嶺大LingU收分2026｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清
【JUPAS 2026】2026年度JUPAS（大學聯招辦法）於2025年10月9日起接受申請。「01教育」為大家整理嶺南大學大學（嶺大 / LingU）各學科的收分、計分方法、面試要求等，以助同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。
嶺大LingU收生分數及計分方法
2026年嶺大JUPAS收生DSE成績計算方法
甲類核心科目及選修科：5** = 7 ; 5* = 6 ; 5 = 5 ; 4 = 4 ; 3 = 3 ; 2 = 2 ; 1 = 1
丙類其他語言：
• 日語：N1 = 7；N2 = 5；N3 = 4
• 韓語：6級 = 7；5級 = 6；4級 = 5；3級 = 4
• 法語/德語/西班牙語：C1/C2 = 7 ; B2 = 6 ; B1 = 5 ; A2 = 4
• 烏都語：A++/A+/A = 7；B++ = 6；B+ = 5；B = 4
嶺大收分最低要求
申請人須符合四個核心科目及兩個選修科目的基本入學要求及達到「332A22」的最低考試成績，即英國語文達第3級，中國語文達第3級，數學達第2級（若報讀數據科學(榮譽)理學士，則要求數學達第3級），公民與社會發展科「達標」，選修科目一達第2級，選修科目二（可包括M1/M2）達第2級。另外個別學院或課程對應考科目及科目成績或有特別要求。
嶺大JUPAS面試要求
除了DSE成績外，嶺大部份學科亦會以面試表現作為收生標準之一，院校將於此網頁公布面試詳情。
JUPAS 常見問題
1. 為什麼需要留意 JUPAS Band A 人數？
JUPAS選擇可以按優先次序排列成Band A、B、C、D及E，學生一般會將最希望入讀的3個課程放在Band A。同時間部分院校會公布旗下課程被選擇為Band A的人數，學生可以參考相關數字，計算不同課程的競爭是否激烈。
2. 除了JUPAS之外，還有其他方法入讀香港的大學或專上學院嗎？
如果你並不符合JUPAS的申請資料，你可以透過Non JUPAS的方法申請入讀香港的大學或專上學院。一般而言，副學士（Asso）、高級文憑（HD）或海外學生都會透過Non Jupas入學。
3. JUPAS 申請費是多少？
2025年度的JUPAS申請費為460元，如果於截止日期之後遞交申請，將需要再繳交350元的逾期申請附加費。申請人可以透過信用卡、繳費靈、電子銀行（匯豐銀行、恒生銀行、東亞銀行）及現金（東亞銀行）繳交費用。