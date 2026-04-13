都大MU收分2026｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

【JUPAS2026】2026年度JUPAS（大學聯招辦法）已於2025年10月9日起接受申請。「01教育」為大家整理香港都會大學（都大 / MU）各學科的收分、計分方法、面試要求等，以助同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。



都大MU收生分數及計分方法

2026年都大JUPAS收生DSE成績計算方法

甲類核心科目及選修科：5** = 7 ; 5* = 6 ; 5 = 5 ; 4 = 4 ; 3 = 3 ; 2 = 2

乙類應用學習科目（應用學習中文除外）：達標並表現優異（II）=4；達標並表現優異（I）=3；達標 = 2

丙類其他語言：

• 法語/德語/西班牙語: C2 = 7 ; C1 = 6 ; B2 = 5 ; B1 = 4 ; A2 = 3

• 日語： N1 = 7；N2 = 5；N3 = 4

• 韓語: 6級 = 7；5級 = 6；4級 = 5；3級 = 4

• 烏都語: A++ / A+ / A = 7；B++ = 6；B+ / B = 5；C = 4；D = 3；E = 2

都大收分最低要求

申請人須符合四個核心科目及兩個選修科目的基本入學要求及達到「332A22」的最低考試成績，即英國語文達第3級，中國語文達第3級，數學達第2級，公民與社會發展科「達標」，選修科目一達第2級，選修科目二達第2級（選修科目可以是M1或M2其中一科）。另外個別學院或課程對應考科目及科目成績或有特別要求。

都大JUPAS面試要求

除了DSE成績外，都大部份學科會以面試表現作為收生標準之一，校方會以電郵及短訊通知獲邀申請人參加面試。

香港都會大學（資料圖片）

JUPAS 常見問題