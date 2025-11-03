嶺大LingU收分2026｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

【JUPAS 2026】2026年度JUPAS（大學聯招辦法）於2025年10月9日起接受申請。「01教育」為大家整理嶺南大學大學（嶺大 / LingU）各學科的收分、計分方法、面試要求等，以助同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。



嶺大LingU收生分數及計分方法

2026年嶺大JUPAS收生DSE成績計算方法

甲類核心科目及選修科：5** = 7 ; 5* = 6 ; 5 = 5 ; 4 = 4 ; 3 = 3 ; 2 = 2 ; 1 = 1

丙類其他語言：

• 日語：N1 = 7；N2 = 5；N3 = 4

• 韓語：6級 = 7；5級 = 6；4級 = 5；3級 = 4

• 法語/德語/西班牙語：C1/C2 = 7 ; B2 = 6 ; B1 = 5 ; A2 = 4

• 烏都語：A++/A+/A = 7；B++ = 6；B+ = 5；B = 4

嶺大收分最低要求

申請人須符合四個核心科目及兩個選修科目的基本入學要求及達到「332A22」的最低考試成績，即英國語文達第3級，中國語文達第3級，數學達第2級（若報讀數據科學(榮譽)理學士，則要求數學達第3級），公民與社會發展科「達標」，選修科目一達第2級，選修科目二（可包括M1/M2）達第2級。另外個別學院或課程對應考科目及科目成績或有特別要求。

嶺大JUPAS面試要求

除了DSE成績外，嶺大部份學科亦會以面試表現作為收生標準之一，院校將於此網頁公布面試詳情。

嶺南大學（資料圖片）

JUPAS 常見問題