城大CITYU收分2026｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

【JUPAS 2026】2026年度JUPAS（大學聯招辦法）於2025年10月9日起接受申請。「01教育」為大家整理城市大學（城大 / CITYU）各學科的收分、計分方法、面試要求等，以助同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。



城大CITYU收生分數及計分方法

2026年城大JUPAS收生DSE成績計算方法

甲類核心科目及選修科：5** = 8.5 ; 5* = 7 ; 5 = 5.5 ; 4 = 4 ; 3 = 3 ; 2 = 2 ; 1 = 1

丙類其他語言：

• 日語：N1 = 7；N2 = 5.5；N3 = 4

• 韓語：6級 = 7；5級 = 5.5；4級 = 4；3級 = 3

• 法語/德語/西班牙語：C2 = 7 ; C1 = 5.5 ; B2 = 4 ; B1 = 3 ; B1/A2 = 3

• 烏都語：A++/A+/A = 7；B++/B+ = 5.5；B/C = 4；D/E = 3

城大收分最低要求

申請人須符合四個核心科目及兩個選修科目的基本入學要求及達到「332A33」的最低考試成績，即英國語文達第3級，中國語文達第3級，數學必修部分達第2級，公民與社會發展科「達標」，選修科目一達第3級，選修科目二或M1/M2達第3級。另外個別學院或課程對應考科目及科目成績或有特別要求。

城大JUPAS面試要求

除了DSE成績外，城大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，參考城大面試安排，商學院、工學院、人文社會科學院、理學院、賽馬會動物醫學及生命科學院等，都有部份課程設有面試要求，包括工商管理學士(環球商業)、獸醫學學士等。

香港城市大學（資料圖片）

JUPAS 常見問題