas入學。
3. JUPAS 申請費是多少？
2025年度的JUPAS申請費為460元，如果於截止日期之後遞交申請，將需要再繳交350元的逾期申請附加費。申請人可以透過信用卡、繳費靈、電子銀行（匯豐銀行、恒生銀行、東亞銀行）及現金（東亞銀行）繳交費用。
附表：香港大學聯招收生分數（JUPAS Admission Score）
最新2024年
課程編號：JS6004
課程：建築學文學士
計分方法：最佳5科
下四分位數：28
中位數：29
上四分位數：31
-
課程編號：JS6016
課程：理學士(測量學)
計分方法：最佳5科
下四分位數：29
中位數：29
上四分位數：31
-
課程編號：JS6028
課程：園境學文學士
計分方法：最佳5科
下四分位數：30
中位數：32
上四分位數：33
-
課程編號：JS6042
課程：文學士(城市研究)
計分方法：最佳5科
下四分位數：26
中位數：28
上四分位數：31
-
課程編號：JS6236
課程：文理學士(設計＋)
計分方法：最佳5科
下四分位數：29
中位數：29
上四分位數：29
-
課程編號：JS6054
課程：文學士
計分方法：2 x 英文 + 最佳4科(中文 x1.5)
下四分位數：29
中位數：31
上四分位數：33
-
課程編號：JS6274
課程：文學士（全球創意產業）（新課程）
計分方法：2 x 英文 + 最佳4科
下四分位數：-
中位數：-
上四分位數：-
-
課程編號：JS6286
課程：文學士(人文及數碼科技)
計分方法：2 x 英文 + 最佳4科(中文 x1.5)
下四分位數：30
中位數：32
上四分位數：34
-
課程編號：JS6298
課程：文學士及工學學士(人工智能及數據科學)（新課程）
計分方法：2 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳2科(生物/化學/經濟/ICT/M2/物理 x1.5) + 其餘最佳1科
下四分位數：-
中位數：-
上四分位數：-
-
課程編號：JS6755
課程：工商管理學學士
"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳3科 +
0.2 x 最佳第6科"
下四分位數：32
中位數：33
上四分位數：34
-
課程編號：JS6767
課程：經濟學學士 / 經濟金融學學士
"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳3科 +
0.2 x 最佳第6科"
下四分位數：35
中位數：36
上四分位數：38
-
課程編號：JS6781
課程：工商管理學學士(會計及財務) / 工商管理學學士(會計數據分析)
"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳3科 +
0.2 x 最佳第6科"
下四分位數：33
中位數：34
上四分位數：35
-
課程編號：JS6793
課程：工商管理學學士(商業分析)
"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳3科 +
0.2 x 最佳第6科"
下四分位數：31
中位數：32
上四分位數：34
-
課程編號：JS6808
課程：工商管理學學士(法學)及法學士
"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳4科 +
0.2 x 最佳第7科"
下四分位數：45
中位數：46
上四分位數：48
-
課程編號：JS6846
課程：理學士(營銷分析及科技)
"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳3科 +
0.2 x 最佳第6科"
下四分位數：31
中位數：32
上四分位數：33
-
課程編號：JS6860
課程：金融學學士(資產管理及私人銀行)
"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳4科 +
0.2 x 最佳第7科"
下四分位數：47
中位數：47
上四分位數：48
-
課程編號：JS6884
課程：理學士(計量金融)
計分方法：1.5 x 英文 + 1.25 x 數學 + 1.25 x M1 / M2 + 最佳3科 + 0.2 x 7thest Subject
下四分位數：48
中位數：49
上四分位數：51
-
課程編號：JS6896
課程：工商管理學學士(國際商業及環球管理)
"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳4科 +
0.2 x 最佳第7科"
下四分位數：49
中位數：51
上四分位數：52
-
課程編號：JS6107
課程：牙醫學士
計分方法：生物或化學(x1.3)最佳1科 + 最佳5科
下四分位數：45
中位數：46
上四分位數：49
-
課程編號：JS6066
課程：文學士及教育學士(語文教育) - 英文教育
計分方法：1.5 x 英文 + 最佳4科
下四分位數：32
中位數：36
上四分位數：39
-
課程編號：JS6080
課程：文學士及教育學士(語文教育) - 中文教育
計分方法：1.5 x 中文 + 最佳4科
下四分位數：34
中位數：35
上四分位數：36
-
課程編號：JS6092
課程：教育學士(幼兒教育及特殊教育)
計分方法：1.5 x 英文 + 最佳4科
下四分位數：26
中位數：27
上四分位數：28
-
課程編號：JS6119
課程：教育學士及理學士
計分方法：英文 + 1.5 x 數學 + 1.5 x 最佳科學科目 + 最佳2科(生物/化學/M1/M2/物理 x1.5)
下四分位數：40
中位數：42
上四分位數：44
-
課程編號：JS6157
課程：理學士(言語及語言病理學)
計分方法：最佳5科
下四分位數：32
中位數：32
上四分位數：34
-
課程編號：JS6303
課程：工學學士精英課程（新課程）
計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科
下四分位數：-
中位數：-
上四分位數：-
-
課程編號：JS6315
課程：工學學士(數據與系統工程)（新課程）
計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科
下四分位數：-
中位數：-
上四分位數：-
-
課程編號：JS6339
課程：工學學士(機械工程)（新課程）
計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科
下四分位數：-
中位數：-
上四分位數：-
-
課程編號：JS6353
課程：工學學士(土木工程)（新課程）
計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科
下四分位數：-
中位數：-
上四分位數：-
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課程編號：JS6377
課程：工學學士與人工智能理學碩士聯合課程（新課程）
計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科
下四分位數：-
中位數：-
上四分位數：-
-
課程編號：JS6925
課程：工學學士(生物醫學工程)
計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科
下四分位數：28
中位數：29
上四分位數：32
-
課程編號：JS6937
課程：環球工程與商業課程
計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科
下四分位數：31
中位數：32
上四分位數：34
-
課程編號：JS6987
課程：工學學士(計算機工程/電機工程/電子工程)（新課程）
計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科
下四分位數：
中位數：
上四分位數：
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課程編號：JS6078
課程：文學士及法學士
計分方法：英文 + 最佳5科
下四分位數：38
中位數：38
上四分位數：41
-
課程編號：JS6406
課程：法學士
計分方法：英文 + 最佳5科
下四分位數：33
中位數：35
上四分位數：36
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課程編號：JS6250
課程：文理學士(環球衞生及發展)
計分方法：最佳5科
下四分位數：26
中位數：28
上四分位數：34
-
課程編號：JS6418
課程：護理學學士菁英領袖培育專修組別
"計分方法：最佳5科 +
0.5 x 最佳第6科"
下四分位數：34
中位數：35
上四分位數：36
-
課程編號：JS6456
課程：內外全科醫學士
計分方法：最佳6科
下四分位數：42
中位數：44
上四分位數：45
-
課程編號：JS6468
課程：護理學學士
計分方法：最佳5科 + 0.5 x 最佳第6科
下四分位數：25
中位數：26
上四分位數：27
-
課程編號：JS6482
課程：中醫全科學士
計分方法：最佳5科 + 0.5 x 最佳第6科
下四分位數：31
中位數：32
上四分位數：33
-
課程編號：JS6494
課程：藥劑學學士
計分方法：最佳6科
下四分位數：37
中位數：39
上四分位數：39
-
課程編號：JS6949
課程：生物醫學學士
計分方法：最佳6科
下四分位數：39
中位數：39
上四分位數：41
-
課程編號：JS6688
課程：科研專才啟導課程(雙學位課程)
計分方法：英文 + 數學 + 生物/化學/物理/M1/M2之中最佳2科 + 其餘最佳1科(生物/化學/M1/M2/物理 x1.5)
下四分位數：33
中位數：35
上四分位數：38
-
課程編號：JS6858
課程：理學士及法學士(雙學位課程)
計分方法：2 x 英文 + 2 x 數學 / M1 / M2 + 2 x 最佳科學科目 + 最佳3科
下四分位數：53
中位數：54
上四分位數：57
-
課程編號：JS6901
課程：理學士
計分方法：英文 + 1.5 x 數學 + 1.5 x 最佳科學科目 + 最佳2科(生物/化學/M1/M2/物理 x1.5)
下四分位數：33
中位數：34
上四分位數：37
-
課程編號：JS6705
課程：心理學學士
計分方法：最佳5科
下四分位數：28
中位數：29
上四分位數：32
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課程編號：JS6717
課程：社會科學學士
計分方法：最佳5科
下四分位數：25
中位數：26
上四分位數：27
-
課程編號：JS6731
課程：社會工作學學士
計分方法：最佳5科
下四分位數：26
中位數：27
上四分位數：29
-
課程編號：JS6810
課程：社會科學學士(政治學與法學)及法學士(雙學位課程)
計分方法：最佳6科
下四分位數：36
中位數：38
上四分位數：39
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課程編號：JS6822
課程：新聞學學士
計分方法：1.5 x 英文 + 最佳4科
下四分位數：26
中位數：26
上四分位數：29
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課程編號：JS6224
課程：文理學士(應用人工智能)
計分方法：2 x 英文 + 2 x 數學 + 2 x M1 / M2 + 最佳2科(生物/化學/ICT/物理 x1.5)
下四分位數：52
中位數：55
上四分位數：57
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課程編號：JS6248
課程：文理學士(金融科技)
計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科
下四分位數：29
中位數：31
上四分位數：32
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課程編號：JS6729
課程：理學士(精算學)
計分方法：1.2 x 英文 + 1.2 x 數學 + 1.2 x M1 / M2 + 最佳2科
下四分位數：31
中位數：33
上四分位數：34
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課程編號：JS6779
課程：統計決策科學（新課程）
計分方法：1.5 x 數學 + 最佳4科
下四分位數：-
中位數：-
上四分位數：-
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課程編號：JS6999
課程：計算與數據科學（新課程）
計分方法：英文 + 1.5 x 數學 + 最佳2科(生物/化學/經濟/ICT/M1/M2/物理 x1.5) + 其餘最佳1科
下四分位數：-
中位數：-
上四分位數：-
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課程編號：JS6602
課程：理學士(創新與科技)（新課程）
計分方法：2 x 英文 + 2 x 數學 + 最佳4科(生物/化學/組合科學/DAT/ICT/綜合科學/M1/M2/物理/科技與生活 x2)
下四分位數：-
中位數：-
上四分位數：-